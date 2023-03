Kinderturnen: Spiel, Spaß und Gesundheit

Darüber hinaus ist die Teilnahme an einem Kinderturnen eine gute Möglichkeit, Kindern wichtige Werte wie körperliche Gesundheit, Entschlossenheit, Fairness und Respekt gegenüber Teammitgliedern und Konkurrenten zu vermitteln. Schließlich bietet die Teilnahme an einem Kinderturnprogramm ein strukturiertes Umfeld, in dem Kinder lernen, wie wichtig es ist, Anweisungen zu befolgen und Spaß an der Bewegung zu haben.

Koordination und Motorik stärken

Das Kinderturnen in Wuppertal ist eine gute Möglichkeit, die motorischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu verfeinern. Koordinationsübungen können bei alltäglichen Tätigkeiten wie dem Umgang mit Werkzeugen oder dem Schreiben helfen. Sie bringen den Kindern bei, ihre Körperbewegungen besser zu koordinieren.

So können sie zum Beispiel mit einer Koordinationsleiter die Koordination üben, indem sie jede Sprosse mit abwechselnden Füßen betreten. Durch solche Übungen wird nicht nur die körperliche Kraft und Beweglichkeit der Kinder gefördert, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit geschult. Das ist eine hervorragende Möglichkeit für Kinder, bereits in jungen Jahren wichtige Fähigkeiten zu erlernen.

Kinder lernen den Umgang miteinander

Freundschaften zu schließen und soziale Fähigkeiten zu entwickeln sind wichtige Aspekte des Kinderturnens. Bei sportlichen Spielen wie Völkerball lernen die Kinder, wie wichtig Teamarbeit ist und wie man eine Niederlage akzeptiert. Sie lernen zu verstehen, wie sich ihre Entscheidungen auf Gleichaltrige auswirken, und entwickeln Einfühlungsvermögen und Mitgefühl für andere.

Schon früh zu lernen, ein guter Freund oder ein Teammitglied zu sein, kann eine wertvolle Lebenskompetenz sein, die sich in der Schule, am Arbeitsplatz und später im Leben auszahlen wird. Mit diesen Fähigkeiten wird ein starkes Fundament für Kinder gelegt, auf dem sie mit zunehmendem Alter selbstbewusst aufbauen können.

Etwas Neues ausprobieren und selbstbewusst werden

Durch das Turnen können Kinder lernen, ihre Ängste zu überwinden und anderen zu vertrauen. Während Dinge wie ein Trampolin oder ein Kasten anfangs vielleicht einschüchternd wirken, hilft die Teilnahme am Turnen einem Kind, sein Selbstvertrauen aufzubauen, um Aufgaben zu bewältigen.

Darüber hinaus machen die Kinder oft Vertrauensübungen, um dieses Gefühl der Sicherheit zu fördern. Zum Beispiel kann ein Kind die Augen schließen und von zwei anderen Kindern hochgehalten werden, die es dann vorsichtig hin und her schieben. Auf diese Weise lernen die Kinder, sich auf andere zu verlassen, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und Ängste zu überwinden.

Spaß haben und Motivation entwickeln

Team- und Wettbewerbsspiele geben Kindern einen großen Schub an Inspiration und Ehrgeiz. Indem sie zusammenarbeiten, um den Sieg zu erringen, lernen die Kinder, wie sie gemeinsam etwas erreichen können. Das sorgt dafür, dass sie eine innere Motivation entwickeln. So werden Kinder ermutigt, persönliche Erfolge anzustreben, zum Beispiel schneller als andere zu sein oder weiter zu springen.

Durch das Erlernen dieser intrinsischen Motivation und der Fähigkeit, sich durchzusetzen, erwerben die Kinder Fähigkeiten, die sie auch im späteren Leben nutzen können.

Einfach Kind sein und herumtoben

Es ist so wichtig für Kinder, sich zu bewegen und all die aufgestaute Energie zu verbrauchen. Das Kinderturnen ist eine fantastische Möglichkeit, dies zu tun und dabei Spaß zu haben. Gleichzeitig werden ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten gestärkt. Es gibt den Kindern nicht nur die Möglichkeit, sich wie Kinder zu benehmen, sondern hilft ihnen auch, die anderen Aktivitäten des Tages auszugleichen. Das ist besonders seit der Pandemie dringend notwendig.

Fazit

Turnen kann die dringend benötigte Pause vom schulischen Alltag sein. Dort können Kinder ihre überschüssige Energie durch Herumtollen loswerden. Beim Kinderturnen sollten Freude und Spiel stets im Vordergrund stehen, jedoch können die Kinder dabei auch viele wertvolle Fähigkeiten erlernen, die ihnen im späteren Leben von Nutzen sein werden.