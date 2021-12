Namenstrends: kurz, prägnant und kreativ – die beliebtesten Vornamen

Namen-Trends: Warum gibt es weniger „Monika“ und mehr „Snow“ und Co.?

Jedes Jahr hat seine eigenen Namens-Favoriten. Abhängig von der Region können die Vornamen mal mehr und weniger kreativ werden. Bestes Beispiel dafür der Name „Diana“. Er erlangte vor allem durch das königliche Vorbild, Prinzessin Diana, Weltruhm.

Bis zum Tod der Ikone 1997 wurde der Vorname in Großbritannien an unzählige neugeborene Mädchen vergeben. Am 60. Geburtstag Dianas 2021 hingegen dominiert in Großbritannien ein ganz anderer Name: Sofia. Beliebt sind ebenso „Alyia“, „Emilia“ oder „Isabella“ sowie „Lilli“ oder „Mia“ und „Ella“.

Auch in Deutschland sind „Mia“ oder „Ella“ laut einer Auswertung der beliebtesten Vornamen auf Babelli.de gar nicht so unbeliebt. „Ella“ befindet sich beispielsweise auf dem 8. Platz und hat im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze gewonnen. „Mia“ steht auf der Beliebtheitsskala sogar auf Platz zwei und musste den ersten Platz vom Vorjahr räumen. Mittlerweile sieht die Top 10 der weiblichen Namensliste für 2021 von Platz 1 bis 10 wie folgt aus: Emilia, Mia, Hannah, Emma, Sofia, Mila, Lina, Ella, Leni, Clara. Dass sich bei dem Ranking im Vergleich zum Vorjahr einiges getan hat, zeigt die Namenstudie: „Die beiden großen Chartstürmer sind Theo und Leni. Bei beiden Vornamen erwarte ich im kommenden Jahr einen weiter anhaltenden Trend nach oben.“, so Patrick Konrad, Leiter der Namensstudie.

Woran liegt der veränderte Trend bei Vornamen?

Erkennbar in dem Namensranking sind nicht nur die regionalen Unterschiede, sondern auch Einflüsse durch Medien und das soziale Umfeld. Eltern von heute legen Wert auf Individualität und orientieren sich häufig an Trends aus TV-Serien oder dem Internet.

Altdeutsche Namen wie beispielsweise „Monika“, „Irmgard“ oder „Egon“ sind vielerorts aus den Geburtsurkunden verschwunden, zumindest als erster Name. Doch der Trend zeigt auch, dass gerade diese Namen häufig als Reminiszenz an Eltern oder Großeltern als Zweitname gegeben werden.

„Arya“ und „Khaleesi“ – Neugeborene in den USA heißen häufig wie TV-Vorbilder

2018 standen diese beiden Vornamen für neugeborene Mädchen ganz oben auf der Liste: „Arya“ und „Khaleesi“. Angelehnt an die weltweit erfolgreiche Serie „Game of Thrones“ wurden in den USA Tausende Mädchen nach den filmischen Vorbildern benannt.

Zum direkten Vergleich: 2010 fand sich der Name „Arya“ in 273 Geburtsurkunden wieder, 2018 waren es 2.554 (Quelle: Social Security Administration). Der Name „Khaleesi“ wurde 2014 369-mal vergeben, 2018 waren es 560.

Dass sich deutsche Eltern weniger von ihren TV-Idolen bei der Namensgebung leiten lassen, zeigt der Blick auf die beliebtesten Vornamen 2018. Auf Platz eins landete „Emma“. „Arya“ war nur auf den hinteren Plätzen zu finden.

Gesellschaft hat großen Einfluss auf Namensgebung

Noch vor einigen Jahren waren Vornamen wie „Kevin“, „Chantal“, „Jaqueline“ oder „Mandy“ besonders beliebt. Allerdings sind sie durch öffentliche Wahrnehmung und Satire in Verruf geraten. Auch eine Studie unter Grundschullehrern bestätigte 2009, dass beispielsweise bestimmte Vornamen ungewollte negative Interpretationen bei Lehrern hervorrufen.

Dass auch technische Innovationen für eine Abkehr vom Namenstrend sein können, zeigt die Einführung der Assistentin „Alexa“ durch Amazon. Lag der Vorname bis 2014 noch auf den vorderen Plätzen der beliebtesten Vornamen, wurde er ab 2014 zunehmend auf die hinteren Plätze verbannt.

Soll SIE schon im Namen Löwenstärke tragen? „Lia“ gehört ebenfalls seit Jahren zu beliebten Mädchen-Vornamen. Foto: pixabay.com

2022: Was bringt die Zukunft bei den Vornamen?

2021 stieg die Zahl der Geburten im Vergleich zu 2020 um ca. 1,3 %. Laut Statistiken erblickten 2021 schon mehr als 524.000 Neugeborene das Licht der Welt. Ob sich dieser Positivtrend 2022 abzeichnet, bleibt fraglich.

Allerdings gibt es bei den Vornamen erste Tendenzen. Nach wie vor werden Namen wie „Hannah“ oder „Mia“ zu den Klassikern bei den Mädchen gehören. Bei den jungen Namen liegen „Matteo“, „Noah“ oder „Finn“ weit vorne.

Gut möglich, dass der Trend zum zweiten Namen anhält und viele Eltern auf klassische deutsche Namen zurückgreifen. Stars und Sternchen machen es vor, denn auch ihr Nachwuchs bekommt meist mindestens einen zweiten Namen.

Wie die Statistik Deutschland beweist, sind Doppelnamen mit Bindestrich wieder in. „Hannah-Sophie“ oder „Noah-Joel“ sind noch immer beliebt. Solch ein doppelter Vornamen hat aber auch Nachteile. Wer seinen Namen abkürzen möchte, kann das bei der Bindestrich-Variante nicht, sondern muss den Namen stets ausschreiben.

Was gibt es bei der Namensgebung zu beachten?

Die Liste der Vornamen ist lang, sodass bei der Kreativität kaum Grenzen bestehen. Wichtig: Der Vorname des Nachwuchses sollte natürlich individuell passen. Es geht darum, unverwechselbar zu sein, ohne dabei einen negativen Stempel aufgrund des falschen Namens zu erhalten.

Einige Namen sind in Deutschland sogar verboten und dürfen nicht genutzt werden. Hierzu gehören beispielsweise: „Waldmeister“, „Lenin“ oder „Satan“. Wer Gefallen daran findet und den Namen eintragen lassen möchte, wird keinen Erfolg damit haben.

Viele Eltern wissen häufig ganz genau, welchen Namen der Nachwuchs tragen soll. Manchmal besteht Uneinigkeit, sodass eine Namensauswahl aus mehreren Möglichkeiten hilfreich sein kann. Oftmals entscheidet sich der finale Name erst bei der Geburt, wenn Eltern in das entzückende Gesicht des Sprosses blicken und genau wissen: DAS ist der Name.

Bestimmte Namensbedeutung gefragt?

Damit der Nachwuchs nicht irgendeinen Namen trägt, setzen viele Eltern auf Namen mit einer handfesten Bedeutung. „Emilia“ gehört beispielsweise zu den Favoriten unter den Mädchennamen und heißt so viel wie „die Eifrige“ oder „die Fleißige“. Wünschen sich Eltern für ihren Nachwuchs eine andere namens Bedeutung, hilft die Forschung bei der Herkunft. „Lia“ beispielsweise steht für „Löwin“. Ein Mädchen, das schon im Namen Stärke besitzt, wird vielleicht deutlich gestärkter durchs Leben gehen. „Leo“ ist das männliche Pendant dafür. Aber Vorsicht bei der Herkunftssuche bei der Namensbedeutung. Hier kann es, abhängig von Religion und Land, deutliche Unterschiede geben.