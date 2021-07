Ratgeber für den Klinikkoffer zur Geburt

Viele Frauen sind vor der Geburt in heller Aufregung und großer Vorfreude. Für den Gang in die Klinik sollten sie jedoch schon frühzeitig einen Koffer mit wichtigen Dingen zusammenpacken, um diese dort zur Hand zu haben. Hierbei sollten sich die jungen Mütter überlegen, was sie wirklich benötigen und was überflüssig ist.