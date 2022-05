Tolle Geschenkideen für Mütter

Schon bald ist Muttertag! Und damit wird die Frage nach dem Muttertagsgeschenk immer dringlicher. Zugegeben, ein perfektes Geschenk für die Mutter zu finden, kann manchmal recht schwierig sein. Was schenkt man der Frau, die das ganze Leben immer für einen da ist? Noch schöner als ein teures Geschenk ist es, gemeinsame Zeit zu schenken. In diesem Artikel verraten wir die besten Ideen für Ausflüge und Aktivitäten – nicht nur zum Muttertag!

Warum gibt es einen Muttertag?

An jedem zweiten Sonntag im Mai ist es so weit: An diesem Tag findet im deutschsprachigen Raum der Muttertag statt. Aber woher kommt diese Tradition? Dass der Muttertag von den Nationalsozialisten erfunden wurde, ist ein weitverbreiteter Irrtum: Er stammt ursprünglich aus den USA. Die Amerikanerin Anna Marie Jarves wollte ihrer verstorbenen Mutter gedenken und rief 1907 den Memorial Mothers Day ins Leben.

Dabei verteilte sie 500 weiße Nelken an andere Mütter. Dieser Gedenktag fand letztlich weltweit zahlreiche Anhänger. In Deutschland wird der Muttertag seit 1923 gefeiert.

Wirtschaftliche Faktoren

Obwohl am Muttertag Emotionen die größte Rolle spielen, profitiert auch die Wirtschaft von diesem Tag. In den USA werden im Durchschnitt 120,00 € für ein Muttertagsgeschenk ausgegeben, dagegen investieren die Deutschen im Schnitt nur etwa 25,00 €. Blumen sind nach wie vor das häufigste Geschenk an die Mutter. Schokolade und Feinkost sind ebenfalls beliebt: Online lassen sich zahlreiche interessante Leckereien finden. Onlineshops, z. B. Gepp’s, bieten auch fertige Geschenkboxen an, wenn die Auswahl nicht leicht fallen sollte.

Das kann man seiner Mama zum Muttertag schenken

Wochenlang zerbricht man sich den Kopf, was man der geliebten Mama schenken soll. Blumen und Pralinen gab es schon im letzten Jahr. Vielleicht doch lieber das teure Parfum? Aber das hat man doch auch schon einmal verschenkt. Schwierig, schwierig, aber muss es denn eigentlich immer ein gekauftes, teures Geschenk sein? Mütter freuen sich doch viel mehr über gemeinsame Zeit. Warum also nicht einfach Zeit schenken?

Hier finden Sie einige Anregungen für Aktivitäten, die Sie Ihrer Mutter schenken können.

Zeit schenken und gemeinsam entspannen

Wenn sich jemand Entspannung verdient hat, dann doch die Mama. Und wenn es dann noch Aktivitäten für Mutter und Tochter / Mutter und Sohn sind, festigt das zusätzlich den Zusammenhalt. Wie wäre es denn mit einem Wellness-Tag? Zusammen in die Sauna und anschließend noch eine Gesichtsmaske und Massage – bei einem Wellness-Tag kann die Mutti einmal wieder so richtig relaxen.

Kulturelles

Ihre Mutter liebt Kultur? Dann ist der Muttertag der perfekte Anlass, sie wieder einmal auszuführen, z. B. zu einer Matinée. Sonntags – also auch am Muttertag – bieten viele Theater auch Vorstellungen am Vormittag an, sogenannte Matinéen. Ob klassisches Konzert oder leichter Schwank, eine Matinée hat oft einen ganz besonderen Charme. Und direkt danach ist Kaffee-und-Kuchen-Zeit!

Ein gemeinsamer Ausflug

Die Mutter liebt die Natur und frische Luft? Dann wäre doch ein Picknick eine gute Idee. Ein Picknickkorb vollgepackt mit all den Lieblingsnaschereien der Mutter – und dann raus auf die Wiese. Kaffee und Tee nicht vergessen!

Eine wunderbare Idee ist auch ein gemeinsamer Bootsausflug. In Städten mit Flüssen gibt es oft Schifffahrtsunternehmen, die Ausflugsfahrten oder sogar Muttertags-Specials anbieten. Bei Sonnenschein mit Tret- oder Ruderboot durchs Grüne schippern hat seinen ganz eigenen Charme – und ein Bootsausflug bietet sich perfekt in Kombination mit einem Picknick an.

Oder wie wäre es stattdessen mit etwas ganz Besonderem: Heben Sie zusammen mit Ihrer Mutter zu einer Ballonfahrt ab! Mittlerweile werden Ballonabenteuer in vielen Städten angeboten. Eines müssen Sie aber vorher abklären: Ist Ihre Mutter schwindelfrei?

Fazit

Der Muttertag wird seit über hundert Jahren gefeiert. Die beliebtesten Geschenke sind Blumen und Schokolade. Doch zum Muttertag sollten Sie Ihre Mutter mit etwas Unbezahlbarem verwöhnen: gemeinsamer Zeit.