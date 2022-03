Ungeimpfte Pflegekräfte: Was können Heimbewohner tun?

Frankfurt/Main (dpa/tmn)

Einrichtungsbezogene Impfpflicht heißt es seit dem 15. März in Gesundheitsberufen und somit auch in Pflegeheimen. Doch was, wenn Pflegekräfte ungeimpft sind? Welche Möglichkeiten haben Heimbewohner?

Von Brigitte Mellert, dpa