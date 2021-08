Wie funktioniert eine Leihmutterschaft?

Fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 60 ist in Deutschland trotz Kinderwunsch kinderlos. Auch medizinische Unterstützung kann nicht immer gewährleisten, dass sich eine erfolgreiche Schwangerschaft einstellt. Die Behandlung kann außerdem einen großen seelischen und auch körperlichen Druck verursachen. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Menschen für eine Leihmutterschaft. Wir betrachten in diesem Artikel den Ablauf und die finanziellen Implikationen eines solchen Vorhabens.

Wie viel müssen die zukünftigen Eltern bezahlen?

Zu den häufigsten Fragen interessierter Paare gehören die Kosten einer Leihmutterschaft. Das Verfahren ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich teuer. So bezahlt man in Dänemark mindestens 50.000 €, in den Niederlanden oder Belgien ab 54.000 € und in Russland bis 60.000 €.

Verglichen mit diesen hohen Preisen ist die Ukraine deutlich günstiger, auch wenn in den privaten Kinderwunschkliniken ein vergleichbar hoher medizinischer Standard vorherrscht. Paare profitieren hier von der von der klaren gesetzlichen Regelung und den umfassenden Paketen, die in den Kinderwunschzentren angeboten werden. Darüber hinaus garantiert der hohe rechtliche Status der genetischen Eltern umfangreiche Sicherheit. Mit eigenen Eizellen ist dabei das Verfahren deutlich günstiger als wenn der Einsatz von Spendereizellen notwendig wird.

So läuft das Verfahren ab

In der Regel dauert die Prozedur 12 bis 15 Monate. Zur Vorbereitung der Unterlagen sowie erste Untersuchungen und medizinische Behandlungen werden 1-2 Monate veranschlagt. Notwendig sind hierbei ein Reisepass, eine Eheurkunde mit Beglaubigung sowie ein ärztliches Attest, welches bestätigt, dass die genetische Mutter als Teilnehmerin des Leihmutterprogramms infrage kommt. Unter anderem ist dies für Frauen möglich, die über keine Gebärmutter (mehr) verfügen oder bereits 4 erfolglose In-Vitro-Befruchtungsversuche hinter sich haben.

Anschließend wird das gewünschte Programm ausgewählt: Wenn die Wunschmutter über einen Vorrat fruchtbarer Eizellen verfügt und der Wunschvater funktionsfähige Spermien produzieren kann, kann das Paar eine eigene Eizelle für die Implantation vorbereiten. Ist dies nicht möglich, benötigt man neben der Leihmutter auch eine Eizellspenderin, welche aus einem vorbereiteten Katalog ausgewählt werden kann.

Die Vorbereitungsphase beinhaltet auch einen Besuch in der Ukraine, bei welchem die Wunscheltern untersucht werden und gemäß dem Programm medizinisch vorbereitet werden. Außerdem wird im Zuge dieses Besuchs der Vertrag für die Leihmutterschaft unter notarieller Aufsicht unterzeichnet.



Nach der Befruchtung der Eizellen und Kultivierung der Embryonen erfolgt eine umfangreiche Diagnostik, um die Gesundheit der zu implantierenden Embryonen zu gewährleisten. Nachdem diese erfolgt ist, beginnt die Schwangerschaft der Leihmutter. In dieser 9 Monate dauernden Phase erfolgt eine umfangreiche Überwachung und medizinische Begleitung der Schwangeren, um das gesunde Wachstum des werdenden Kindes zu gewährleisten.

Bei der Geburt des Kindes darf die Wunschmutter anwesend sein. Generell wird von Anfang an darauf geachtet, dass die Bindung zum Kind früh aufgebaut und vertieft wird. Anschließend verbleibt die neu gewachsene Familie noch einige Wochen im Land. Während dieser Zeit werden auch die notwendigen Dokument angefertigt, d. h. vor allem die Geburtsurkunde inklusive der Bescheinigung über die genetische Verwandtschaft der Wunscheltern mit dem Kind und eine offizielle Erklärung der Leihmutter, in welcher sie auf die Elternschaft verzichtet. Auch Reisedokumente für die Rückreise nach Deutschland werden erstellt.

Mit der Rückkehr ins Heimatland der Wunscheltern ist dieser Abschnitt im Leben des Paares beendet und das neue Zusammensein als Familie kann beginnen.

Fazit

Man darf sich keinen Illusionen hingeben: Das Erfüllen eines Kinderwunsches durch Leihmutterschaft ist aufwändig und teuer. Doch am Ende steht die Erfüllung des wahrscheinlich größten Lebenstraumes vieler kinderloser Paare. Gerade im Moment schwelgen viele Paare im Elternglück, da möchten diejenigen, bei denen der herkömmliche Weg keinen Erfolg zeigte, nicht nachstehen.