Bares Geld sparen – welche Kredite lassen sich umschulden?

Weshalb überhaupt über eine Umschuldung nachdenken?



Das Leben ändert sich stetig und macht Anschaffungen zu einem Zeitpunkt notwendig, in dem das notwendige Vermögen fehlt. Grundsätzlich können sich Privathaushalte für zwei Wege entscheiden. Entweder sie nutzen den Dispokredit des Girokontos und überziehen das Konto flexibel für einen gewissen Zeitraum. Oder sie beantragen einen Ratenkredit und zahlen diesen gemäß der Vertragslaufzeit zurück.



Auf den Dispo zu vertrauen, kann für eine kurze Zeit von wenigen Tagen oder Wochen sinnvoll sein. Vielleicht nutzt der Kontoinhaber die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt, um sich zu verändern und muss einen Monat finanziell überbrücken. Oder der nächste Gehaltseingang steht aus und der Dispo deckt wenige Tage bis dorthin ab.



Als dauerhafte Lösung sollte der Dispokredit eines Girokontos jedoch niemals verstanden werden. Aufgrund der horrend hohen Schuldzinsen kann eine dauerhafte Nutzung des Dispos tiefer in die Schuldenfalle hineinführen, als es dem Kontoinhaber lieb ist. Im schlimmsten Fall droht eine private Insolvenz.



Das richtige Angebot zur Umschuldung finden



Erkennen Kontoinhaber, dass sie über einen längeren Zeitraum den Dispo in Anspruch nehmen, müssen Lösungen her. Am ehesten sollten Kontoinhaber eine Kreditumschuldung vornehmen, um Kosten zu sparen und die Zinsbelastung erheblich zu senken. Bei vielen Banken und Kreditinstituten erreicht der Zins des Dispos einen zweistelligen Bereich, Zinsen bei einem Ratenkredit belaufen sich oft nur auf die Hälfte.



Dass so viele Kontoinhaber weiterhin auf den Dispo vertrauen, hat mit Bequemlichkeit und Unsicherheit zu tun. Viele scheuen es, sich über Kredite von Banken zu informieren und haben Angst vor umständlichen Formalitäten. Wie unabhängige Plattformen wie Finanzcheck.de zeigen, ist die Beantragung eines klassischen Ratenkredits jedoch sehr einfach geworden. Die Abwicklung kann sogar komplett über das Internet erfolgen.



Kreditarten zur Umschuldung im Profil



Doch welche Kredite lassen sich konkret umschulden, um die Kreditlast zu senken? In erster Linie gilt der Vorteil für Dispokredite, die an ein Girokonto gekoppelt sind. Bei anderen Krediten, beispielsweise einem bestehenden Ratenkredit oder einer Baufinanzierung, können Gebühren und formale Hürden zum Problem werden.



Nach dem Vertragsrecht ist es grundsätzlich erlaubt, immer von der Kündigungsfrist eines Vertrags Gebrauch zu machen. Dies gilt auch für einen Kreditvertrag. Allerdings lohnt sich die Kündigung in den ersten zehn Jahren nach dem Kreditabschluss nicht, da dem Kreditinstitut eine Entschädigung zu zahlen ist. Diese zerstört den Kostenvorteil eines günstigeren Kredits oft komplett.



Kreditverträge, die länger als zehn Jahre laufen, sind fast immer Baufinanzierungen. Bei diesen lohnt es, nach einem Jahrzehnt den Kreditmarkt zu sondieren. Da die Tilgung des Gesamtbetrags für den Kauf oder Bau einer Immobilie noch viele Jahre dauern wird, sollte zudem rechtzeitig auf eine günstige Anschlussfinanzierung geachtet werden.



Konditionen des neuen Vertrags genau prüfen



Wer hohe Zinsen beim Dispo vermeiden möchte und über eine Umschuldung nachdenkt, sollte nicht übereilt handeln. Zwar dürften klassische Ratenkredite immer günstiger als der Dispo sein, dennoch gibt es große Unterschiede in der deutschen Kreditlandschaft.



Verantwortungsvolle Kreditnehmer analysieren in Ruhe die aktuellen Kreditkonditionen verschiedener Anbieter, bis es zur Umschuldung kommt. Auch hierbei helfen unabhängige Kreditplattformen, über die ein direkter Kontakt zum besten Kreditanbieter möglich wird