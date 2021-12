Bargeld, Karte oder App: Zahlungsverkehr im Wandel der Zeit

Doch hier machte die Entwicklung im Zahlungsverkehr keineswegs halt, sondern hat mit der Möglichkeit kontaktlos bezahlen zu können erst in den letzten Jahren einen neuen Schritt nach vorne gemacht.

Vom Tauschhandel zur Münze

Der direkte Austausch von Gütern und Waren gegeneinander kann als erste Form des Handelns gesehen werden. Dabei traten jedoch schnell auch die ersten Probleme zutage. So mussten die beteiligten Parteien nicht nur die entsprechenden Angebote des anderen benötigen, sondern sich auch eine für beide Seiten akzeptable Lösung in Bezug auf den genauen Inhalt des Tausches finden. Schwierig also, wenn ein Gemüsebauer beispielsweise eine Kuh erstehen wollte. Traf man diesbezüglich also eine Entscheidung wie etwa wiederkehrende Futterlieferungen für die anderen Kühe des Züchters, so kamen logistische Probleme hinzu. Es wurde also eine Möglichkeit benötigt den Wert eines Gegenstandes oder einer Dienstleistung anders zu bemessen und diese übertragbar zu machen. Während im Fernen Osten hier bereits früh Banknoten zum Einsatz kamen, vertraute man in Europa vorwiegend auf Münzgeld. Dabei prägte ein Staat oder Königreich entsprechende Münzen, um seinen Einwohnern den Handel zu erleichtern und sich selbst im Innern bekannt zu machen. So waren die aufgeprägten Portraits der Herrschenden auf Jahrhunderte hinaus oftmals das einzige Bildnis, dass die Untertanen von dieser herrschenden Elite jemals zu Gesicht bekam. Aber auch über die Grenzen hinaus wurden entsprechende Münzen gerne genutzt, da das in ihnen enthaltene Metall oftmals selbst einen hohen Gegenwert besaß. Später wurde dieser Anteil an Edelmetallen wie Gold oder Silber immer weiter reduziert und an seinen Platz trat die Garantie des Staates für den aufgeprägten Wert jederzeit einzutreten.

Bargeld oder Karte

An diesem grundlegenden Prinzip hat sich bis heute wenig geändert. Lediglich die Möglichkeit ganz auf Bargeld zu verzichten und auf eine EC oder Kreditkarte zu vertrauen, bietet sich heutzutage beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen allen entsprechenden Kunden. Das grundlegende Prinzip, nach welchem eine übergeordnete Stelle den Gegenwert des Geldes garantiert, besteht weiterhin. Jedoch erleichtert der Einsatz einer EC- oder Kreditkarte nicht nur die Logistik, sondern bietet auch zusätzliche Möglichkeiten. Durch die digitale Verwaltung des Geldes bei einer Bank steht es nun nicht nur uneingeschränkt zur Verfügung, sondern auch zusätzliche Optionen wie ein Dispokredit oder die Möglichkeit seine Einkäufe kontaktlos bezahlen zu können sind jederzeit möglich. Integrierte Sicherheitsmaßnahmen wie die Abfrage der Geheimzahl oder die Möglichkeit verlorene Karten telefonisch direkt sperren zu lassen, erlauben dabei einen risikofreien Einsatz bei entsprechender Vorsicht und verantwortungsvollem Umgang.

App und digitale Karten - Das Handy macht es möglich

Besonders in der aktuellen Zeit, geht der Trend stark dazu hin, alle Funktionen in ein Gerät hineinpacken. Dabei hat sich das Mobiltelefon zum praktischen und multifunktionalen Begleiter etabliert, da es neben Telefon beispielsweise auch Kamera, Terminkalender und Internetbrowser bietet. Kein Wunder also, dass es bereits eine Vielzahl von Apps gibt, mit welchen man auch kontaktlos bezahlen kann. Diese fungieren entweder als rein virtuelle Karten, welche man mit einem Konto verknüpfen kann oder ergänzen eine klassische Karte. Dadurch wird nicht nur die Mitnahme erleichtert, sondern auch die Sicherheit weiter verbessert. Da auf herkömmlichen Plastikkarten oftmals eine Vielzahl von Daten aufgeprägt ist, darunter etwa Name und Kontonummer, sind diese bei Verlust und insbesondere Diebstahl gefährdet. Die Verwendung eines digitalen Produkts würde jedoch selbst beim Verlust des Handys dafür sorgen, dass die Daten jederzeit geschützt sind und auch ein unehrlicher Finder sie nicht nutzen kann. Zudem werden entsprechende Apps nahezu an allen Stellen akzeptiert, an denen Kunden auch mit herkömmlichen Karten kontaktlos bezahlen können.

Die heutigen Möglichkeiten des Bezahlens basieren also noch immer auf den Prinzipien der ersten Münzen und dem gegenseitigen Vertrauen, dass das genutzte Geld einen Wert darstellt. Moderne Anwendungsmöglichkeiten wie die Zahlung mit Karte oder die Nutzung einer App bieten den Kunden jedoch eine Vielzahl von neuen und praktischen Zusatzfunktionen von der einfachen Handhabung über gesteigerte Sicherheit, bis hin zur Möglichkeit vollkommen kontaktlos bezahlen zu können,