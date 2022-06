Bezahlen beim Online-Shopping: Die sichersten Methoden

Mittlerweile bieten die meisten Online-Shops eine Vielzahl an verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten an. Doch die Sicherheit kommt dabei häufig zu kurz. Daher erklären wir Ihnen im Folgenden, worauf Sie achten sollten, wenn Sie online bezahlen und welche Bezahldienste die sichersten sind.

Die sichersten Zahlungsoptionen im Überblick

Bei den unterschiedlichen Bezahlsystemen steht vor allem der Zahlungszeitpunkt im Vordergrund. Am sichersten ist es für Sie, wenn Sie erst nach Ankunft oder bei Ankunft der Ware bezahlen. So können Sie den Erhalt überprüfen und eventuell sogar die Qualität checken. Das macht auch eine Rückabwicklung des Kaufs einfacher, da das Geld noch nicht überwiesen ist. Im Folgenden nun die geeignetsten Zahlungsoptionen:

Paysafecard

Mit einer Paysafecard können Sie nicht nur besonders sicher bezahlen, auch Ihre Daten bleiben anonym. Die Paysafecard können Sie unter Cardpa.de/ kaufen und anschließend lässt sie sich in diversen Online-Shops für die Zahlung verwenden. Dabei müssen Sie wieder Ihr Konto noch andere Daten, wie Kreditkarteninformationen, hinterlegen. Sensible Daten können also nicht gestohlen werden. Gleichzeitig behalten Sie beim Online-Shopping die volle Kostenkontrolle, da Sie die Paysafecard immer nur in benötigten und gewünschten Höhen kaufen können.

Barzahlung bei Abholung

Ebenfalls geeignet, ist die Barzahlung bei Abholung. Dabei wird die Ware online bestellt und im Geschäft abgeholt. Sie bezahlen diese gewohnt an der Kasse, sparen Versandkosten und Sie können die Qualität überprüfen. In diesem Fall kommen die Produkte jedoch nicht direkt zu Ihnen nach Hause und auch das Widerrufsrecht verfällt, da Sie die Ware vor dem Kauf gesehen haben.

Klarna

Via Klarna können Sie in vielen Online-Shops bezahlen. Klarna bietet den Kauf auf Rechnung oder auch Ratenzahlung an. Die Ware wird direkt nach der Bestellung versendet und Sie können frei und flexibel entscheiden, wann die Produkte bezahlt werden sollen. Hierbei sollten Sie jedoch darauf achten, dass Betrüger nicht an Ihr Passwort gelangen, da ansonsten darüber eingekauft werden kann, ohne die Bankdaten zu kennen. Achten Sie zudem darauf, die richtige Option zu wählen und nicht versehentlich einen Ratenkauf abzuschließen.

Kreditkarte

Beim Kauf via Kreditkarte zahlen Sie zwar prinzipiell vor Erhalt der Ware, allerdings wird die Buchung je nach Anbieter erst einige Wochen oder Monate später auch vom Konto abgezogen. Die Kreditkarte ist in diesem Zeitraum lediglich mit dem fälligen Betrag belastet. Auch dabei wird die Ware schnell versendet und Kreditkartenanbieter bieten einen guten Käuferschutz. Zahlungen können zurückgefordert werden, wenn Probleme auftreten. Gerade für internationale Transaktionen ist die Kreditkarte besonders wichtig.

Allerdings teilen Sie die persönlichen Kreditkarteninformationen mit einem Online-Shop, daher sollten Sie unbedingt die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Dabei muss der Kauf über eine App oder über einen Code verifiziert werden. Selbst bei einem Betrug können die Zahlungen jedoch bei den meisten Kreditkartenunternehmen zurückgefordert werden.

Nachname

Bei der Zahlung per Nachname wird bei Erhalt der Ware gezahlt. Der Online-Shop versende die Ware sofort und erst bei der Lieferung bezahlen Sie. Das ist entweder in bar oder per Kartenzahlung möglich. Die Vorteile sind, dass die Ware schnell versendet wird und Sie erst zahlen, wenn das Paket auch zu Hause angekommen ist. Allerdings müssen Sie dafür auch beim Lieferzeitpunkt anwesend sein und teilweise kostet diese Zahlungsart eine zusätzliche Gebühr.

Zudem können Sie das Paket nicht öffnen, bevor Sie es bezahlt haben, dies ist ein kleiner Nachteil dieser Methode. Ist die bestellte Ware nicht darin enthalten, dann müssen Sie sich mit dem Shop in Kontakt setzen und haben das Produkt bereits bezahlt.

PayPal

Ebenfalls guten Käuferschutz bietet PayPal. Zum Abschluss des Bestellprozesses loggen Sie sich mit Ihren PayPal-Zugangsdaten ein und bezahlen die Ware. Auch Lastschriften oder Ratenzahlung können darüber abgewickelt werden. Mit einem Gastkonto bei PayPal müssen Sie noch nicht mal Ihre persönlichen Daten eingeben. Der Vorteil ist hierbei, dass Sie nicht immer in jedem Online-Shop alle Daten neu eingeben müssen, da PayPal diese speichert. Die Ware wird schnell versendet und PayPal garantiert einen enorm hohen Käuferschutz. Geht etwas bei der Lieferung schief, dann bekommen Sie Ihr Geld in der Regel immer zurück.

Nachteilig ist hierbei, dass die Daten von einem Unternehmen verarbeitet werden, welches in den USA ansässig ist. Zudem sollten Sie auch bei PayPal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anfordern, sollten Betrüger an Ihr Passwort kommen, dann können diese damit ansonsten, ohne die Bankdaten zu kennen, einkaufen. Bei Schwierigkeiten können Sie sich direkt an den PayPal-Service wenden, welcher schnell reagiert.

Rechnungskauf

Besonders sicher ist der Kauf auf Rechnung. Erst, wenn Sie die Ware erhalten und geprüft haben, wird diese bezahlt. Etwaige Mängel können beanstandet werden, ohne dass bereits Geld geflossen ist. Zahlungsrückforderungen oder Rücksendungen verlaufen ohne Probleme. Doch nicht jeder Shop bietet diese Zahlungsoption auch an.