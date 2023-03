Das sollte man beachten, bevor man in Kryptowährungen investiert

Auf die richtige Kryptowährung setzen

Im Moment gibt es ein großes Angebot an unterschiedlichen Kryptowährungen zur Auswahl. Die meisten basieren auf der innovativen Block-Technologie und sind vor Angriffen von Hackern geschützt. Dabei reguliert keine externe Instanz die Kurse. Deswegen handelt es sich um eine sehr volatile Währung, welche von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Als erste digitale Währungsform hat Bitcoin einen rasanten Kursanstieg vorgelegt und erfreut sich an einer regen Nachfrage. Zwischenzeitlich betrug der Preis zwischen 50.000 bis 60.000 US-Dollar. Aktuell hat sich der Kurs von Bitcoin auf 20.000 bis 23.000 Euro eingependelt. Allerdings können weltweite Krisen oder großangelegte Investitionen von Konzernen den Wert entweder absinken oder ansteigen lassen. Zu den weiteren Kryptowährungen mit vorteilhaften Kursentwicklungen gehören:

Ethereum

Tether

Binance Coin

U.S. Dollar Coin

Im Gegensatz zum Bitcoin handelt es sich bei Tether und USD Coin um Stablecoins, welche durch gesetzliche Zahlungsmittel wie den US-Dollar oder Euro abgedeckt sind. Deshalb behalten sie theoretisch den Wert dieser globalen Währungen bei.

Kursentwicklungen permanent beobachten

Da Kryptowährungen nicht von Regierungen oder Zentralbanken kontrolliert werden, gibt es extreme Schwankungen bei den Kursen. So bestimmen die jeweilige Nachfrage und das vorhandene Angebot den Preis. Des Weiteren kann es dabei durch globale Ereignisse zu gesunkenen oder gestiegenen Wert kommen. Aus diesem Grund sollten Anleger stets die aktuellen Kursentwicklungen im Auge behalten, um gegebenenfalls so schnell wie möglich auf diese zu reagieren. Wer sich als Anfänger mit dem Thema ohne ein großes Risiko beschäftigen möchte, für den bieten sich Kryptowährungen mit einem niedrigen Kurs als Einstieg an, wie der Preis von Iota zeigt. Auf diese Weise lassen sich die Verluste gering halten und die ersten Erfahrungen auf dem digitalen Markt sammeln.

Gefahren bei den Investitionen berücksichtigen

Wer in Bitcoins investiert, muss aufgrund der Volatilität mit bestimmten Risiken rechnen. So haben sich im Verlauf der Zeit drastische Wertschwankungen ergeben, welche die digitalen Währungsformen zu einer hochspekulativen Anlage machen. Jedoch können die potenziellen Gewinne ebenfalls sehr groß sein. Deswegen am besten in viele verschiedene Kryptowährungen investieren, um die Gefahr von Verlusten zu reduzieren. Außerdem weiterhin auf altbewährte Anlageformen wie Aktien, Edelmetalle und Immobilien setzen, wenn das Kapital als Altersvorsorge dient. Generell sollten Anleger nur Geld in digitale Währungsformen investieren, wenn sie es sich leisten können, dieses zu verlieren.

Wallet einrichten oder Krypto-Börse nutzen

Für den Handel und das Speichern der Kryptowährungen können Investoren ein Wallet einrichten, welches auf entsprechenden Plattformen erfolgt. So erhalten sie eine öffentliche Adresse sowie einen privaten Schlüssel, um die damit einhergehenden Zahlungen senden oder empfangen zu können. Als Alternative bieten sich spezialisierte Krypto-Börsen an, um in viele verschiedene Kryptowährungen zu investieren.

Fazit

Wer die genannten Aspekte beachtet, bevor die ersten Investitionen in Kryptowährungen stattfinden, kann die Sicherheit erhöhen und seine Chancen auf Gewinne verbessern. Aufgrund der extremen Kursschwankungen sind durchaus hohe Renditen möglich, wenn das Vorgehen gut durchdacht ist.