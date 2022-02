Den Steuerberater wechseln – Was gibt es zu beachten?

Das deutsche Steuerrecht gilt vielen als komplexeste Materie der Welt. Als der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im Jahre 2003 postulierte, dass eine Steuererklärung auf einen Bierdeckel zu passen habe, sprach er vielen Menschen aus der Seele. Wie sehr den Bürgern die Vereinfachung des Steuerrechts auf den Nägeln brennt, zeigt sich daran, dass sich viele noch an Friedrich Merz als den „Mann mit dem Bierdeckel“ erinnerten, als dieser nach dem Rückzug von Angela Merkel sein Comeback feierte und zu seinem ersten Versuch anhob, neuer CDU-Vorsitzender zu werden.

Diese Geschichte erklärt die zentrale Bedeutung, die der Steuerberater für Unternehmer, Freiberufler und Beschäftigte mit vielschichtigen Einkommensverhältnissen hat, zumal Steuerfragen der größte Hebel ist, um Kapital für das eigene Unternehmen zu generieren. Doch mit der Zeit kann sich immer mehr bemerkbar machen, dass es in der Zusammenarbeit auf der Sach- oder Beziehungsebene nicht mehr passt. Dann heißt es, die Notbremse zu ziehen und einen Wechsel des Steuerberaters in Angriff zu nehmen. Doch wann bietet sich ein Wechsel an und wie lässt dieser sich am sichersten durchführen?

Warum überhaupt den Steuerberater wechseln?

Die meisten Steuerberater machen beim Erstgespräch eine gute Figur. Doch es kann vorkommen, dass sich mit der Zeit herauskristallisiert, dass zu wenig Substanz hinter dem Steuerberater steckt. Das Engagement kann nachlassen und es werden immer mehr Fristen versäumt, weil der Steuerberater schludert und schlecht zu erreichen ist.

In anderen Fällen geht das Vertrauen verloren, zum Beispiel weil der Mandant registriert, dass der Steuerberater zu hohe Honorare berechnet oder seine Vorschläge, Steuern zu sparen, unzureichend sind. Ein Umzug kann ebenfalls für den Wechselwunsch den Ausschlag geben wie auch eine Neuorientierung oder Verrentung des Dienstleisters.

Vertragsart beachten

Die Vertragsart der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater hat Auswirkungen auf den Wechsel. Grundsätzlich sind in diesem Dienstleistungsverhältnis mit dem Mandat und dem Dienstvertrag zwei Vertragsoptionen möglich. Während das Mandat bei einem dauerhaften Vertretungsauftrag des Steuerberaters zu seinem Mandanten greift, wird ein Dienstvertrag nur bei der Inanspruchnahme von vereinbarten Einzelleistungen gültig. Kommt es nun zu einem Wechsel des Steuerberaters, muss der Steuerberater bei einem Dienstvertrag für alle erbrachten Leistungen bezahlt werden, bei einem Mandat aber auch für alle noch nicht abgeschlossenen Leistungen.

Einen neuen Steuerberater finden

Listen über verfügbare Steuerberater finden sich in Branchenbüchern und im Internet, wo sich die Suche nach ortsbezogenen Kriterien eingrenzen lässt. Hier lassen sich bereits kompetente Anbieter wie die bekannte Steuerberatungskanzlei Küppers & Kollegen finden.

Nutzen bringen vor allem Suchen über Verzeichnisse der regionalen Steuerberaterkammern, beim Deutschen Steuerberaterverband (DstV) und das Steuerberaterverzeichnis der Bundessteuerberaterkammer. Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreises und in den einschlägigen Bewertungsportalen bieten ebenfalls Orientierung.

Worauf ist beim Erstgespräch zu achten?

Das Erstgespräch beim Steuerberater ist wie eine Bewerbung, denn nichts ist für die Beurteilung und Einschätzung eines Menschen bleibender als der erste Eindruck. So lässt sich das Erstgespräch gut dazu nutzen, um einzuschätzen, ob die Chemie für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit stimmen könnte. Bei der Beurteilung der fachlichen Qualitäten des Steuerberaters kann geprüft werden, ob der Steuerberater sich in der eigenen Branche auskennt und wie sehr er dazu fähig ist, komplexe Dinge einfach und verständlich zu erklären.

Ein Hinweis auf die Zukunftsfähigkeit der Beziehung bietet außerdem die Bereitschaft des Steuerberaters zuzuhören und sich ein umfassendes Bild von den eigenen Verhältnissen zu machen. Im Idealfall kann der Steuerberater bereits mit hilfreichen Verbesserungsvorschlägen überraschen und erste Ansätze für eine erfolgversprechende Perspektive entwickeln.