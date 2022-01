Der Geldwäschebeauftrage: Was sind seine Aufgaben?

Wann spricht man von Geldwäsche?

Geldwäsche liegt dann vor, wenn illegal erwirtschaftetes Geld oder illegal erworbene Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden. Geld, das "gewaschen" wird, entstammt in den meisten Fällen aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Steuerhinterziehung, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, Waffenhandel oder auch Terrorismus. Geldwäsche ist daher nach deutschem Strafrecht wie auch in anderen Ländern ein Straftatbestand.

Wann müssen Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten bestellen?

Das Geldwäschegesetz (GwG) gibt vor, wann sogenannte Verpflichtete einen Geldwäschebeauftragten auf Führungsebene inklusive eines Stellvertreters zu bestellen haben. Zu den Verpflichteten gehören unter anderem:

1. Kreditinstitute nach Paragraph 1 Kreditwesengesetz (KWG)

2. Finanzinstitute nach Paragraph 1 Kreditwesengesetz (KWG)

3. Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute nach Paragraph 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

4. Versicherungsunternehmen

5. Kapitalverwaltungsgesellschaften nach Paragraph 17 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

6. Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, davon ausgenommen Betreiber von Geldspielgeräten nach Paragraph 33c Gewerbeordnung (GweO),

7. Vereine, die das Unternehmen eines Totalisatoren nach Paragraph 1 Rennwett- und Lotteriegesetz (RennwLottG) betreiben

8. Lotterien, die nicht im Internet veranstaltet werden, sowie Soziallotterien

Die zuständige Aufsichtsbehörde kann zudem die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten für bestimmte andere Verpflichtete anordnen oder umgekehrt auch Verpflichtete davon befreien. Dazu zählen freiberufliche Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, Rechtsanwälte oder auch Immobilienmakler und Händler.

Die Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten

Der Geldwäschebeauftragte sorgt für die Einhaltung aller geldwäscherechtlichen Vorschriften im verpflichteten Unternehmen. Er ist Ansprechpartner für die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) und andere Behörden sowie Staatsanwaltschaften. Zudem ist er dazu verpflichtet, Meldungen bei Verdacht auf Verstoß gegen die Geldwäschegesetze anzuzeigen.

Dabei ist der Geldwäschebeauftragte Mitglied der Führungsebene des Unternehmens und nicht an Weisungen gebunden. Er berichtet direkt an die Unternehmensleitung. Zu seinen weiteren Aufgaben gehören die:

1. Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften im Unternehmen

2. Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Unternehmen

3. Erster Ansprechpartner für BaFin und Strafverfolgungsbehörden

4. Entwicklung interner Grundsätze und Strategien

5. Nutzung interner Daten zu Prävention und Verdachtsmeldungen

6. Einleitung von Untersuchungen Bein ungewöhnlichen Sachverhalten

7. Risikoanalysen im Zusammenhang mit den Geldwäschevorschriften

8. Durchführung interner Kontrollen und Sicherungsmaßnahmen

9. Unterrichtung der Beschäftigten und Durchführung interner Schulungen

10. Weitere Aufgaben nach Paragraph 7 Geldwäschegesetz (GwG)

Die besonderen Befugnisse und Vollmachten eines Geldwäschebeauftragten

Dem Geldwäschebeauftragten eines Verpflichteten stehen besondere Informationsrechte für seine Aufgaben zu. Er erhält dabei Zugang zu relevanten Informationen und Daten, auch wenn es sich dabei um sehr vertrauliche Betriebsgeheimnisse handelt. Diese Daten und Informationen darf er allerdings nur zur Erfüllung seiner Aufgaben nutzen. Ihm ist auch der Zugang zu erforderlichen Ressourcen wie Personalmitteln zu gewähren. Der Geldwäschebeauftragte erhält zur Sicherstellung der geldwäscherechtlichen Vorschriften im Unternehmen und Prävention ein Weisungsrecht gegenüber den Beschäftigten.

Welche Qualifikationen muss ein Geldwäschebeauftragter vorweisen?

Vom Gesetzgeber gibt es keine genauen Regelungen, welche Ausbildung oder Qualifikationen für die Tätigkeit eines Geldwäschebeauftragten vorzuweisen sind. Meist sind es jedoch Volljuristen, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mit fachspezifischen Weiterbildungen. Auch wird meist eine gewisse Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Wirtschaftskriminalität vorausgesetzt. Zudem sind Kenntnisse hinsichtlich verschiedener Transaktionen zwischen Konten und Währungen – insbesondere im Online- und IT-Bereich – nützlich.

Der zuständigen Aufsichtsbehörde muss in jedem Fall die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten sowie dessen Stellvertreter durch die Verpflichteten angezeigt werden. Das gilt auch bei der Entlassung. Die Aufsichtsbehörde kann die Bestellung widerrufen, zum Beispiel wenn die Qualifikation des Kandidaten aus ihrer Sicht nicht ausreichend ist. Daher ist eine rechtzeitige Anzeige der Bestellung erforderlich.

Diese Bestimmungen werden in Paragraph 7 Absatz 4 Geldwäschegesetz (GwG) geregelt.

Kündigungsschutz und Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Geldwäschebeauftragten

Grundsätzlich ist eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig. Der Geldwäschebeauftragte unterliegt dem Kündigungsschutz.

Durch das sogenannte Trennungsprinzip gilt es auch, das Amt vom Arbeitsverhältnis zu differenzieren. Wenn beispielsweise der Geldwäschebeauftragte fest im Unternehmen angestellt ist, kann es sich aufgrund der besonderen Stellung negativ auf das Arbeitsverhältnis auswirken, sofern das Amt beendet werden sollte. Aus diesem Grund wird das Amt eines Geldwäschebeauftragten vom Gesetz besonders geschützt, wodurch eine Benachteiligung im Arbeitsverhältnis vermieden werden soll. Nur bei wichtigen Gründen wie sie im Paragraph 626 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) genannt werden, darf eine Kündigung erwirkt werden. Die sogenannte außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund.

Das Amt eines Geldwäschebeauftragten kann insbesondere enden wenn folgendes eintritt:

· Widerruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde

· Fristablauf

· Amtsniederlegung

· Abberufung

· Tod

· Vereinbarung

Besonders ist auch, dass der Kündigungsschutz nach Beendigung des Amtes noch ein Jahr lang besteht.

So kann es zum Beispiel zu dem Fall kommen, dass nach Beendigung des Amtes als Geldwäschebeauftragter ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht, wenn zuvor seitens des Arbeitgebers versäumt wurde, den Arbeitsvertrag auf die Rolle des bestellten Geldwäschebeauftragten entsprechend anzupassen.

Muss ein Geldwäschebeauftragter im Unternehmen angestellt sein?

Im Gesetz wird nicht vorgegeben, dass ein verpflichtetes Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten fest im Unternehmen beschäftigen muss. Somit kann das Amt prinzipiell auch durch einen externen Geldwäschebeauftragten ausgeführt werden, sofern die Aufsichtsbehörde keine Einwände äußert. Das spart Kosten sowie die damit in Verbindung stehende Nutzung digitaler und automatisierter Prozesse zur Geldwäscheprävention.

Ein externer Geldwäschebeauftragte kann durchaus Vorteile bringen, da er unabhängig von der Führungsebene und den Angestellten des Unternehmens ist. Die Geschäftsführung schließt dazu einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem externen Geldwäschebeauftragten.

Vorgeschrieben nach Paragraph 7 Absatz 7 Geldwäschegesetz (GwG) ist jedoch, dass der Geldwäschebeauftragte sein Amt im Inland ausüben muss.

Der besondere arbeitsrechtliche Kündigungsschutz greift bei einem externen Geldwäschebeauftragten allerdings nicht. Der Geschäftsbesorgungsvertrag unterliegt keinen nachwirkenden Kündigungsschutz. Des Weiteren sind bei der Bestellung eines externen Geldwäschebeauftragten besondere Auslagerungsvorschriften im Finanzsektor nach Paragraph 6 Absatz 7 Geldwäschegesetz zu berücksichtigen.

Für wen gilt die 5. EU-Geldwäscherichtlinie?

Die EU-Geldwäscherichtlinie gibt seit der letzten Änderung im Jahr 2018 die aktuellen gültigen Vorschriften zum Geldwäschegesetz vor. Doch für wen gilt diese Richtlinie eigentlich?

· Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Personen mit ähnlichen Funktionen, die Beratung für Steuerangelegenheiten leisten.

· Immobilienmakler, Personen die Immobilien vermieten, bei Transaktionen, die eine monatliche Miete von 10.000 Euro oder mehr betragen.

· Dienstleister, die virtuelle Währungen tauschen, von Fiatgeld und umgekehrt.

· Anbieter im Bereich elektronischer Geldbörsen

· Dienstleister im Bereich Kunsthandel für Transaktionen die 10.000 Euro oder mehr betragen.

Geldwäscheprävention in Verbindung mit Sorgfaltspflichten sind weitere Kernpunkte der 5. EU-Geldwäscherichtlinie.