Deutsche Lebenshaltungskosten im europäischen Mittelfeld

Menschen in Deutschland müssen für ihren täglichen Bedarf weiniger ausgeben als etwa ihre Nachbarn in der Schweiz oder in Österreich.

In Deutschland lässt es sich im europäischen Vergleich eher kostengünstig leben. Nach einem Vergleich des Statistischen Bundesamtes müssen die Menschen in nahezu allen westlichen und nördlichen Ländern des Kontinents mehr Geld für den täglichen Bedarf aufwenden als hierzulande.

So lagen die privaten Konsumausgaben in der Schweiz zum Beispiel im Juli dieses Jahres 51 Prozent höher als in Deutschland. Auch in den skandinavischen Staaten, dem Vereinigten Königreich, Österreich, Belgien oder Frankreich war das tägliche Leben den Angaben nach teurer als in Deutschland. Günstiger war es hingegen in Italien und Spanien sowie in vielen osteuropäischen Ländern. In der Türkei beträgt das Preisniveau nur ein gutes Drittel (36 Prozent) des deutschen Wertes.