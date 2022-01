Die Leibrente – Rente aus Stein

Immobilien dienen der Altersvorsorge – so zumindest die romantische Vorstellung vieler Deutscher. Tatsächlich bindet Wohneigentum aber das Kapital der Eigentümer, welches deshalb nicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten zur Verfügung steht. Durch die Immobilienverrentung haben ältere Personen aber die Möglichkeit, sich durch ihre Wohnimmobilie regelmäßige Rentenzahlungen zu sichern – und das, ohne aus ihrem Zuhause ausziehen zu müssen.

Was versteht man unter der Leibrente?

Wer eine Leibrente in Anspruch nehmen möchte, verkauft seine Immobilie an eine andere Person oder aber an eine Gesellschaft, die auf Immobilienverrentung spezialisiert ist. Im Gegenzug erhalten die Verkäufer ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht sowie eine monatliche Rentenzahlung.

So funktioniert die Leibrente

Das Prinzip der Immobilienleibrente ist schnell erklärt: Rentner, die flüssiges Kapital benötigen, aber nicht umziehen möchten, verkaufen ihr Haus an eine Gesellschaft, die ihnen ein lebenslanges Wohnrecht sowie Rentenzahlungen zusichert. Die Deutsche Teilkauf Immobilienleibrente bietet dabei eine besonders unkomplizierte Abwicklung.

Verkäufer treten dabei ihr Eigentumsrecht an der Immobilie ab, dürfen aber weiterhin weitgehend frei über ihr ehemaliges Wohneigentum verfügen. Die Deutsche Teilkauf bietet Verkäufern die Wahl zwischen einer großen Einmalzahlung oder regelmäßiger Leibrentenzahlungen.

Voraussetzungen für die Leibrente

Das Wohneigentum sollte für die Verrentung einen gewissen Mindestwert haben. Das liegt daran, dass die monatliche Leibrente nicht geringer als 150€, 200€ oder 250€ sein sollte. Es empfiehlt sich also, den Wert des Hauses genau zu bemessen – gegebenenfalls durch ein unabhängiges Gutachten.

Vor- und Nachteile der Leibrente

Wer sein Haus auf Rentenbasis verkauft, genießt einige Vorteile – allen voran natürlich Liquidität aus der Einmalzahlung oder aus der Leibrente. Durch das im Grundbuch verankerte Wohnrecht dürfen die ehemaligen Eigentümer weiterhin in der Immobilie leben. Der neue Eigentümer kümmert sich nach dem Kauf um Instandhaltung und Modernisierung, sodass den Verkäufern keine hohen Kosten mehr drohen. Durch die neu gewonnene Liquidität können Rentner eventuell vorhandene Schulden abbezahlen und Schuldenfreiheit genießen.

Doch das Konzept hat auch Nachteile: Die Verkäufer haben keine Eigentumsrechte mehr, profitieren also nicht von Wertsteigerungen und können nicht verkaufen. Weil die Immobilienleibrente kein Nießbrauchs-, sondern lediglich ein Wohnrecht beinhaltet, können die Bewohner die Wohneinheit bei Bedarf nicht vermieten und die Einkünfte aus der Vermietung behalten. Außerdem ist es nicht garantiert, dass die Verkäufer durch die Leibrentenzahlungen viel Kapital erhalten – tritt ein früher Tod ein, profitiert man nämlich nur von den bis dahin ausgezahlten Rentenzahlungen.

Weiter gilt es zu beachten, dass es sich bei der Leibrente um eine Bruttozahlung handelt: Ein Teil davon muss also noch versteuert werden. Man sollte die Nettoeinkünfte also schon vor Vertragsabschluss ermitteln.

Gründe für die Leibrente

Das Prinzip der Leibrente kommt nicht zwangsläufig für jeden in Frage. Diejenigen, die sich für die Immobilienverrentung entscheiden, tun dies meist aus mindestens einem der folgenden Gründe:

Aufstockung der Rente

Der Hauptgrund ist für die meisten das Aufstocken der staatlichen Rente. Durch die immer größer werdende Rentenlücke kommen zunehmend viele Rentner nur schwer über die Runden. Tut sich also die Möglichkeit auf, weiterhin im geliebten Zuhause zu leben, gleichzeitig aber gebundenes Kapital zu verflüssigen, ist dies für viele eine unkomplizierte Möglichkeit, die Rente aufzubessern.

Verantwortung abgeben

Stehen größere Renovierungen oder Modernisierungen an, müssen Rentner oft kapitulieren. Banken vergeben nämlich meist keine Kredite, wenn die Kreditlaufzeit mit einer geringen Restlebenserwartung kollidiert. Bei einem Vertrag zur Immobilienleibrente übernimmt der Käufer die volle Verantwortung für die Immobilie und anstehende Arbeiten daran.

Hausübergabe an nahestehende Personen

Wer die Immobilienverrentung privat regeln möchte, tut das meist aus dem Grund, dass Haus oder Wohnung noch zu Lebzeiten an die Nachkommen übergeben werden soll. Zur Absicherung empfiehlt es sich dabei, nicht nur die Rentenzahlung, sondern auch das lebenslange Wohnrecht notariell festhalten zu lassen.

Absicherung des Lebenspartners

Handelt es sich bei den Immobilienverkäufern um ein Paar, so kommt die Leibrente auch dem Partner zugute, der den anderen überlebt. In den meisten Fällen wird das Wohn- und Nutzungsrecht nämlich auf Lebenszeit im Grundbuch verankert. Dabei handelt es sich aber um die Lebenszeit beider Partner, nicht um die desjenigen, der als erstes verstirbt. Die Immobilienverrentung ist also eine gute Möglichkeit, um einen Lebenspartner vor Altersarmut zu schützen.