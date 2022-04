Geschäftskonto ohne Schufa-Prüfung – ist das möglich?

Dennoch ist für Firmengründer, die ein Geschäftskonto benötigen, ein negativer Schufa-Eintrag kein unüberwindbares Hindernis. Einige Banken bieten auch ein Geschäftskonto trotz negativer Schufa an.

Gründe für Schufa-Probleme

Die häufigsten Gründe, warum ein Geschäftskonto abgelehnt wird, sind Schufa-Einträge oder Kontopfändungen. Zahlungsschwierigkeiten haben negative Schufa-Einträge zur Folge, auch eine Privat-Insolvenz ist in der Schufa registriert. Möchten Sie sich aus einer Privat-Insolvenz heraus selbstständig machen, werden Sie mit einem schlechten Schufa-Eintrag starten.

Ist eine Person bei der Schufa unbekannt, können sich ebenfalls Probleme ergeben – etwa nach einem langen Auslandsaufenthalt. Auch Einsteiger können betroffen sein, da sie bei der Schufa ein unbeschriebenes Blatt sind.

Was ist ein schufafreies Geschäftskonto?

Bei der Eröffnung des Kontos wird keine Bonitätsprüfung und damit keine Schufa-Abfrage getätigt. Unternehmern mit Schufa-Problemen ermöglicht das schufafreie Geschäftskonto eine Teilnahme am Geschäftsleben.

Geschäftskunden sehen sich häufig mit folgenden Fragen konfrontiert:

Gibt es Einschränkungen beim schufafreien Geschäftskonto?

Gibt es Finanzierungsdienstleistungen?

Gibt es ein kostenloses Geschäftskonto ohne Schufa?

Wie eröffnet man ein Geschäftskonto ohne Schufa?

Welche Kriterien sind bei der Auswahl der Bank wichtig?

Dem Kontoinhaber steht kein Dispokredit zur Verfügung. Er darf ein solches Geschäftskonto also nicht überziehen. Das Konto wird auf reiner Guthabenbasis geführt. Kredit- oder Debitkarten gibt es nur als Prepaid-Variante. Zudem fallen meist höhere Grundgebühren und Kontoführungskosten an.

Wie funktioniert die Prepaid-Karte beim schufafreien Geschäftskonto?

Der Kontoinhaber überweist einen bestimmten Betrag auf sein Kreditkartenkonto, bevor er die Karte nutzt. Bei der EC-Karte/Debitkarte wird bei jeder Zahlung überprüft, ob diese durch das Geschäftskonto gedeckt ist.

Gibt es Finanzierungsdienstleistungen?

Ein Geschäftsinhaber, der ein schufafreies Geschäftskonto eröffnet, wird nicht sofort einen Dispokredit oder eine Finanzierung erhalten. Bei einigen Banken kann jedoch ein Dispokredit, Kredit- oder Debitkarten beantragt werden. Erst in diesem Fall erfolgt eine Bonitätsprüfung.

Neben der Schufa-Abfrage spielen auch die Regelmäßigkeit der Geldeingänge und die bisherige Vertragsdauer eine Rolle. Der Kontoinhaber muss sich das Vertrauen der Bank über die Zeit erarbeiten.

Gibt es ein kostenloses Geschäftskonto ohne Schufa?

Ein kostenfreies Geschäftskonto ohne Schufa bietet keine Bank an. Es fallen grundsätzlich Gebühren an. Einige Banken erheben nicht nur Kontoführungspauschalen, sondern berechnen darüber hinaus auch eine Aktivierungsgebühr und begrenzen die Zahl der gebührenfreien Überweisungseingänge. Zudem limitieren sie die Anzahl der kostenlosen Bargeldauszahlungen am Geldautomaten.

Wie eröffnet man ein Geschäftskonto ohne Schufa?

Die Eröffnung eines Geschäftskontos ohne Schufa unterscheidet sich in keiner Weise von einer anderen Kontoeröffnung. Allerdings müssen Geschäftsinhaber zusätzliche Unterlagen vorweisen. Zunächst muss der Kontoeröffnungsantrag ausgefüllt und ausgedruckt werden. Geschäftsinhaber müssen überdies die Handelsregisterauszüge, die Erklärung zum Geldwäschegesetz sowie eventuell die Gründungsbeschlussfassung mit den Vertretungsberechtigten vorlegen.

Wird das schufafreie Geschäftskonto bei einer Onlinebank eröffnet, werden diese Unterlagen im Rahmen des Post-Identverfahrens an die Bank geschickt. Gibt es mehrere Vertretungsberechtigte, müssen sich alle bei der Post identifizieren. Hierfür ist ein gültiger Reisepass oder Personalausweis mit Wohnsitzbestätigung zwingend notwendig.

Welche Kriterien sind bei der Auswahl der Bank wichtig?

Geschäftskunden sollten bei der Auswahl folgende Aspekte berücksichtigen:

Was kosten Bareinzahlungen und -auszahlungen?

Was kostet eine Onlinebuchung?

Wie hoch ist die Grundgebühr oder die monatliche Kontoführungsgebühr?

Wie hoch sind die Gesamtkosten der Kontonutzung?

Welche Zusatzfunktionen hat das schufafreie Konto?

Fazit: Ein Geschäftskonto kann auch ohne Schufa-Prüfung eröffnet werden

Wer aufgrund eines negativen Schufa-Eintrags kein normales Firmenkonto eröffnen kann, dem bietet sich die Option eines schufafreien Geschäftskontos. Mit diesem sind alle Zahlungen des täglichen Geschäftsverkehrs möglich. Allerdings müssen Ein- und Ausgaben vorausschauend geplant werden, da ein Dispokredit nicht zur Verfügung steht.

Es gibt jedoch auch Konten, bei denen zu einem späteren Zeitpunkt ein Dispokredit oder eine Kreditkarte beantragt werden können. Der Vorteil dabei ist, dass sich der Kunde bei zuverlässiger Nutzung im Laufe der Zeit eine Bonität erarbeiten kann und keine Einschränkungen mehr hat.