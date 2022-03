Immobilienfinanzierung - Diese Fehler sollte man besser vermeiden

Darauf sollte man bei der Baufinanzierung unbedingt achten

Da steht man vor der Traumimmobilie oder wirft einen Blick auf den Prospekt, wie das viel zitierte „Klein Häuschen“ eines Tages einmal aussehen soll und ist ganz verzaubert. In diesen vier Wänden wird sich die Zukunft ereignen, man wird Jahre des Glücks dort verbringen, die Straßenfeste mit den wundervollen Nachbarn erleben und bevor man auf dem Schirm hat, dass nicht alle Nachbarn nett sind, die Straßenfeste mitunter sehr laut sein können und zu Jahren des Glücks auch Pech gehört, hat man sich entschieden. So realisiert man erst später, welche Fehler man begangen hat.

Lückenloser Finanzierungsplan

Interessant wird es bei den Zusatzkosten und diese zeichnen sich durch hohe Flexibilität aus. So sind die Grunderwerbskosten von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und belaufen sich zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises. Auch die Kosten für den Notar und für die Eintragung ins Grundbuch fallen an, was zwischen 1,5 und 2 Prozent darstellt, ebenso die Kosten für den Makler.

Nachfinanzierung einplanen

Politiker kennen einen Nachtragshaushalt und auch bei Bauherren kann eine sogenannte „Nachfinanzierung“ zu Buche schlagen. Hierbei handelt es sich, wie in der Politik, um Kostenpunkte, die man nicht auf der Rechnung hatte. Wussten Sie, dass die Erschließung des Baugrundstückes oft nicht eingepreist ist? Auch die Einrichtung der Baustelle will bezahlt sein, eventuell fallen Bodengutachten an oder das Haus muss ans Stromnetz angeschlossen werden.

Ist das Eigenkapital ausreichend?

Diesen Punkt sieht man im ersten Moment vielleicht unkritisch. Man hat doch genügend Geld, auf der sprichwörtlichen „hohen Kante“ ruht auch noch etwas und im Zweifelsfall kann doch die Bank unter die Arme greifen. Das Problem, das sich hierbei ergibt: Dieses Kreditinstitut kann bei einer Finanzierung, bei der wenig Eigenkapital vorhanden ist, hohe Zinsaufschläge fordern.

Kreditvergleich

Bevor Sie sich in die Hände eines Kreditinstitutes begeben, sollten Sie erst einmal sämtliche Konditionen einholen und vergleichen. Vielleicht haben Sie Glück und Ihre Hausbank ist tatsächlich der beste Vertragspartner am Platz, aber halten Sie dennoch die Augen offen. Auf baufi24.de können Sie den Baufinanzierungsrechner bemühen und nach Alternativen schauen.

Die persönliche finanzielle Belastbarkeit

Hierunter versteht man das Ergebnis der folgenden Überlegungen: Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen ohne Sonderzuwendungen?

In welcher Höhe sind die persönlichen Zahlungsverpflichtungen, also beispielsweise für Hausrat, Wohnnebenkosten, unterschiedliche Versicherungen?

Wie viel werden Sie künftig für Instandhaltungskosten bezahlen müssen? Bei der Berechnung für Letzteres gilt: 0,50 Euro pro Quadratkilometer. Insgesamt sollte die monatliche Belastung nicht über 40 Prozent liegen.

Ausreichende Zinsbindung

Wie lange wünschen Sie, den Zins bedienen zu müssen?

Man kennt lang- und kurzfristige Bindungen und beides hat seine Vor- und Nachteile.

Langfristig

niedrige Tilgung

flexibel

Planungssicherheit

Kurzfristig

hohe Tilgung

schnell wieder abbezahlt

Flexible Ratenzahlung

Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Ratenzahlung flexibel zu gestalten. So können sie den Tilgungssatz gemäß Ihrer aktuellen Situation ausgestalten – was natürlich zulasten der Länge geht, mit der sie den Kredit bedienen, wie dem obigen Absatz bezüglich der ausreichenden Zinsbindung zu entnehmen ist.

Ist eine Förderung möglich?

Theoretisch ja. Da gibt es die Eigenheimrente, auch als Wohn-Riester bezeichnet, es gibt mit dem Bausparvertrag den Klassiker und es existieren für das Leben im Eigenheim Sanierungsmaßnahmen, die langfristig Kosten sparen, etwa die Finanzierung in Dämmung, Heizung oder Fenster.

Bereitstellungszinsen

Die Baufinanzierung steht und die Arbeiten sind in vollem Gange und dennoch kann es passieren, dass sogenannte „Bereitstellungszinsen“ anfallen. Da bei einem Projekt das Geld nicht sofort abgerufen wird, sondern in Teilen, was auch für das entsprechende Darlehen gilt, können solche Sonderausgaben anstehen, die in der Regel 3 Prozent je Jahr betragen. Allerdings ist die Dauer der Zeit, in der solche Zinsen nicht anfallen, variabel.

All dieser Punkte zum Trotz kann ein Hausbau ein sehr spannendes, lohnendes Abenteuer sein. Viel Spaß dabei.