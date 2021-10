Industrial Internet of Things (IIoT) - Eine Übersicht

Mithilfe des Internets der Dinge wird eine Verbindung zwischen physischen Objekten und der virtuellen Welt hergestellt. Ein Netzwerk sorgt dafür, dass intelligente Geräte und Maschinen miteinander kommunizieren können. So werden Informationen aus der unmittelbaren Umgebung aufgenommen, analysiert und zusammengeführt. Im Anschluss daran nimmt die Aktion-Reaktion-Kette ihren Lauf. Ein bekanntes Beispiel für IoT ist das Smart Home. Die Geräte reagieren automatisch auf definierte Reize und erledigen die gewünschte Aufgabe. Die sinkende Raumtemperatur kann demnach bedingen, dass der Heizkörper in Aktion tritt.

Das Industrial Internet of Things läuft nach dem gleichen Prinzip ab, befördert die Technologie allerdings in den industriellen Raum. Die Digitalisierung erhält somit Zugang in die Welt der Industrie und kann Unternehmen auf ihrem Weg zu Wachstum begleiten. Im folgenden Artikel soll das Industrial Internet of Things genauer unter die Lupe genommen werden.

IIoT - Was ist das?

In wenigen Worten ist IIoT erklärt: Es handelt sich um eine Unterkategorie des IoT. Das Kürzel steht für das Industrial Internet of Things. Darunter wird die IoT-Technologie im Kontext der Industrie verstanden. Dank der stetig fortschreitenden Digitalisierung und Innovationen, die beständig in den internationalen Wirtschaftsmarkt eindringen, steht die Industrie 4.0 unmittelbar bevor. Die Grundlage dieser Modernisierung setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Dazu zählen unter anderen Automatisierungen, Vernetzung, künstliche Intelligenz und der Schlüssel zum Erfolg: das Industrial Internet of Things. Durch das Zusammenspiel dieser Faktoren werden die Arbeitsprozesse und alltäglichen Aufgaben von Fabriken und Industrieunternehmen nachhaltig revolutioniert.

Mit der Hilfe des IIoT sind Unternehmen nun in der Lage, die Fertigungsmaschinen, die Infrastruktur, Rohr-, Kabel- und Energiesysteme mit intelligenten Sensoren auszustatten. Die gesammelten Daten tragen zu einer Steigerung der Effizienz, Daten- und Mitarbeitersicherheit und Produktivität bei. Darüber hinaus hilft die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine dabei, die internen Strukturen und Mechanismen zu verbessern. Elektrizität, Wasser und weitere Ressourcen von Industrieunternehmen können überwacht und manuell angeglichen werden.

Vorteile des Industrial Internet of Things

IIoT ist eine Technologie, von der Firmen, Städte und weitere Anwender profitieren können:

Erhöhte Effizienz: Durch die gezielte Sammlung und Analyse von Daten können Rückschlüsse auf die Ressourcennutzung und Prozessverwaltung gezogen werden. Der Eigenverbrauch lässt sich reduzieren und die Produktivität kann gesteigert werden, um die Performance des gesamten Unternehmens zu verbessern.



Datennutzung: Die gesammelten Informationen können darüber hinaus verwendet werden, um tiefgreifende Analysen durchzuführen. Infolgedessen ist man in der Lage, gezieltere Entscheidungen zu treffen und die Erfolgsquote auszubauen.

Vermeidung von Umsatzverlusten: Mittels regelmäßiger Instandhaltung und Warnfunktionen können Ausfallzeiten der Maschinen und Geräte verhindert werden. Die Umsätze sind somit zu jeder Zeit garantiert und Ausgaben für umfassende Reparaturen werden vermieden.

Sicherheit: Die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen des IIoT führen dazu, dass der unbefugte Zugriff auf sensible Daten ausgeschlossen wird.

Fernsteuerung: Während herkömmliche Geräte vor Ort aktiviert und deaktiviert werden, lassen sich die intelligenten Maschinen und Geräte via Internet von überall aus steuern. Infolgedessen ist eine Anpassung auf Veränderungen zu jeder Zeit möglich.

Mehr Rentabilität: Die hilfreichen Funktionen des IIoTs sorgen dafür, dass sich die Ausgaben senken und der Umsatz gesteigert wird.

Die Zukunft des IoT und IIoT

Aktuell zählen Unternehmen, die auf IoT- und IIoT-Technologien setzen, noch als zukunftsweisend. Sie können sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, um sich von der Konkurrenz abzuheben und höhere Gewinne zu erzielen. Für die kommenden Jahre wurden allerdings schon rosige Prognosen gestellt. Bis 2025 wird erwartet, dass 30,9 Milliarden vernetzte Geräte im täglichen Einsatz sind und bis 2028 soll sich das Volumen auf 1,11 Billionen US-Dollar ausweiten.

IIoT und IoT werden sich dementsprechend als weltweiter Standard durchsetzen und Unternehmen, die nicht bald auf diesen Zug aufspringen, werden große Nachteile verzeichnen. Schließlich ist die Technologie bereits in zahlreichen Branchen vertreten und in absehbare Zeit Einzug in die verblieben Sektoren finden.