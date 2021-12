Kryptowährung als Invest in die Zukunft

Für viele Menschen sind Kryptowährungen noch immer ein Hype, der sicher wieder vergehen wird. Wer sich in die Materie einliest, stellt jedoch schnell fest: Kryptowährungen und vor allem zugehörige Blockchains haben großes Potenzial dazu, die Welt nachhaltig zu verändern – sei es in Hinblick auf den Zahlungsverkehr, Datenbanklösungen oder andere dezentrale Ansätze. Wer in digitale Währungen investiert, investiert also auch in die Zukunft. Und wenn man Investitionen in innovative Dinge eines nachsagt, dann, dass sie sehr lukrativ sein können.

In welche Kryptowährungen investieren?

Noch vor einigen Jahren wäre klar gewesen, auf welche Kryptowährungen die Wahl fallen sollte: Bitcoin und Ethereum waren die üblichen Verdächtigen, die restliche Auswahl noch begrenzt. Heute gibt es jedoch mehr als zwölftausend Kryptowährungen weltweit. Zwar werden nicht alle bei jedem Online Broker gehandelt, dennoch fällt die Wahl schwer. Die hohe Volatilität der meisten Kryptowährungen ist eine zusätzliche Hemmschwelle für viele Anleger.

Immer mehr Investoren möchten deshalb (USDT) Tether kaufen: Dabei handelt es sich um einen sogenannten Stablecoin – also um eine sehr stabile Kryptowährung. Tether eignet sich deswegen sehr gut als Wertspeicher, aber auch für den dezentralen Geldverkehr – durch seine Kopplung an den US-Dollar sind nämlich stets schnelle Transaktionen zu geringen Kosten möglich.

Wie kann man in Kryptowährungen investieren?

Wer vom Krypto-Boom profitieren möchte, muss aber nicht zwangsläufig Coins kaufen. Tatsächlich steht Anlegern mittlerweile eine Bandbreite möglicher Investitionsarten zur Verfügung. Die gängigsten davon haben wir nachfolgend für unsere Leser zusammengefasst.

Kryptobörse

Erfahrene Anleger bevorzugen meist das direkte Investment an der Börse. Dort handelt man Kryptowährungen in Paaren. Das heißt, der Kaufpreis ist vielmehr ein Tauschwert, der in Abhängigkeit einer Basiswährung dargestellt wird. Besonders häufig werden auf diese Weise US-Dollar oder Euro in Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) oder auch Ether (ETH) getauscht.

Der Handel an einer Kryptobörse ist zwar relativ komplex, besticht aber meist durch eine sehr große Auswahl an Blockchain-Projekten und damit auch an Kryptowährungen. Immer wieder kommt es vor, dass Anleger eine Kryptowährung abstoßen und nicht direkt in eine andere investieren möchten. Der Stablecoin Tether wird dann aufgrund seiner Stabilität oft als Übergangs-Coin gewählt.

Krypto-Broker

Wer zu den Einsteigern zählt und noch nicht viel Erfahrungen mit dem Krypto Trading hat, wählt zunächst meist einen Krypto-Broker aus. Die Online Broker für Kryptowährungen bestechen durch eine intuitive Bedienbarkeit und durch höchste Nutzerfreundlichkeit.

Erfahrenen Tradern ist die Auswahl an verschiedenen Kryptowährungen auf Wechselstuben jedoch meist etwas zu gering. Auch die Kosten und Gebühren liegen in der Regel etwas höher als es direkt an der Börse der Fall wäre.

Krypto-Aktien und -ETFs

Es lohnt sich, zu wissen, dass ein Krypto-Investment nicht zwangsläufig auf einem Kauf von Coins basieren muss. Ebenso gut haben Anleger die Option, indirekt vom Boom der digitalen Währungen zu profitieren.

Wer sich gut mit dem Aktienhandel auskennt, kann beispielsweise in Krypto-Wertpapiere investieren. Anleger, die vom Potenzial der Kryptowährungen überzeugt sind, aber Angst vor deren hohen Volatilität haben, setzen währenddessen lieber auf ETFs. Weil ETFs einen Querschnitt durch den Krypto-Markt darstellen, müssen Anleger dabei ein geringeres Risiko erwarten. Wer einen Krypto-ETF-Sparplan wählt, kann gleichzeitig vom Cost Average Effekt profitieren und sein Kapital nachhaltig vergrößern.

Welche Gefahren birgt ein Krypto-Investment?

Wer sein Geld in Kryptowährungen investieren möchte, investiert in einen Zukunftsmarkt. Dieser kann entweder weiterhin stark florieren oder aber von anderen Technologien abgelöst werden, bevor er in voller Blüte steht. Das Risiko ist nicht zu verachten.

Anleger, die über ein dünnes Nervenkostüm verfügen, sind mit einer Investition in Kryptowährungen auch nicht optimal beraten: Es kommt immer wieder vor, dass die Kurse spontan fallen – je nachdem, wie viel man investiert hat, kann das hohe Verluste bedeuten. In solch einem Fall sollte man sich vor Augen halten, dass nur eine verkaufte Verlustposition zum realisierten Verlust wird. Panikverkäufe rächen sich also.

Blockchain, Krypto-Börsen, Broker und Wallets sind eine beliebte Zielscheibe für Cyber-Kriminelle. Das Risiko, durch einen Hacking-Angriff Geld zu verlieren, ist zwar gering, aber eben nicht völlig undenkbar.

Weil Kryptowährungen nicht als staatlich anerkannte Zahlungsmittel gelten, steht es um die Regulierung schlecht. Regulierte Märkte gelten jedoch als weitaus sicherer.