Moderne Zahlungsmethoden / Welche internationalen Zahlungsmethoden gibt es?

Dieser Beitrag liefert einen Überblick über die wichtigsten internationalen Zahlungsmethoden oder Zahlungsarten und ihre besonderen Eigenschaften.



Kreditkarten - die globalen Alleskönner

Wer nicht nur bezahlen möchte, sondern auch noch eine Reihe von weiteren Vorteilen rund ums Reisen genießen will, sollte sich für die Kreditkarte als Zahlungsmethode entscheiden. Hier stehen mit Visa und Master zwei international weit verbreitete und in unzähligen Ländern akzeptierte Zahlungsmethoden zur Verfügung, die den internationalen Zahlungsverkehr zum Kinderspiel machen. Mit der Karte kann in Ladengeschäften und Restaurants bezahlt werden, aber auch im Hotel. Beide Kreditkarten sind mit einem Bankkonto verbunden, welches mit den entsprechenden Zahlungen belastet wird. Per Kreditkarte bezahlte Leistungen enthalten nicht selten Zusatzeigenschaften, wie Versicherungen oder Rücknahmeoptionen. So zahlt sich das Bezahlen mit Kreditkarte gleich mehrfach aus.



Google Pay und Apple Pay

Das Smartphone hat längst den Alltag erobert und mittlerweile kann man mit dem ständigen Begleiter auch Zahlungen vornehmen. Sowohl für Apple- wie auch für Android-Smartphones gibt es eine native Bezahl-App, die dazu genutzt werden kann. In der App werden jeweils die Daten einer Kreditkarte hinterlegt oder ein PayPal-Konto verbunden. Bezahlvorgänge werden in teilnehmenden Ladengeschäften und anderen Räumlichkeiten dann einfach per Smartphone vorgenommen. Dazu muss beim Bezahlvorgang die NFC-Funktionalität eingeschaltet sein, zudem ist eine Bestätigung des Vorgangs, beispielsweise in Form eines Fingerabdruck-Scans, erforderlich. Sowohl Google Pay als auch Apple Pay sind international anerkannt und können auf Reisen auch mit Fremdwährungen ganz einfach wie gewohnt genutzt werden. Zu bemerken ist allerdings, dass für den Bezahlvorgang stets eine Internetverbindung notwendig ist, um die entsprechenden Daten zu übertragen.



PayPal - jetzt beim Einkaufen möglich

Natürlich ist PayPal in erster Linie durch eBay und seinen starken Einsatz im Online-Zahlungsverkehr bekannt geworden. Aber in den letzten Jahren hat Paypal den Sprung in die Ladengeschäfte vor Ort erfolgreich vorangetrieben. Bei einer steigenden Anzahl von Einzelhändlern kann man jetzt mit der E-Mail-Adresse bezahlen. Sogar in manchen Supermärkten ist das Bezahlen per PayPal mittlerweile möglich. Für Reisende eröffnet dies eine neue und besonders unkomplizierte Möglichkeit, Beträge zu begleichen.



Debitkarte - noch lange kein altes Eisen

Unter all den modernen Zahlungsmethoden ist aber auch die Debitkarte zu nennen. Dabei handelt es sich um die Bankkarte, die mit dem eigenen Bankkonto direkt in Verbindung steht. Sie wird heute auch als Girocard bezeichnet, aber auch der alte Name „EC-Karte“ ist nach wie vor im Alltag zu hören. Die Debitkarte ist der heimliche Star unter den internationalen Zahlungsmethoden. Sie kann in jedem Land zum Bezahlen genutzt werden, wo das „electronic cash“-Verfahren im Einsatz ist. Auch Fremdwährungen meistert die Debitkarte spielend. Mit ihr kann man am regulären Bankautomaten im Zielland einen Betrag in der eigenen Währung eingeben und den Gegenwert in der Landeswährung erhalten.

Internationale Zahlungsmethoden - eine vielfältige Landschaft

Wer gerne verreist, profitiert in jedem Fall von einer Kreditkarte, denn diese ermöglicht die maximale Flexibilität. Für alle Ferienreisenden und Geschäftsreisenden, die ausschließlich in der Euro-Zone unterwegs sind, reicht aber eine herkömmliche Debitkarte vollkommen aus. Dennoch sollte vor Reiseantritt mit der Hausbank geprüft werden, welche Zahlungsmethode für das Zielland am sinnvollsten ist. So werden Gebührenbelastungen vermieden und die Reise kann unbeschwert angetreten werden.