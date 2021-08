Möbel eingelagert: Wer haftet für Lagerschäden?

Möbel und Einrichtungsgegenstände können auch eingelagert werden. Bei der Anmietung der Lagerfläche sollte auf die Vertragsart geachtet werden: Handelt es sich um einen Lager- oder Mietvertrag? Denn das ist bei eventuellen Beschädigungen wichtig, wie eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden zeigt (Az.: 5 U 2247/20), über die die Zeitschrift «Das Grundeigentum» (Nr. 14/2021) des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin berichtet.

In dem verhandelten Fall wollte ein Kunde unter anderem Möbel aus Angst vor Hochwasserschäden einlagern. Dazu wurde über die Einlagerung ein Mietvertrag mit einem Unternehmen geschlossen. Da dieses Unternehmen aber selbst nicht über genug Lagerfläche verfügte, wurden die Gegenstände in einer Lagerhalle einer weiteren Firma untergebracht. Als die Sachen nach einer Weile abgeholt wurden, wurden Feuchtigkeitsschäden festgestellt. Den Schaden in Höhe von 12 800 Euro wollte der Kunde ersetzt haben.

Letztlich ohne Erfolg: Eine Auslegung der Vereinbarung führe zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall kein Lager-, sondern ein Mietvertrag abgeschlossen worden sei, befand das Gericht. Beim Lagervertrag besorge der Lagerhalter die Aufbewahrung. Bei einem Mietvertrag lagere hingegen der Mieter selbst. Da die Mieter hier keine Mängel der zugewiesenen Lagerfläche nachweisen konnten, könnten sie keinen Schadenersatz geltend machen.