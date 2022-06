Niedrigzinsen: Wie können Sparer ihr Geld noch für sich arbeiten lassen?

Dennoch: Wer den einen oder anderen Rat befolgt, kann auch heute noch sein Geld für sich arbeiten lassen.

Früh mit dem Ansparen beginnen und beim Investieren breit streuen

Je früher, desto besser: Wer bereits in jungen Jahren Geld anlegt und dann dabeibleibt, erhöht seine Rendite. Selbst ein geringer Sparbetrag von 25 Euro monatlich kann hier auf lange Sicht einen großen Unterschied machen.

Die Ursache hierfür liegt im Zinseszins-Effekt: Zinsen auf Kapitalanlagen werden nicht immer gleich ausgezahlt, sondern bei einigen Anlageformen auch dem Kapital zugeführt. Im Ergebnis führt das im Laufe der Jahre zu einer überproportionalen Rendite.

Ebenso wichtig ist es, seine Geldanlage breit zu streuen. Verluste einer Investition lassen sich so durch die Gewinne einer anderen ausgleichen. Generell bieten sich dafür Aktien, Aktienfonds, Edelmetalle, Immobilien und Immobilienfonds an. Zudem wird das investierte Geld so vor der zurzeit hohen Inflation geschützt.

Bei der konkreten Verteilung spielen allerdings individuelle Faktoren eine Rolle. Dazu gehört die Gesamthöhe des Investments oder die Bereitschaft zum Risiko, etwa beim Kauf von Aktien. Aktien und Fonds sind in jedem Fall als langfristige Geldanlagen anzusehen, da sich im Zeitverlauf die Kursschwankungen am Kapitalmarkt wieder ausgleichen.

In ETFs investieren

In den letzten Jahren haben sich Exchange Traded Funds (ETFs) als Alternative zum Sparbuch bei immer mehr Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern durchgesetzt. Bei ihnen handelt es sich um an der Börse gehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung eines Index wie den DAX nachbilden.

ETFs haben gleich mehrere Vorteile: Mit ihnen können Kleinanleger breit gestreut in ganze Märkte investieren. Zudem sind sie günstig, denn sie sind passiv gemanagt und kommen so ohne einen Fondsmanager aus, der bezahlt werden will. Außerdem ist die Investition in ETFs verhältnismäßig sicher, denn sie gelten als Sondervermögen.

Edelmetale ins Portfolio holen

Viele Sparer investieren in Gold, Silber und Platin, um ihr Erspartes vor der Inflation zu retten. Allerdings hat die Investition in Edelmetalle auch einen Nachteil: Mit ihnen lassen sich keine Zinsen erwirtschaften. Gewinne machen Anleger nur, wenn der Kurs steigt – wenn er hingegen fällt, drohen Verluste. Deshalb ist es ratsam, bestenfalls fünf bis zehn Prozent des eigenen Kapitals in Gold und Co zu investieren.

Sein Geld nachhaltig anlegen

Wer seine Euros mit gutem Gewissen ansparen will, kann in nachhaltige Fonds investieren. Die Verbindung aus Renditechancen und ethischen Anlagekriterien findet immer mehr Freunde: Laut einem Beitrag auf der Website des Finanzdienstleisters tecis wurden deutschlandweit allein im Jahr 2018 etwa 219 Milliarden Euro in nachhaltige Geldanlagen investiert, Tendenz steigend.

Bei ihnen handelt es sich um aktiv gemanagte Aktienfonds oder ETFs, die in besonders ethisch, ökologisch und sozial handelnde Firmen investieren. Gemäß des tecis-Artikels kann die Investition in so eine Geldanlage besonders sicher sein. Der Grund: Unternehmen, die sich nachhaltig aufgestellt haben, handeln oft weitsichtiger, kostensparender und zukunftsorientierter.

Zudem gibt es zurzeit keine Belege dafür, dass nachhaltige Investments schlechter performen als andere, so die tecis-Experten.