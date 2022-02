PKV: Die Vorteile für Beamte

Beitragsvorteil PKV gegenüber GKV



Bei der Entscheidung spielen finanzielle Überlegungen eine wesentliche Rolle. Das zeigt ein Blick auf die Regelungen, die es in Bezug auf den Beitrag für die GKV beziehungsweise die Prämien für die PKV gibt. In der GKV haben Beamte einen entscheidenden Nachteil: Sie tragen den gesamten Beitrag von derzeit 14 Prozent allein. Zu ihren Lasten gehen also sowohl der Arbeitnehmer- als auch der Arbeitgeberanteil. Dazu kommt unter Umständen noch der Zusatzbeitrag der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse.



Finanziell besser gestellt sind Beamte in Deutschland in der Regel, wenn sie sich für eine Mitgliedschaft in der PKV entscheiden. Das liegt an der Beihilfe, auch Beihilfezuschuss genannt. Das ist die Leistung, die der Dienstherr im Falle einer Krankheit für seine Beamten zahlen muss. Mindestens 50 Prozent, höchstens 80 Prozent der Kosten für Medikamente oder Heilbehandlung streckt der Beamte zunächst vor. Die bekommt er dann umgehend von seinem Dienstherrn ersetzt. Das gleiche gilt für die Krankheitskosten, die von sogenannten beihilfeberechtigten Angehörigen verursacht werden.



Lediglich die über die Beihilfe hinausgehenden 20 bis 50 Prozent muss der Beamte dann privat absichern. Dafür gibt es spezielle Beihilfe-Tarife der PKV. Die Prämien dafür werden, anders als bei der GKV, unabhängig vom Einkommen des Beamten berechnet. sie liegen deshalb weit unter den Beiträgen, die für eine freiwillige Mitgliedschaft in der GKV zu zahlen wären. Die privaten Krankenversicherungen schneiden die Tarife außerdem auf die Bedürfnisse von Beamten zu. Sie werben mit günstigen Tarifmodellen. Deswegen wundert die Beliebtheit der PKV unter Beamten nicht. Immerhin: 94 Prozent der Beamten wählen die PKV statt der GKV.



Das können Beamte von der PKV erwarten



Wegen der Fürsorgepflicht ihres Dienstherrn haben Beamte, Pensionäre und berechtigte Angehörige, in der Regel die Kinder, Anspruch auf Beihilfeleistungen. In der Regel liegen diese Leistungen der Beihilfe stets oberhalb des Niveaus, welches gesetzlich Krankenversicherten in der Form von Regelleistungen zusteht.



Zu den Leistungen für der individuellen Beihilfe gehören:

- die ambulante Behandlung im Krankenhaus

- ein schnellerer Zugang zu allen medizinischen Innovationen

- Behandlung durch Privatärzte und in Privatkliniken

- keine Budgets oder Zuteilung bei allen medizinischen Leistungen

- Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte

- Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen beim Zahnersatz





Beihilfefähig sind darüber hinaus:

- Implantate als zahnärztliche Leistungen

- Höchstleistungen für Hörgeräte

- Abrechnungen von Heilpraktiker-Leistungen

- Zweibettzimmer sowie Chefarztbehandlungen als Wahlleistungen im Krankenhaus





In der Privaten Krankenversicherung (PKV) haben Beamte eine Aufnahmegarantie. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall privat krankenversichert werden können, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand und davon, ob sie bereits diverse Vorerkrankungen haben. Das garantiert die sogenannte Öffnungsaktion der PKV. Den Antrag zur Aufnahme im Rahmen dieser Aktion müssen Beamte nach der Verbeamtung innerhalb einer Frist von sechs Monaten stellen.



PKV-Beiträge im Alter: Womit müssen Beamte rechnen?

Die PKV hat den Ruf, im Alter für ihre Mitglieder sehr teuer zu werden. Gilt das auch für Beamte? Die Antwort lautet: nein. Selbstverständlich kommt es bei der PKV auch für Beamte zu Prämienerhöhungen. Doch diese erfolgen in keinem Fall willkürlich. Im Gegenteil: Die Anpassungen von Beiträgen unterliegen in der PKV klaren Vorgaben durch den Gesetzgeber.



Er verpflichtet die privaten Anbieter dazu, einmal in jedem Jahr die von ihnen kalkulierten Leistungen je nach dem jeweiligen Tarif und der darin versicherten Personengruppe zu prüfen. Wenn die bis zum Zeitpunkt der Überprüfung kalkulierten Ausgaben von den Leistungsausgaben abweichen, die wirklich entstandenen sind, dann kommt es zur Beitragsanpassung.



Für steigende Kosten gibt es unterschiedliche Gründe



Regelmäßig führt zum Beispiel der medizinische Fortschritt zu höheren Ausgaben. Das nennen Experten die medizinische Inflation. Aktuell betragen die Preissteigerungen im Gesundheitswesen in etwa 4,5 Prozent pro Jahr.



Auf der anderen Seite profitieren Privatversicherte und damit natürlich auch Beamte besonders von diesem medizinischen Fortschritt. Versicherten in der PKV stehen modernste Verfahren bei der Diagnose und die neuesten Medikamente zur Verfügung. Auch bei der Behandlung von Krankheiten kommen innovative Methoden zum Einsatz.

Auch Veränderungen beim Rechnungszins haben Einfluss auf die Kosten in der PKV. Hier haben die privaten Krankenversicherer die gleichen Probleme wie andere Versicherungsgesellschaften oder etwa Investmentgesellschaften. Sind die Zinsen an den Kapitalmärkten niedriger, wird es schwieriger, für das angelegte Kapital eine ausreichende Verzinsung zu erwirtschaften. Im Fall der Krankenversicherer hat das einen negativen Einfluss auf die Altersrückstellungen.



In der Tarifkalkulation kann es so zur Absenkung des Rechnungszinses kommen. Allerdings sind die privaten Krankenversicherer gesetzlich verpflichtet, Altersrückstellungen aufzubauen. Denn diese dienen dazu, hohe Beiträge im Alter zu verhindern. Um die fehlenden Zinserträge in ausreichendem Maße auszugleichen, muss der Sparanteil erhöht werden. Das führt indirekt ebenfalls zu höheren Prämien. Ein weiterer Grund von Beitragsanpassungen im Alter sind darüber hinaus die steigenden Lebenserwartungen. Gesellschaften müssen also länger für ihre privat Krankenversicherten leisten.

Beitragsstabilität für Beamte



Beamte und Pensionäre in der PKV haben einen ganz besonderen Vorteil. im Gegensatz zu den PKV-Tarifen für Angestellte und Selbständige waren die Tarife für Beamte in den letzten Jahren sehr stabil. Dies liegt unter anderem an der Beihilfe, die Beamte von ihrem Dienstherrn im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls zu erwarten haben. Die speziellen Beihilfetarife der PKV für Beamte müssen lediglich maximal 50 Prozent der Kosten für Medikamente und Heilbehandlung abdecken müssen. Das bremst die Steigerungen der Prämien für Beamte. In den vergangenen Jahren lagen sie zum Beispiel nur bei etwa bei ca. 2,7 Prozent pro Jahr (berücksichtigter Zeitraum 2004-2017). Zum Vergleich: Die Tarife für Angestellte und Selbständige in der PKV stiegen im gleichen Zeitraum laut Assekurata um 4,6 Prozent pro Jahr.



Außerdem erhalten Pensionäre in der Mehrheit der Bundesländer 70 Prozent Leistungen von ihrer Beihilfe. Sie müssen also lediglich die darüberhinausgehenden 30 Prozent privat absichern. Einen weiteren Puffer bilden die Altersrückstellungen. Sie werden während der aktiven Laufbahn der Beamten durch die zu zahlenden Prämien aufgebaut.