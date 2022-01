Sicher bezahlen im Netz – das hat es mit der paysafecard auf sich

Immer mehr Menschen entschließen sich dazu, Dinge im Internet zu bestellen anstatt sie im Laden vor Ort zu kaufen. Was für den regionalen Handel ein Nachteil ist, bietet für Verbraucher nämlich zahlreiche Vorteile. Doch die Medaille hat auch eine Kehrseite, denn nicht immer sind Zahlungen im Internet so sicher wie die Barzahlung vor Ort. Durch Sicherheitslücken, Phishing-Angriffe und Datenlecks können Verbrauchern bei Internetzahlungen Schäden entstehen. Die paysafecard soll dieses Risiko minimieren, doch was genau steckt eigentlich dahinter?

Was ist die paysafecard?

Um zu verstehen, weshalb die paysafecard als sicheres elektronisches Zahlungsmittel gilt, muss man verstehen, was es mit der Wertkarte eigentlich auf sich hat. Die Betreiber haben es sich zum Ziel gesetzt, mit der paysafecard die „Barzahlung im Internet“ zu ermöglichen. Weil Internet und Barzahlung sich aber ausschließen, geht die paysafecard einen Umweg:

Wie funktioniert die paysafecard?

Um im Internet mit der paysafecard bezahlen zu können, müssen Verbraucher zunächst eine paysafecard Wertkarte erwerben. Das kann man entweder bar im stationären Handel, beispielsweise in teilnehmenden Tankstellen oder Postfilialen, tun oder auch im Internet. Besonders unkompliziert kann man die paysafecard online kaufen bei Terd.

Bei dem Online Anbieter für paysafecards und Wertgutscheine gibt es die paysafecard ab 5€. Sie kann aber auch mit einem Guthaben bis zu 100€ erworben werden. Dazwischen gibt es zahlreiche Wertstaffelungen, so dass Verbraucher stets die für ihre Zwecke passende Guthabenhöhe kaufen können. Wer eine paysafecard kauft, erhält einen 16-stelligen PIN-Code, mit dem das Wertguthaben auf der Karte gesichert ist. Kauft man nun in Online Shops ein, welche die paysafecard als Zahlungsmethode akzeptieren, muss man lediglich den PIN-Code der Karte eingeben, um die Zahlung abzuwickeln.

Weshalb ist das System paysafecard so sicher?

Die größten Sicherheitslücken im Internet ergeben sich immer dann, wenn Nutzer persönliche Daten eingeben. Seriöse Online Händler arbeiten zwar mit gut verschlüsselten Seiten und sicheren Weiterleitungen auf Online-Banking Server, dennoch stellen die Schnittstellen immer ein Risiko dar. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus Malware auf den Geräten, die von Verbrauchern genutzt werden. Durch Phishing-Attacken können sich dort nämlich Programme einschleusen, die eingegebene Daten spiegeln und an Betrüger weiterleiten. Beiden Risiken kann man mit der paysafecard gekonnt umgehen.

Weil die einzige relevante Eingabe zur Zahlung mit paysafecard die der 16-stelligen PIN Nummer ist, haben Betrüger und Hacker keine Möglichkeit, auf persönliche und vor allem empfindliche Daten von Verbrauchern zuzugreifen – weder auf der Seite des Händlers noch während einer vermeintlich sicheren Weiterleitung oder auf dem Gerät der Nutzer.

Ausgabenregulierung durch die paysafecard

Im oberen Abschnitt wurde dargestellt, wie die paysafecard Daten und Finanzen von Verbrauchern schützt. Doch die smarte Wertkarte hat noch einen weiteren entscheidenden Vorteil für Personen, die im Internet einkaufen:

Weil es sich bei der paysafecard um eine Prepaid-Wertkarte handelt, die vorab mit einem bestimmten Guthaben aufgeladen wird, fällt es einem leichter, seine Ausgaben zu regulieren. Verwendet man die paysafecard als elektronisches Zahlungsmittel, kann man nämlich nur das Geld ausgeben, dass tatsächlich in Form von Guthaben auf der Karte lagert. So schützt man sich vor Überschuldung und hält seine Ausgaben optimal im Blick.

Limitiertes Risiko bei Verlust oder Diebstahl

Grundsätzlich bleibt auch bei Nutzung der paysafecard ein geringes Restrisiko bestehen. Wer nicht mehr über seine Karte verfügen kann – sei es durch Diebstahl oder Verlust -, kann das Guthaben darauf in vielen Fällen abschreiben. Doch der Verlust beschränkt sich dabei auf das Kartenguthaben. Persönliche Gelder auf dem Bankkonto können dadurch nicht angegriffen werden.

Rückerstattung möglich

Wer seine paysafecard nicht mehr nutzen möchte oder dies aufgrund von Verlust nicht mehr kann, hat die Möglichkeit, sich sein Guthaben zurückerstatten zu lassen. Dazu muss man auf der offiziellen Seite der paysafecard jedoch einen Identitätsnachweis erbringen und eine Kopie oder ein Foto des PIN-Codes einreichen. Gegen eine Bearbeitungsgebühr von 7,90€ erhält man dann sein verbleibendes Guthaben zurück.

Paysafecard als gute Alternative zu anderen Zahlungsmethoden

Die paysafecard setzt sich immer mehr durch, weshalb viele Online-Händler schon jetzt Zahlungen mit der Wertkarte akzeptieren. Je flächendeckender die Anwendungsgebiete werden, desto vielseitiger kann die paysafecard angewendet werden.