Sicherheit hat einen hohen Preis

Die Kapitallebensversicherung war bei den Deutschen lange wegen ihres Garantiezinses beliebt. Außerdem versprachen Versicherer eine Beteiligung an den Überschüssen. Diese Einnahmen sind allerdings vom Kapitalmarkt abhängig. Wer sich eine monatliche Rente auszahlen wollte, musste zudem feststellen, dass Versicherer die Rentenzahlung zu optimistisch kalkuliert haben. Die Aussichten auf die später ausgezahlte Rente werden seit vielen Jahren nach unten angepasst. Neben dem schönen Umstand, dass wir alle älter werden, liegt dies auch an den schwachen Kapitalerträgen durch die langanhaltende Niedrigzinsphase. Zu Beginn des Jahres wurde der gesetzliche Garantiezins für Neuverträge auf von 0,9 auf 0,25 Prozent pro Jahr gesenkt. Altverträge sind davon nicht betroffen.



Der größte Nachteil einer Kapitallebensversicherung ist die geringe Flexibilität. Damit ein Vertrag den gewünschten Effekt für die Altersvorsorge hat, muss er über Jahrzehnte monatlich bedient werden. Selten verläuft die Lebenswirklichkeit so linear, wie sich das die Versicherungsstrategen vorstellen. Geänderte Lebensumstände könnten zu einem Kapitalbedarf führen, der über die verfügbaren Reserven hinaus geht. Auf der anderen Seite könnte sich herausstellen, dass die früheren Annahmen für den Finanzbedarf im Alter zu niedrig waren.

Eine Kündigung bedeutet wirtschaftliche Verluste

Nicht immer können Versicherungsnehmer zusätzliche Rücklagen bilden. Dies ist häufig auch nicht nötig, denn mittlerweile gibt es Anlageoptionen, die eine höhere Rendite als bei Kapitallebensversicherungen versprechen. Bei der Kündigung des Vertrages zahlt der Versicherer den vertraglich vereinbarten Rückkaufwert aus. Dieser kann dann in eine lukrativere Anlageform investiert werden. Vor einer Kündigung sollten jedoch alternative Optionen geprüft werden.



Die vorzeitige Kündigung der Versicherung ist mit deutlichen Einbußen verbunden. Besonders hoch sind diese Verluste in den ersten Versicherungsjahren. Generell lohnt es sich, die Lebensversicherung zu verkaufen. Neben einem höheren Erlös profitieren Verkäufer von der Beibehaltung eines Todesfallschutzes im Falle des Ablebens. Das Verfahren ist recht einfach. Nach dem Verkauf entfallen die Prämienzahlungen. Das Geld steht dann für eine andere, lukrativere Altersvorsorge zur Verfügung. Die monatlich für die Lebensversicherung geplanten Gelder fließen nun in eine attraktivere Anlage. So lässt sich die Grundlage für eine bessere Absicherung im Alter schaffen.

Versicherungsschutz bleibt bestehen

Beim Verkauf der Lebensversicherung versprechen die Ankäufer häufig das Fortbestehen eines Versicherungsschutzes. Der Ankäufer übernimmt die Zahlung der fälligen Prämien und sorgt so für den Erhalt eines Todesfallschutzes. Von der Versicherungssumme abgezogen werden lediglich der Kaufpreis, die gezahlten Beiträge und eine Verzinsung.



Eine weitere Alternative ist das Beleihen einer Police. Die Lebensversicherung wird dabei als Sicherheit hinterlegt. Neben den Raten für den Kredit müssen Versicherungsnehmer weiterhin die Versicherungsprämien bezahlen. Dafür bleibt ihnen mindestens die im Vertrag zugesicherte Finanzierung des Ruhestands erhalten. Wer nur die aktuellen Prämien einsparen möchte, kann seine Versicherung ruhen lassen. So lassen sich die monatlichen Beiträge anderweitig einsetzen. Eine solche Beitragsfreistellung geht allerdings mit dem Verlust der Versicherungsleistung einher.

Fazit

Lebensversicherungen werden auf einen langen Zeitraum abgeschlossen. Ändern sich die Lebensumstände oder es gibt Chancen auf eine bessere Absicherung, ist die Kündigung nicht immer die beste Alternative.