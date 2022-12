Versicherungs-Apps: Das sollten Verbraucher über sie wissen

Aufgrund des digitalen Wandels sind Smartphones mit ihren Applikationen für die meisten Deutschen selbstverständlich geworden. Auch Finanzdienstleister und Versicherungen bieten ihren Kunden diese digitalen Helfer an. Doch was bringen Versicherungs-Apps, wo liegen ihre Vor- und Nachteile? Antworten gibt es hier.

Digitale Versicherungsverwaltung

Bei einer Versicherungs-App handelt es sich um eine Anwendung, mit der Versicherungspolicen auf mobilen Endgeräten hochgeladen und verwaltet werden. Wer sich für diese digitalen Versicherungsordner entscheidet, hat alle Policen an einem Platz gebündelt, ist dafür allerdings auch stets auf die Verfügbarkeit eines Smartphones oder eines Tablets angewiesen. Zudem landen viele persönliche, sensible Daten auf fremden Servern.

Weiterhin gut zu wissen: Den Anbietern solcher Apps wird ein Maklermandat übertragen. Damit erhält das jeweilige Unternehmen die Vollmacht, die Nutzerin oder den Nutzer der App gegenüber Versicherungen zu vertreten. Zusätzlich kann es mit der Vollmacht Policen prüfen, vergleichen und neue Versicherungen für Nutzer abschließen – natürlich nur mit seinem Einverständnis.

Hatten Verbraucher vor dem Download der App bereits einen Versicherungsmakler engagiert, wird diesem automatisch die Vollmacht entzogen und auf den Anbieter der Applikation übertragen. Diese Tatsache ist vielen beim Herunterladen oft nicht bewusst.

Vorteile von Versicherungs-Apps

Versicherungs-Apps können mit einer Reihe von Vorteilen punkten. Zunächst einmal ist solch eine Anwendung ortsungebunden: Nutzerinnen und Nutzer haben jederzeit und überall Zugriff auf ihre digitalisierten Policen. Die Versicherungsdokumente sind an einem Ort gespeichert und lassen sich so schnell einsehen und verwalten.

Ein weiterer Vorteil: Die Apps sind in der Lage, etwaige Lücken im Versicherungsschutz aufzudecken. Viele dieser Applikationen schlagen außerdem günstigere Policen vor. Die älteren, teureren Verträge werden dann beim Neuabschluss gekündigt.

Zudem ermöglichen Versicherungs-Apps bei Beratungsbedarf oft den schnellen Kontakt zu einem Makler aus Fleisch und Blut – über Chat, Mail oder Telefon.

Nutzen und Nachteile abwägen

Versicherungs-Apps sind gerade bei Menschen beliebt, die einen digitalen Lifestyle pflegen. Zwingend notwendig sind sie aber nicht. Wer vor dem Abschluss einer Versicherung sowieso Vergleichsportale zu Rate zieht, braucht so eine App nicht regelmäßig.

Zudem vergleichen die Applikationen nur einfache Versicherungsverträge, etwa für Haftpflicht-, Hausrat-, Kraftfahrzeug- und Rechtsschutzpolicen. Umfangreichere, individuellere gestaltete Policen wie eine Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherung erfordern in der Regel den Rat eines qualifizierten Maklers.

Zudem sollten Nutzerinnen und Nutzer den Sicherheitsaspekt nicht aus den Augen verlieren. Wo werden die persönlichen Daten gespeichert? Ist eine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte vorgesehen? Wird die IT-Sicherheit des App-Anbieters vom TÜV überprüft? Antworten auf Fragen wie diese finden sich in der Regel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Unternehmens.

Multifunktions-Apps mit Versicherungs-Option

Mittlerweile gibt es Applikationen, die nicht nur die Verwaltung von Versicherungen, sondern auch viele Funktionen für das Handling der eigenen Finanzen anbieten. So sind Nutzer der mySwissSelect-App des Finanzdienstleisters Swiss Life Select nicht nur in der Lage, Policen digital zu erfassen, sondern auch ihre Konten zu verwalten und Überweisungen zu tätigen.

Das funktioniert auch dann, wenn die Nutzer Konten bei mehreren Banken haben. Swiss Life Select arbeitet dafür mit mehr als 3.000 Kreditinstituten zusammen. Zusätzlich lässt sich mit der App das eigene Investmentdepot verwalten. Dabei garantiert Swiss Life Select für alle Funktion den bestmöglichen Datenschutz.