Vorteile beim Online-Kredit gegenüber der Hausbank

Heute werden immer mehr Kredite online beantragt und auch abgeschlossen. Gerade die bessere Vergleichbarkeit ist ein Argument, was für viele Verbraucher in der heutigen zeit immer wichtiger wird. Doch wo liegen die Vorteile von Onlinekrediten im Einzelnen? Sind sie immer günstiger und bieten bessere Leistungen? Und wo können die Hausbanken heute punkten?

1. Bessere Vergleichsmöglichkeiten

Wer nur zur eigenen Hausbank geht, der kann einen Kreditvergleich nur sehr eingeschränkt vornehmen. Denn die Hausbank bietet nur wenige Kredite an, die sich natürlich nicht stets für die eigene Person eignen. Wer andere Banken miteinbezieht, dem steht echte Arbeit bevor. Denn bei jeder einzelnen Bank muss nun ein Kreditangebot angefragt werden, welches meist erst per Post zugestellt wird. Nun erst kann der Vergleich beginnen.

Und online? Der Vergleich ist hier um ein Vielfaches leichter und vor allem umfangreicher. Die Lösung findet sich in den Vergleichsportalen:

Kredit definieren – der Interessent gibt seine Kreditwünsche ein. Oft rechnet das Portal für ihn schon die Laufzeit anhand der Raten aus. Zudem können Interessenten den Verwendungszweck des Kredits genau definieren, was sich mitunter günstig auf die Konditionen auswirkt.

– der Interessent gibt seine Kreditwünsche ein. Oft rechnet das Portal für ihn schon die Laufzeit anhand der Raten aus. Zudem können Interessenten den Verwendungszweck des Kredits genau definieren, was sich mitunter günstig auf die Konditionen auswirkt. Vergleich starten – mit einem Knopfdruck startet der Vergleich und bringt eine anschauliche Liste mit passenden Angeboten hervor.

Die passenden Angebote müssen natürlich nun miteinander verglichen und inhaltlich geprüft werden. Das reine repräsentative Beispiel hilft nur bedingt weiter, da es sich um ein Musterbeispiel handelt. Es gibt jedoch einen direkten Weg vor, denn ist das Beispiel kostentechnisch hoch angesetzt, so wird dieser Kredit auch teuer sein. Eine Zinsspanne bietet, sofern sie angegeben ist, ebenfalls eine gute Hilfestellung.

Die Vergleichsseiten präsentieren die Angebote so, dass Details eingesehen werden können. Diese nennen häufig den niedrigsten und den höchsten Zins, aber auch Ausschlüsse für die Kreditvergabe. Werden Selbstständige beispielsweise ausgeschlossen, so lohnt es sich als Selbstständiger nicht, sich weiter mit dem Angebot zu beschäftigen. Bei passenden und interessanten Angeboten kann nun ein Kreditanfrage gestellt werden.

2. Oft niedrigere Zinsen

Bei den Onlinebanken gibt es häufig die günstigeren Zinsen. Das liegt überwiegend an zwei Gründen:

Transparenz – durch die Vergleiche werden die Unterschiede bezüglich der Zinsen und Konditionen für jeden ersichtlich aufgedeckt.

– durch die Vergleiche werden die Unterschiede bezüglich der Zinsen und Konditionen für jeden ersichtlich aufgedeckt. Konkurrenz – online herrscht eine gewaltige Konkurrenz. Möchten Banken bei Kreditvergleichen gut abschneiden, so müssen sie bezüglich der Zinsen punkten. Nur günstige Angebote werden weit oben in den Vergleichslisten angezeigt und Kreditinteressenten handelt hier so, wie auch bei einer Suche über Suchmaschinen. Einträge, die weiter hinten liegen, werden kaum beachtet, Einträge auf den Folgeseiten ›existieren‹ gar nicht.

Natürlich können reine Onlinebanken auf allen Gebieten verbesserte Konditionen bieten, da sie eine andere Struktur als Filialbanken haben. So entfallen beispielsweise die Pachtkosten des Filialnetzes, auch Mitarbeiter werden nur am Hauptstandort benötigt. Diese Einsparungen werden im Regelfall direkt an den Kunden oder Interessenten weitergeleitet, was sich nicht nur in günstigen Girokonten oder Kreditkarten, sondern auch in günstigen Krediten ausweist.

Zu den Kreditzinsen aus Vergleichen muss allerdings auch gesagt werden, dass die tatsächlichen Zinsen erst nach der Prüfung der Bonität des Antragsstellers berechnet werden können. Dennoch geben die Vergleiche einen guten Hinweis auf allgemein günstige Angebote und auf die, die eher zu den teuren gehören.

3. Kredit lässt sich einfach anpassen

Onlinekredite sind oft ausgezeichnet auf den Kunden zugeschnitten. Das lässt sich schon im Vergleich erkennen, denn dort obliegt es den Kunden, die Laufzeit respektive die ideale Ratenhöhe zu wählen. Allerdings punkten Onlinekredite, die oft auch online verwaltet werden, noch an weiteren Stellen mit guten Anpassungsmöglichkeiten:

Sondertilgungen – sie sind meist kostenlos. Immer mehr Onlinekredite gehen sogar weiter, als dass sie nur jährliche Sondertilgungen erlauben. Einige Kredite können beispielsweise jederzeit kostenlos vorzeitig getilgt werden, andere Anbieter verzichten im letzten Kreditjahr auf jegliche Vorfälligkeitsentschädigungen.

– sie sind meist kostenlos. Immer mehr Onlinekredite gehen sogar weiter, als dass sie nur jährliche Sondertilgungen erlauben. Einige Kredite können beispielsweise jederzeit kostenlos vorzeitig getilgt werden, andere Anbieter verzichten im letzten Kreditjahr auf jegliche Vorfälligkeitsentschädigungen. Ratenanpassung – bei online geführten Krediten ist die Ratenanpassung teils mit wenigen Klicks möglich. Je nach Anbieter können Raten sowohl nach oben als auch nach unten angepasst werden. Diesbezüglich muss der Kunde schauen, was sein Favorit erlaubt.

– bei online geführten Krediten ist die Ratenanpassung teils mit wenigen Klicks möglich. Je nach Anbieter können Raten sowohl nach oben als auch nach unten angepasst werden. Diesbezüglich muss der Kunde schauen, was sein Favorit erlaubt. Ratenpause – die Ratenpause ist eine gute persönliche Absicherung bei länger laufenden Krediten. Eine Ratenpause ermöglicht es, erlaubt mit einigen Raten auszusetzen. Über den gesamten Kreditzeitraum ist eine feste Ratenzahl für die Pause möglich. Das können drei Raten sein, aber auch sechs. Um die genommene Ratenpause verlängert sich nun der Kredit.

Ratenpausen stellen ein wichtiges Sicherheitsmerkmal dar. Niemand kann absolut sicherstellen, während der Kreditlaufzeit nicht in finanzielle Bedrängnis zu geraten. Es reicht schon, wenn durch einen Unfall die Arbeitsunfähigkeit eintritt und für sechs Monate Krankengeld gezahlt wird. Da diese deutlich unter dem eigentlichen Monatsgehalt liegt, entstehen schnell finanzielle Engpässe, die über eine Ratenpause ausgeglichen werden können.

4. Schnelle Kreditoptionen möglich

Rund ums Internet wird immer über Megabyte, Downloadraten, Streamingraten und Geschwindigkeiten geredet. Online-Kreditanbieter haben sich die Geschwindigkeit teilweise auf die Fahnen geschrieben, denn sie bieten Lösungen an, mit denen ein Kredit teils in 24 Stunden beantragt, geprüft und ausgezahlt werden kann. Aber wie ist das möglich?

Volldigital – die Kreditwelt ist digitalisiert. Etliche Anbieter haben ihre gesamten Prozesse auf den Onlineverkehr ausgelegt und Lösungen erdacht, die den digitalen Kredit erlauben und auf sichere Beine stellen. So lässt sich der Onlinekredit beantragen und sicher digital abschließen.

– die Kreditwelt ist digitalisiert. Etliche Anbieter haben ihre gesamten Prozesse auf den Onlineverkehr ausgelegt und Lösungen erdacht, die den digitalen Kredit erlauben und auf sichere Beine stellen. So lässt sich der Onlinekredit beantragen und sicher digital abschließen. Antrag – schon der Kreditantrag erfolgt digital und beinhaltet wichtige Unterlagen. Wahlweise gibt der Kunde den digitalen Kontoblick frei, alternativ lädt er Gehaltsbescheinigungen und Kontoauszüge hoch. Fotografien der Papiere genügen. Hinzu kommt ein Foto des Personalausweises.

– schon der Kreditantrag erfolgt digital und beinhaltet wichtige Unterlagen. Wahlweise gibt der Kunde den digitalen Kontoblick frei, alternativ lädt er Gehaltsbescheinigungen und Kontoauszüge hoch. Fotografien der Papiere genügen. Hinzu kommt ein Foto des Personalausweises. Prüfung – sie erfolgt rein digital. Rückfragen werden ebenfalls nur virtuell gestellt.

– sie erfolgt rein digital. Rückfragen werden ebenfalls nur virtuell gestellt. Identifikation – kommt es zu einem Kreditvertrag, so muss sich der Kunde identifizieren. Über das Videoident-Verfahren ist das nicht nur ein Kinderspiel, sondern binnen weniger Minuten erledigt. Es wird einfach ein Video-Telefonat geführt und dabei der eigene Ausweis in die Kamera gehalten. So kann die Identität bestätigt werden. Nachher muss der Kunde zur Validierung noch eine PIN eingeben, die er per Smartphone zugeschickt bekommt.

– kommt es zu einem Kreditvertrag, so muss sich der Kunde identifizieren. Über das Videoident-Verfahren ist das nicht nur ein Kinderspiel, sondern binnen weniger Minuten erledigt. Es wird einfach ein Video-Telefonat geführt und dabei der eigene Ausweis in die Kamera gehalten. So kann die Identität bestätigt werden. Nachher muss der Kunde zur Validierung noch eine PIN eingeben, die er per Smartphone zugeschickt bekommt. Signatur – auch sie erfolgt dann digital. Dabei bauen Kreditanbieter auf die gesetzlich verlangte qualifizierte digitale Signatur, die eine echte Überschrift tatsächlich ersetzen kann. Wie auch bei der Identifikation entfällt der Postweg.

Reagiert der Interessent auf alle Rückfragen oder Aufforderungen direkt, ist das Kreditverfahren tatsächlich binnen 24 oder 48 Stunden abgeschlossen. Auch die Auszahlung kann schnell geschehen, vor allem dann, wenn das eigene Konto Expressüberweisungen erlaubt. Die Auszahlungsdauer kann nur variieren, wenn die eigene Bank an Wochenenden gar nicht bucht und auch keine digitalen Buchungen durchführt.

Natürlich ist der Interessent immer mit dafür verantwortlich, wie zügig das Prozedere vonstatten geht. Werden beispielsweise unleserliche Unterlagen eingereicht und daher neu angefordert und reagiert er nicht direkt, so verzögert sich der gesamte Prozess. Das gilt auch für Verzögerungen bei der Identifikation oder der Unterschrift.

5. Keine Beschränkungen der Geschäftszeiten

Online-Banken haben immer geöffnet. Ob nun ein Kredit direkt über die Seite einer Onlinebank beantragt wird oder ob er aus einem Vergleich heraus angefragt wird, spielt erst einmal keine Rolle. Sowohl die Vergleichsportale als auch die Banken sind geöffnet. Daraus ergeben sich zeitliche Vorteile:

Keine Ruhezeit – der Kunde kann jederzeit eine Kreditanfrage stellen. Je nach Bank ist aber nicht gesagt, dass der Antrag rund um die Uhr bearbeitet wird. Die Anfrage ist dennoch möglich, auch am Wochenende und an Feiertagen. So werden keiner Energien für die Terminvereinbarung gebunden und die Bearbeitung erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

– der Kunde kann jederzeit eine Kreditanfrage stellen. Je nach Bank ist aber nicht gesagt, dass der Antrag rund um die Uhr bearbeitet wird. Die Anfrage ist dennoch möglich, auch am Wochenende und an Feiertagen. So werden keiner Energien für die Terminvereinbarung gebunden und die Bearbeitung erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Keine Termine – in vielen Hausbanken ist es mittlerweile so, dass die Mitarbeiterzahl stark begrenzt ist. Oft benötigen Kunden einen Termin, um mit einem Sachbearbeiter zu sprechen. Dieser Umstand kostet bei der Kreditaufnahme wiederum Zeit, zumal viele Bürger natürlich mehrere Kreditangebote einholen, um sie zu vergleichen.

Die Geschäftszeiten dürfen allerdings nicht mit der Betreuung rund um die Uhr verwechselt werden. Es gibt in der Tat Onlinebanken, die auch nachts und am Wochenende stets für ihre Kunden virtuell in Person da sind, andere schließen nachts die Büros. Während Kreditanfragen also stets gestellt werden können, kann es gut sein, dass der Antrag erst am nächsten Morgen und nicht zur Geisterstunde bearbeitet wird.

Hat die Hausbank keine Chance?

Mit der Geschwindigkeit von Onlinebanken wird die Hausbank nicht mithalten können. Dennoch ist sie in einigen Fällen der richtige Ansprechpartner. Wer – aus welchen Gründen auch immer – nur schwer einen Kredit erhält, der kann eventuell bei seiner bekannten Hausbank die besten Chancen haben, da er dort bekannt ist. Auch bei Spezialkrediten rund um die Hausfinanzierung sollte wenigstens ein Gespräch stattfinden. Notwendig ist die Hausbank hingegen bei der Beantragung von Fördermitteln über die KfW. Aus diesem Grund finden viele Hausfinanzierungen immer noch über die eigene Bank statt und nicht über Onlinebanken. Der Antrag auf die Fördermittel muss nämlich von der Bank gestellt werden.

Grundsätzlich lässt sich also festhalten, dass Hausbanken im Bereich Beratung punkten. Wann immer also erhöhter Beratungsbedarf besteht, ist der Gang zur Filialbank durchaus sinnvoll.

Durch die bessere Vergleichbarkeit ist es bei Onlinekrediten deutlich einfacher, ein möglichst günstiges Angebot zu finden und dabei Geld zu sparen. Foto: Unsplash.com

Fazit – Onlinekredite haben vielfach die Nase vorn

Onlinebanken gewinnen mit ihren Produkten in vielen Bereichen. Girokonten sind bei Onlinebanken oft günstiger und mit mehr Möglichkeiten ausgestattet, auch Kredite werden von digitalen Finanzanbietern durch die geringeren Kosten mit niedrigeren Zinsen vergeben. Allerdings ist der Vergleich der Kredite unbedingt notwendig, um wirklich zu sparen. Punkten können Onlinebanken zudem mit ihrer Geschwindigkeit. Die digitalen Lösungen sind perfekt, wenn der Kredit schnell ausbezahlt werden muss und die Möglichkeit, rund um die Uhr Anträge zu stellen, beschleunigt das Verfahren nochmals.

Dennoch sollten Kunden immer das Gesamtpaket beachten und bei ihnen unbekannten Anbietern durchaus nach Erfahrungen schauen. Zugleich gilt, dass der Kreditmarkt hart umkämpft ist und sich Betrüger ebenfalls dort herumtreiben. Sollte ein Onlinekredit schon rein für die Beantragung oder die Prüfung Kosten verursachen, so ist das kein seriöses Angebot, selbst dann nicht, wenn ein Kreditvermittler involviert ist. Vergleichsseiten sind ebenfalls kostenlos und erheben keine Gebühren.