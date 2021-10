Wann Seefracht sinnvoll ist gegenüber Luftfracht

Die See- und Luftfracht sind die zwei gängigsten Arten, um Waren über eine längere Distanz zu befördern. Im Folgenden stellen wir diese zwei Transportarten gegenüber und evaluieren, in welchen Fällen die Seefracht sinnvoller ist, als die Luftfracht.

Unterschiede zwischen Seefracht und Luftfracht

Beide Transportmöglichkeiten sind sehr beliebt, was auch daran liegt, dass die Logistikbranche allgemein einen Aufschwung erlebt. Der Transport von Fracht über den Luftverkehr ist der schnellste, damit aber auch der umweltschädlichste und teuerste Weg. Auch die Beladung ist dabei stark begrenzt. Der Wasserweg wird dagegen eingesetzt, wenn eine hohe Kapazität erforderlich ist, aber keine dringende Lieferung vorausgesetzt wird. Je schwerer und klobiger die zu transportierenden Güter sind, desto eher sollte auf die Seefracht zurückgegriffen werden. Werden dagegen schnell in weiter Entfernung zum Beispiel Ersatzteile benötigt, dann ist die Luftfracht sinnvoller.

In der Regel wird bei interkontinentalen Lieferungen eine Spedition für internationale Seefracht gewählt. Diese ist günstig und es können sehr viele Container beladen werden. Durch verbesserte Schiffe, wird der Transport zudem immer sicherer und schneller. Zusätzlich können die einzelnen Container getrackt werden, sodass Sie immer wissen, wo sich Ihre Ware gerade befindet.

Vorteile & Nachteile

Hier übersichtlich alle Vor- und Nachteile der See- sowie Luftfracht:

Foto:

Wie versendet man richtig per Seefracht?

Beim Transport per Seefracht gibt es einige Dinge zu beachten, damit alle reibungslos verläuft:

Welche Arten gibt es?

Seefracht wird allgemein in Bulk, also Massengut und Schüttgut sowie Boxenfracht eingeteilt. Bei der Beladung der Container wird zwischen Stückgut und Komplettladung unterschieden. Zwischen 1,5 und 15 Kubikmeter Fracht, sollten die Waren als Stückgut versendet werden. Bei mehr als 15 Kubikmetern kommt eine ganze Box infrage.

Welche Frachtdokumente braucht man?

Für den Versand sind folgende zwei Frachtdokumente von großer Bedeutung:

Bill of Loading (B/L): Belegt den Inhaber der Ware



Seefrachtbrief: Belegt die Übergabe der Ware an den Frachtführer

Ebenfalls wichtig sind:

Handelsrechnung



Seefrachtrechnung

Export-Zolldokument

Ladungsverzeichnis

Braucht man bestimmte Verpackungen?

Bei der Ausfuhr in Drittländer müssen wichtige Bedingungen bei der Verpackung beachtet werden. Einerseits sollten diese besonders stabil sein, andererseits müssen auch Standards eingehalten werden, wie das internationale Pflanzenschutzübereinkommen.

Die wichtigsten Funktionen der Verpackung sind:

Schutz der Ladung gegen Beschädigung und Diebstahl

Hohe Packungsdichte

Positionieren von Bauteilen für spätere Weiterverarbeitung

Recycle-Fähigkeit

Funktion als smarter Ladungsträger

Exportpaletten bestehen in der Regel aus Kunststoff, da dieser unverwüstbar ist und ein geringes Gewicht aufweist. Aufgrund einer hohen Stabilität, können aber auch Paletten, Kisten oder Container aus Holz gewählt werden. Selbst Wellpappe kommt häufig zum Einsatz. Fahren die Waren durch verschiedene Klimazonen, dann sollte auch darauf bei der Verpackung geachtet werden. Durch die Temperaturschwankungen entsteht Feuchtigkeit, welche den Produkten schaden kann.

Den Container tracken

Immer beliebter wird das Tracking der eigenen Box. So können Sie jederzeit online den Ort einsehen. Nachfragen und Recherchen fallen dadurch weg. Meistens erfolgt das Tracking per Scan, mithilfe von Indikatoren wie der Containernummer, dem Seeladeschein oder der Bestellnummer. Bei jedem Umladen der Box wird der Standort mithilfe eines Scanners erfasst. Eine Box kann aber auch in Echtzeit per GPS getrackt werden. Der Sender kann zusätzlich mit einer Sensorik ausgestattet werden, die an Temperaturen, Feuchtigkeit, Öffnungen, Erschütterungen oder den Neigungswinkel gekoppelt ist.