Was ist sicherer – Aktien oder Immobilien?

Jeder Anleger, der sich für das Thema Geldanlagen interessiert, möchte gerne wissen: Was ist sicherer - Immobilien oder Aktien? Beide Finanzprodukte gehören in ein ausgewogenes Anlageportfolio. Je nach persönlicher Strategie investieren einige Anleger und Anlegerinnen lieber in Immobilien und andere in Wertpapiere wie Aktien. Letztere erwirtschaften durch steigende Kurse und Dividenden Gewinne, bringen aber auch hohe Risiken mit sich. Immobilien – ob in Form von Offenen Immobilienfonds oder als Einzelimmobilie – verzeichnen stabile Wertentwicklungen und sind als langfristige Geldanlage stabiler.

Immobilien versus Aktien: Sicherheit oder Rendite?

Nicht selten fragen sich Anleger: In welche Anlageform soll ich mein Geld investieren – Immobilien oder Aktien? Gerade in Krisenzeiten möchte man die möglichst beste Entscheidung treffen. Immobilien gelten gemeinhin als sicherer und stabiler als Aktien. Hinzu kommt, dass die Preise für Immobilien seit Beginn der Corona-Krise stark gestiegen sind, während es bei Aktien einen kurzzeitigen Einbruch gab.

Welche Anlageform ist also die richtige? Hier spielt zunächst die eigene Risikobereitschaft eine Rolle. Es gibt verschiedene Anlegertypen. Für substanz- und ertragsorientierte Anlegerinnen und Anleger haben garantierte Erträge und die Sicherheit des angelegten Geldes oberste Priorität. Dafür nehmen sie eine geringe Rendite in Kauf. Dagegen spekulieren chancen- und wachstumsorientierte Anleger auf höhere Währungs- und Kursgewinne und sind sich den damit verbundenen hohen Verlustrisiken bewusst.

Für Anlegerinnen und Anleger, die sich dennoch fragen, ob sie besser in Aktien oder Immobilien investieren sollen, empfiehlt sich eine Mischung aus beiden Anlageformen für eine bessere Risikostreuung. Die Verteilung auf verschiedene Finanzinstrumente ist eine bewährte Form, das investierte Geld zu schützen. Grundsätzlich sollten Anleger aber in die Anlageform investieren, die sie besser verstehen. Möglichkeiten gibt es viele, und zwar für die unterschiedlichsten Ansprüche.

Immobilien gelten als solide und krisenresistente Kapitalanlage Foto: Pixabay.com

Immobilien – Investition in „Betongold“

Immobilien, häufig auch als „Betongold“ bezeichnet, zählen in Deutschland zu den beliebtesten Geldanlagen. Wie eine Auswertung des Statista Research Departments zeigt, bevorzugten circa 20 Prozent der Anleger im Jahr 2021 Immobilien als Geldanlage. Für das Edelmetall Gold interessierten sich im Vergleich dazu nur zehn Prozent der Befragten.

Realimmobilien

Viele Menschen entschließen sich dazu, ihr eigenes Haus zu bauen, um endlich mietfrei zu wohnen. Daneben dienen Immobilien als reine Anlageobjekte. Wird das Haus nach dem Bau oder Kauf vermietet, ergibt sich hieraus eine langfristige passive Einkommensquelle.

Immobilienfonds

Wer selbst keine Immobilien erwerben kann oder möchte, legt sein Geld in Immobilienfonds an. Zur Auswahl stehen Offene Immobilienfonds, Geschlossene Immobilienfonds sowie das Immobilien-Crowdinvesting.

● Offene Immobilienfonds: Viele Anleger und Anlegerinnen bevorzugen diese Immobilienfonds. Sie setzen nur kleine Geldeinlagen voraus, sind leicht zu verstehen und weisen eine stabile Wertentwicklung auf. Gute Offene Immobilienfonds setzen sich aus einem breiten Portfolio von Immobilien und Grundstücken unterschiedlicher Art zusammen.

● Immobilien-Crowdinvesting: Für Crowdinvesting-Projekte werden ebenfalls nur geringe Anlagebeträge benötigt, was eine gute Risikostreuung erlaubt. Vorteilhaft ist, dass die Investierenden gezielt Bauvorhaben auswählen und unterstützen. Dies sind zum Beispiel Häuser aus Holz, Mehrgenerationenhäuser oder Passivhäuser. Die Risiken beschränken sich im Wesentlichen auf Verzögerungen in der Fertigstellung des Hauses und ein Darlehensrisiko: Wirft das Projekt nicht den erhofften Ertrag ab, können die Beteiligten leer ausgehen.

● Geschlossene Immobilienfonds: Die Renditechancen bei Geschlossenen Immobilienfonds sind sehr gut. Dem entgegen stehen hohe Anteilspreise und Risiken. Darüber hinaus bleibt das Anlagekapital viele Jahre gebunden. In dieser Zeit kommen die Investoren nur schwer beziehungsweise mit Verlust an ihr Geld heran.

Zudem gibt es ETFs (Exchange Traded Funds) auf Immobilien-Aktien sowie -Anleihen sowie die sogenannten REITs (Real Estate Investment Trust). Dabei handelt es sich um Dachfonds für Immobilienfonds. Die Wertpapiere werden an der Börse gehandelt, investieren also nur indirekt in Immobilien. An der Börse unterliegen sie den jeweiligen Chancen, Wertschwankungen und Risiken.

Aktien und Aktienfonds – klassische Anlagen im Börsenhandel

Mit Aktien erwerben Anleger und Anlegerinnen Anteile an Unternehmen. Sie werden praktisch Miteigentümer der jeweiligen Firma und erwerben das Recht auf einen Gewinnanteil (Dividende) sowie ein Mitspracherecht (Stimmrecht). Gleichzeitig tragen die Investoren das Risiko, dass die jeweilige Aktie an Wert verliert, weil sich das Unternehmen schlecht entwickelt.

Aktienfonds

Wer das Verlustrisiko minimieren will, setzt auf Aktienfonds. Diese investieren in mehrere Aktien, welche sie oft nach Branche, Land, Region oder anderen Kriterien auswählen. Durch die Verteilung verringert sich das Risiko eines hohen Verlusts, gleichzeitig aber auch die mögliche Gesamtrendite, wenn sich einzelne Aktien im Portfolio negativ entwickeln. Außerdem entfällt ein Teil des Kapitals auf das Management.

Indexfonds

Eine andere Möglichkeit stellt die Investition in Indexfonds dar, auch als ETF bezeichnet. Diese passiv gemanagten Fonds bilden einen bestimmten Index nach, zumeist einen Aktienindex wie den Dax – ebenso aber auch Indizes anderer Wertpapierarten wie Geldmarktpapiere oder Anleihen. Anders als aktiv gemanagte Aktienfonds benötigen ETFs kein Fondsmanagement und sind deshalb günstiger.

Mischfonds

Mischfonds (Multi Asset Fonds) enthalten sowohl Aktien als auch weitere Anlageformen wie zum Beispiel Rohstoffe, Immobilien, Edelmetalle, Geldmarktpapiere oder Rentenpapiere. Damit kombinieren diese Investmentfonds die Wachstumschancen von riskanteren Geldanlagen wie Aktien mit risikoärmeren Produkten wie Anleihen.

Fazit: Immobilien oder Aktien – eine Frage der Risikobereitschaft

Immobilien bieten in der Regel höhere Renditen mit niedrigen Wertschwankungen. Im Vergleich zu Aktien sind sie relativ krisenresistent. Allerdings ist der Handel weniger flexibel als bei Aktien, was sich auf die Liquidität auswirken kann.

Aktien versprechen Anlegerinnen und Anlegern im Allgemeinen ein hohes Maß an Flexibilität bei ihrer Geldanlage. Auf der anderen Seite bergen sie ein hohes Risiko durch Kurseinbrüche und tendenziell niedrigere Renditen. Wer in Aktienfonds, ETFs und Co. investieren möchte, benötigt darüber hinaus gewisse Vorkenntnisse. Gute Informationen über die einzelnen Unternehmen sind das A und O beim Aktienhandel.

Die Frage, welche Anlageform die richtige ist, lässt sich somit nicht pauschal beantworten. Niemand kann genau vorhersagen, wie sich die Märkte in den nächsten Jahren entwickeln werden. Langfristige Geldanlagen leben deshalb oft von einem klugen Mix aus verschiedenen Finanzprodukten. Somit spricht nichts dagegen, wenn das eigene Anlageportfolio sowohl Aktien als auch Immobilien enthält. Dies sorgt für eine gute Verteilung des Verlustrisikos und einen besseren Schutz des investierten Geldes.