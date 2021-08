Wie krisenfest sind Aktien?

In der Corona-Krise brachen die Börsenkurse weltweit ein. Aktien-Skeptiker sahen sich bestätigt: Geld an der Börse anlegen? Zu riskant. Experten sagen aber: Gerade Corona hat gezeigt, dass sich ein solches Investment lohnt.

Voraussetzung für einen dauerhaften Erfolg mit Aktien ist eine breite Streuung über viele Branchen und eine auf längere Zeit ausgerichtete Anlage. „Trotz aller Schwankungen und Krisen – bei einem langen Anlagezeitraum können Investoren an den Börsen von guten Renditen profitieren“, sagen Fachleute des Finanzdienstleisters tecis.

Die Entwicklung des Deutschen Aktienindex im Zuge der Corona-Pandemie stützt diese These: Nachdem der DAX Anfang 2020 mit knapp 13.800 Punkten einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, brach er bis Mitte März förmlich zusammen, sank auf 8.500 Punkte. Aktienbesitzer, die zu diesem Zeitpunkt in Panik gerieten und sich von ihren Papieren trennten, taten aber genau das Falsche. Denn Zug um Zug erholte sich der DAX wieder. setzte sogar zu einem neuen Höhenflug an: Mitte Juli 2021 lag er bei 15.500 Punkten – also höher als vor Corona.

Auch nach schlimmen Krisen ging es immer wieder aufwärts

An ausländischen Börsen stiegen die Kurse ebenfalls wieder, wenn auch nicht immer so rasch wie in Deutschland. Grundsätzlich zeigte sich aber, dass Anleger auch drastische Kursrückgänge mit Geduld und guten Nerven aussitzen – und damit ausgleichen – können. Noch immer gingen die Kurse nach Krisen wieder nach oben, sei es nach dem 11. September 2001, nach dem Crash von 2008 oder anderen Ereignissen.

„Historische Daten zeigen, dass eine breit gestreute Aktienanlage über 30 Jahre seit 1900 zu 93 Prozent die ertragreichste Anlage war – trotz schlimmerer Ereignisse als Corona, etwa Weltkriege, Hyperinflation oder Währungsreform“, erklärt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in einem Interview mit der Online-Plattform „ihre-vorsorge.de“.

Vor allem junge Leute setzen immer stärker auf Aktien

Gerade bei der Altersvorsorge spielen Aktien deshalb eine immer wichtigere Rolle. Vor allem junge Leute haben das erkannt: Laut einer Studie von tecis aus dem März 2021 wollen 40 Prozent der 18- bis 39-Jährigen einen Aktienanteil für ihre Altersvorsorge. Die Tageszeitung „Welt“ verzeichnete nach einer Umfrage unter großen Internetbrokern sogar einen wahren Kundenansturm: Demnach wurden in Deutschland 2020 mehr als 1,5 Millionen neue Depots allein bei Online-Anbietern eröffnet. Auch hier lag der Anteil der unter 35-Jährigen in einzelnen Handelshäusern bei annähernd zwei Dritteln.

Statt sich auf riskante Einzeltitel zu stürzen, raten Fachleute wie Verbraucherschützer Nauhauser aber zu einer risikoarmen Strategie. „Buy and Hold“ heißt das im Börsenjargon, „Kaufen und Halten“. Der Finanzprofi: „Ich empfehle breit gestreute passive Indexfonds mit günstigen Verwaltungskosten. Dazu gehören sogenannte ETFs auf Indizes wie den MSCI All Country World oder den FTSE All World.“ Diese Fonds bilden die Kursentwicklung bestimmter Indizes ab, in den genannten Beispielen solche mit Anteilen an Unternehmen aus aller Welt. So investieren Anleger global – und können Verluste in einzelnen Branchen und Regionen durch Gewinne in anderen Bereichen wieder ausgleichen.