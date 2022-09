Gerüche aus dem Garten konservieren: Mit dem DIY-Potpourri klappt's

Im Frühling und Sommer gibt es eine wahre Duftexplosion im Garten. Wuchtig, frisch, würzig, schwer, betörend – Rosen, Lavendel, Jasmin, Flieder, Rosmarin und andere Pflanzen bezirzen die Nase mit ihrem duftenden Facettenreichtum. Wer diese Gerüche auch nach Ende der Blütezeit nicht missen möchte, kann sie konservieren. Ein Potpourri verströmt nicht nur angenehmer Duftnuancen, sondern sie macht auch ein optisch einiges her und lässt sich im Handumdrehen selbst gestalten.

Der duftenden Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Duftexperten von Scent of Charm wissen: Wir lieben gute Gerüche und sie können uns unterbewusst steuern. Einige Noten werden mit positiven und häufig wohligen „Dufterinnerungen“ in Verbindung gebracht, andere wirken abstoßend. Riechen an Blumen wie Rose, Lavendel oder Flieder bringt oftmals das sommerlich-leichte Gefühl im Kopf zurück und die Laune hebt sich sofort.

Diese wohltuende Wirkung der duftenden Memory-Funktion des Kopfes lässt sich mit Potpourris-Unterstützung. Statt die Sommerblumen ungenutzt verglühen zu lassen, eignen sie sich hervorragend als optisch und duftendes Highlight, um die trüben Tage im Herbst aufzuhellen.

Bei der Zusammenstellung der Potpourris sind keine duftenden Grenzen gesetzt. Lieblingskräuter und Blüten können im getrockneten Zustand individuell miteinander vermischt werden. Eine tolle wuchtig-frische Potpourri-Idee zum Thema „Sommerlaune“ sind beispielsweise Ringelblumen, Lavendel, Rosen kombiniert mit Rosmarin, Thymian oder Salbei. Wer einen Extrafrischekick bevorzugt und sich etwas mehr Würze wünscht, kann mit Muskat, Zimt, Nelken oder Kardamom nachhelfen.

Schon zu Beginn der Blütezeit an das Potpourri denken

Ein Potpourri benötigt etwas Vorbereitungszeit, doch die eigentliche Zusammenstellung dauert nur wenige Minuten. Rosenblüten benötigen beispielsweise abhängig von der Blütenfülle ca. 10 Tage Trocknungszeit. Der Raum sollte möglichst dunkel und kühl sein, denn so bleibt die kräftige Blütenfarbe besser erhalten. Damit die Blütenblätter gleichmäßig trocknen können, sollten sie über Kopf am Stiel aufgehängt werden. Zitronenschalen hingegen benötigen beispielsweise zwei Wochen und mehr bis zur vollen Duftentfaltung und Trocknung. Je mehr Flüssigkeit in Blüten, Kräuter oder Früchte für das Potpourri steckt, desto länger dauert es.

Schale, Säckchen oder Glas – erlaubt ist, was gefällt

In welchem Gebinde das untere seine Duftwirkung entfaltet, darf jeder gern selbst entscheiden. Wer es dezenter mag, platziert es auf einem schlichten Teller oder einer kleinen Schüssel. Soll nicht nur der Duft, sondern auch die Farbenpracht zur Geltung kommen, ist ein durchsichtiges Glas wunderbar geeignet dafür. Kleine Organzasäckchen sind hingegen optimal, um im Kleiderschrank für eine frische Sommerduft zwischen den Wäschestücken zu sorgen. Die einzelnen Duftnoten können sich in einem großen Gefäß besonders gut ausbreiten, wenn die Potpourri-Bestandteile breit aufgeteilt Platz finden.

Haltbarkeit des Potpourris verlängern: Mit Ölen geht’s

Je intensiver der Ausgangsduft im Potpourri, desto länger hält es. Am Anfang vorbereiten die wohlriechenden Kompositionen einem besonders intensiven Duft, der jedoch mit der Zeit nachlässt. Unsere Nase gewöhnt sich darüber hinaus an die Duftnuancen in der Umgebung und nimmt diese weniger intensiv wahr.

Wem der Potpourri-Eigengeruch zu wenig ist, kann mit etwas Öl weiterhelfen. Sie sind hoch dosiert, sodass schon ein Tropfen ausreicht, um die Duftfantasie erneut zu beleben. Durch das Öl muss das liebevoll gestaltete Potpourri auch bei nachlassendem Dufterlebnis nicht weggeschmissen werden, sondern darf weiter an die heiter-wohligen Sommererlebnisse erinnern.

Tipp: Potpourri mit Zitrone und Sommerduft

Eine duftende Gegenoffensive für trübe Herbsttage ist ein Potpourri aus Rosen, Ringelblumen, Rosmarin, Minze, Zitronenschalen und Muskatblüten. Die ausströmenden Düfte haben eine wohltuende Wirkung auf Körper und Geist. In der Aromatherapie werden Rosen beispielsweise zum Entspannen und Entschleunigen eingesetzt. Zitrone hingegen wirkt anregend und belebend ebenso wie Minze. Die herb-würzige Duftnote der Muskatblüte spendet ein wohliges Gefühl und Selbstvertrauen.

Das Schöne an einem Potpourri ist die Vielzahl der Duftvarianten. Wer möchte, kann die Zusammenstellung passend zum Winter etwas anpassen. Statt Zitrusfrische können beispielsweise Zimt, Orangenschalen, Tannenzweige, Nelken und Sternanis ergänzt werden, um mit duftender Vorfreude auf die Weihnachtszeit einzuläuten.