5 Tipps für eine schöne Haut – das sollten Sie tun

Nutzen Sie Pflegeprodukte

Eigentlich sollte es selbsterklärend sein, aber eine schöne Haut erfordert Pflege. Das liegt unter anderem daran, dass Umwelteinflüsse wie Hitze und Kälte ihr enorm zusetzen. Im Sommer sind leichte Feuchtigkeitscremes zu empfehlen, während im Winter fetthaltige Produkte eine gute Wahl darstellen. Letztere wirken schließlich wie ein Schutzfilm vor niedrigen Temperaturen. Allerdings sollten Sie darauf achten, was für Pflegeprodukte Sie aussuchen und dabei insbesondere die Inhaltsstoffe berücksichtigen.

Nehmen Sie Vitamine ein

Vitamine können bei den unterschiedlichsten Dingen helfen und Sie unterstützen uns auch bei einer schönen Haut. Das gilt vornehmlich für liposomales Vitamin C, da dieses durch den Aufbau von Kollagen unser Bindegewebe stärkt. Zudem hilft liposomales Vitamin C gegen Pigmentstörungen und bringt weitere Vorzüge wie eine verbesserte Wundheilung mit sich. Das klingt interessant? Dann sollten Sie liposomales Vitamin C kaufen. Liposomales Vitamin C finden Sie entweder in Apotheken oder – häufig günstiger – im Internet. Neben Vitamin C können auch Vitamin A und E zu einem besseren Hautbild beitragen.

Verzichten Sie auf Zigaretten

Noch immer gibt es zahlreiche Deutsche, die regelmäßig rauchen. Zigaretten schaden jedoch nicht nur unseren Lungen, sondern bringen auch weitere gesundheitliche Probleme mit sich, darunter Schäden und Veränderungen der Haut. Tabakkonsum beschleunigt beispielsweise die Hautalterung und hemmt die Durchblutung. Nicht ohne Grund haben viele Raucher blasse Hände. Problematisch sind jedoch nicht nur Zigaretten, sondern auch weitere Drogen wie zum Beispiel Alkohol: Während ein gelegentliches Bier an sich kein Problem darstellt, steht regelmäßiger Alkoholkonsum einer schönen Haut im Weg.

Achten Sie auf eine gesunde Ernährung

Eine gute Ernährung ist ausschlaggebend für unsere Gesundheit und betrifft infolgedessen auch unsere Haut. Vor allem unbehandelte Lebensmittel mit hautpflegenden Vitaminen sind zu empfehlen, da solche ein frisches Aussehen begünstigen. Generell sind Obst und Gemüse eigentlich immer eine gute Wahl. Anders sieht es mit Fast Food und Softdrinks aus. Beides ist schlecht für unsere Haut, was unter anderem an dem hohen Zuckeranteil liegt.

Trinken Sie viel Flüssigkeit

Sie sollten jeden Tag ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um Ihre Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, denn andernfalls wird sie unelastisch. Grundsätzlich reichen 1,5 bis 2,0 Liter Flüssigkeit vollkommen aus. Es kommt jedoch auch darauf an, was Sie trinken. Während Kräutertees ohne Zucker und Wasser immer eine gute Option darstellen, sind Eistees, Limonaden und Co. eher problematisch. Tatsächlich ist es sogar so, dass Softdrinks einem schönen Hautbild entgegenwirken.