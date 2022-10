Anästhesie beim Zahnarzt - Diese Möglichkeiten gibt es

Lokale Betäubung

Viele Menschen schrecken beim Gedanken an eine Zahnbehandlung zurück. Schmerzen und Angst sind die häufigsten Gründe hierfür. Damit Patienten ihren Zahnarztbesuch jedoch entspannt antreten können, wird bei Behandlungen oft angeboten, eine lokale Betäubung vorzunehmen. Vielen Menschen gibt dies Sicherheit.

Die lokale Betäubung betäubt nur einen kleinen Bereich im Mund und baut sich in der Regel recht schnell wieder ab. Sie wird meist gut vertragen und auch von Patienten mit Ängsten akzeptiert.

Narkose

Die Vollnarkose wird in der Regel nur dann angewendet, wenn die Behandlung sehr aufwendig ist und mehrere Stunden dauert. Diese Art der Narkose wird in der Regel von einem Anästhesisten durchgeführt, der speziell dafür ausgebildet ist. Die Vollnarkose hat den Vorteil, dass Patienten während der gesamten Behandlung bewusstlos sind und somit keine Schmerzen haben. Allerdings ist die Vollnarkose auch mit einigen Risiken verbunden und sollte daher nur in Absprache mit Ihrem Arzt durchgeführt werden. Im Vorfeld sollte geklärt werden, ob die Krankenkasse die Kosten trägt.

Dämmerschlafnarkose

Eine schonendere Anästhesie ist die Dämmerschlafnarkose. Dabei werden Patienten nicht vollständig bewusstlos, sondern befinden sich in einem Dämmerzustand. Sie sind zwar noch ansprechbar, jedoch merken sie in der Regel nichts von den umfassenden Behandlungen. Auch hier ist es wichtig, dass auch diese Art der Narkose von einem erfahrenen Anästhesisten durchgeführt wird. Die Wirkung der Medikamente, die verabreicht werden, hält ungefähr zwei bis drei Stunden an. In diesem Zeitraum sind die Patienten ruhig und entspannt und spüren keine Schmerzen. Diese Art der Narkose ist besonders für Menschen geeignet, die Angst vor Spritzen haben oder unter Herz-Kreislauf-Problemen leiden.

Schmerz oder Angst, was wird eigentlich ausgeschaltet?

Im Normalfall sind die Behandlungen beim Zahnarzt sehr viel schonender geworden, so dass die Betäubung oft eher gegen die Angst wirkt, als dass sie wirklich zur Schmerzausschaltung benötigt wird. Mit den schonenderen Verfahren, wie der Laserbehandlung, sind auch andere unangenehme Nebeneffekte wie das kreischende Geräusch des Bohrers verschwunden. Der allein, treibt vielen Patienten ja bereits die Angstperlen auf die Stirn.

Wenn Angst ein richtig großes Problem wird, ist es anzuraten, sich Hilfe zu suchen und sich mit Entspannungsverfahren wie Hypnose vertraut zu machen.

Hypnose

Hypnose ist in dem Sinne zwar keine Anästhesie, aber für Patienten, die eine enorme Angst vorm Zahnarzt haben ggf. eine Methode, eine Behandlung stressfrei durchstehen zu können. Viele Menschen haben Angst vor der Hypnose, weil sie denken, dass sie dabei nicht mehr Herr ihrer Sinne sein werden. Dies ist jedoch ein Trugschluss. Bei der Hypnose werden Patienten sich zwar entspannen, aber sie werden nicht bewusst- pder willenlos und können jederzeit aufhören, falls Sie sich nicht wohl fühlen. Die Hypnose ist eine sehr effektive Methode, um die Angst vor dem Zahnarzt zu überwinden. Viele Menschen berichten, dass sie nach der Behandlung entspannt und völlig schmerzfrei waren.