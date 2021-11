Ausgefallene Grippewelle: Tragen wir Masken auch nach Corona?

Vor der Corona-Pandemie waren Maskenträger in der Bahn oder in Fußgängerzonen noch die Seltenheit. Doch seitdem man weiß wie effektiv medizinische Masken nicht nur vor Covid, sondern auch allen anderen Krankheiten schützen, könnten die Masken auch nach der Pandemie noch im Alltag eingesetzt werden. Letztes Jahr ist die Grippewelle quasi ausgefallen und auch dieses Jahr sind die wenigsten erkältet. So könnten die Masken entweder innerhalb von Menschenmengen oder wenn man selbst krank ist, getragen werden, um die Infektionswellen zu unterbrechen.

Medizinische Masken als Zukunftskonzept gegen Krankheiten?

Während Corona waren die Masken natürlich nicht der einzige Grund dafür, dass die Grippewelle nur sehr schwach ausgefallen ist. Geschlossene Bars und Clubs waren genau wie wenige soziale Kontakte sicherlich auch essenzielle Faktoren. Doch klar ist auch, dass die Maske vor Viren schützt. Im Laufe des Winters hat es früher die meisten Menschen mindestens ein mal erwischt, durch die Maske könnten die Infektionsketten gebrochen werden.

Auch Unternehmen haben früher oft unter den Erkältungswellen gelitten, so gingen die Krankheiten in der Belegschaft umher und die Firmen waren fast bis zur Betriebsunfähigkeit ausgedünnt. Durch medizinische Masken könnte das in Zukunft vermieden werden. Durch das Tragen einer Maske auf der Fahrt zum Büro, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Betrieb, könnten viele Erkältungen und Grippen wortwörtlich im Keim erstickt werden.

Eigenschaften der medizinischen Gesichtsmasken

Medizinische Masken sind für den Fremdschutz entwickelt und sollen andere Menschen vor den eigenen infektiösen Tröpfchen schützen. Bei festem Sitz wird aber auch der Träger selber vor Infektionen bewahrt. Im Optimalfall bestehen die Masken aus drei Lagen: Einer Äußeren, die wasserabweisend wirkt, einer Mittleren, die für die Filterwirkung sorgt und einer Inneren, welche die Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Vor allem Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten oder Atmen normalerweise in die Luft gelangen, werden dadurch stark eingedämmt. So haben es Infektionen deutlich schwerer, sich zu verbreiten.

OP-Masken und FFP2-Masken: Worin unterscheiden sie sich?

Die medizinischen Masken kannte man vor Corona vor allem aus dem Krankenhaus. Dort werden Sie bereits seit längerer Zeit eingesetzt. Die FFP2-Maske kommt dagegen aus dem Handwerk und überzeugt durch eine besonders gute Filterleistung, die auch den Träger gut schützt. Eigentlich war diese für Schadstoffe auf Baustellen gedacht und liegt daher auch sehr eng an.

OP-Masken: Das sind die Vor- und Nachteile

Im Folgenden die Vor- und Nachteile von medizinischen Masken:

Schutzleistung

Eine OP-Maske schützt insbesondere umstehende Personen vor einem selbst. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Maske möglichst eng anliegt. Befinden sich an den Seiten Öffnungen, wenn die Maske nicht richtig sitzt, vermindert das den Schutz.

Preis

Eine medizinische Maske ist im Vergleich mit einer FFP2-Maske deutlich günstiger und in größeren Mengen erhältlich. OP-Masken sind in der Regel zwar nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt, können bei Bedarf jedoch auch wiederverwendet werden. FFP2-Masken sind dagegen generell zum mehrmaligen Gebrauch geeignet, sodass Sie im selben Zeitraum deutlich mehr medizinische Masken verbrauchen werden.

Tragekomfort

Der Tragekomfort einer OP-Maske ist sehr gut und auch deutlich höher als bei FFP2-Masken. Letztere liegen sehr dicht an und erschweren dadurch auch das Atmen. Experten raten dazu, die Maske nicht länger als 75 Minuten zu tragen, um die Lunge möglichst wenig zu belasten. Medizinische Masken können Sie dagegen beliebig lange tragen, hier haben Sie in der Atmung keine Einschränkungen.

Vermeiden Sie im Privatleben und auch im Betrieb Infektionen, indem Sie auch nach der Pandemie noch eine medizinische Maske tragen. Diese schränkt nicht ein und kann Sie vor allem in Grippezeiten gut schützen.