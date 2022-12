Barttransplantation bei Elithair - in der größten Haarklinik weltweit

Wenn Sie nach einer passenden Klinik für die Barthaartransplantation suchen, werden Sie auch auf Elithair, die weltweit größte Haarklinik, stoßen. Die Spezialisten vor Ort bieten die perfekte Anlaufstelle für vollen Bartwuchs.

Die größte Haarklinik, die modernsten Behandlungsmethoden

Auf einer Fläche von 18.000 m², verteilt auf 13 Etagen, hat Elithair 2022 die modernste und weltweit größte Haarklinik in Istanbul eröffnet. Die Haarklinik erfüllt international die höchsten Qualitätsansprüche und ist mit modernsten Geräten ausgestattet.

Mit Barthaarschwund dürfen Sie sich bei den Behandlungsteams unter der Klinikleitung von Dr. Balwi bestens aufgehoben fühlen. Exklusive Verfahren, international ausgebildete Teams und die vielen positiven Patientenerfahrungen sprechen für sich

Exklusive Leistungen bei Elithair in Istanbul

Bartimplantationen sind eine besondere und sehr komplexe Form der Haartransplantation. Bei Elithair wird der minimalinvasive Eingriff schonend mit der effektiven Saphir Methode vorgenommen. Damit Sie während der Behandlung 0% Schmerzen verspüren, wendet Elithair als eine der wenigen Kliniken in Istanbul das Sedierungsverfahren der „Sleep-Deep Methode“ an. Hierbei werden Sie in einen 15-minütigen Tiefschlaf versetzt bevor die lokale Anästhesie erfolgt. Die anschließende Behandlung ist anschließend völlig schmerzfrei.

Die Vorbereitung einer Barthaarverpflanzung erfolgt mit der NEO FUE Technik. Diese hautschonende und effektive Methode wurde von Dr. Balwi und seinem Forschungsteam entwickelt. Das NEO FUE Set erhalten Sie kostenfrei vor Ihrer Barthaartransplantation bequem nach Hause geschickt.

Zusätzlich ist es für Patienten auch möglich, in den luxuriösen „Elit-Hotel“ Zimmern direkt in der Klinik zu übernachten. Somit ist nicht nur für eine perfekte Behandlung, sondern auch für einzigartigen Komfort gesorgt. Wenn es um Ihren dichten Bartwuchs geht, ist die weltweit größte Haarklinik am Standort Istanbul die richtige Adresse.

Auch alle postoperativen Pflegeprodukte erhalten Sie in der Klinik ohne Aufpreis. Am Folgetag des Eingriffs findet die Nachsorge direkt in der Klinik statt.

Ergebnissicherheit durch spezialisierte Behandlungsteams

Jede Barthaarverpflanzung wird mit den neuesten Techniken von international ausgebildeten Spezialisten vorgenommen. Somit wird ein perfektes Resultat erzielt. Hierbei ist es egal, ob Sie lediglich einen Flaum oder ganze Lücken in der Gesichstbehaarung haben.

Die Bartverpflanzung ist übrigens die einzige Methode, mit der Sie ein Leben lang einen dichten und vollen Bartwuchs erhalten. Wenn Ihnen ein dichter Bart am Herzen liegt, ist eine Barttransplantation die beste Entscheidung.

Barttransplantation von Koryphäen: Ihre Vorteile im Überblick

Warum ist die weltweit größte Haarklinik der richtige Ansprechpartner für Männer mit Bartausfall? Jährlich führen die Behandlungsteams zahlreiche Haarverpflanzungen auf dem Kopf und im Gesicht durch. Erfahrung, stetige Weiterentwicklung und der höchste Klinikstandard sprechen für sich. Sie entscheiden sich mit einem Besuch in Istanbul für ein Rundum-Sorglos-Paket und eine luxuriöse Unterbringung in den klinikeigenen „Elit-Hotel“ Zimmern.

Vor Ort finden Sie Dolmetscher in allen Sprachen, die dafür sorgen, dass Sie Ihre Anliegen vorbringen und mit den Experten ins Gespräch kommen können. Die schmerzfreien, modernen Methoden und das perfekte Endergebnis sind die wichtigsten Vorteile, um die es im Endeffekt bei einer Barttransplantation geht.

Dabei sparen Sie Kosten, da die Preise in der Türkei günstiger als im deutschsprachigen Raum sind. Ihre kostenfreie Haaranalyse und ein unverbindliches Beratungsgespräch können Sie jederzeit in Anspruch nehmen.

Fazit: Kommen Sie an und fühlen Sie sich augenblicklich wohl

Suchen Sie nach einer Lösung, die Ihnen einen vollen Bart beschert und somit für mehr Lebensfreude und Selbstbewusstsein sorgt? Dann sollten Sie eine Barttransplantation mit den neuesten Techniken vornehmen lassen.

Elithair verfügt nicht nur über die weltweit größte Haarklinik, sondern bieten den Patienten noch viele weitere Annehmlichkeiten und Vorteile. Dank der luxuriösen „Elit-Hotel“ Zimmer befinden Sie sich während Ihres Aufenthalts in Istanbuls direkt in der Haarklinik. Während Sie von den spezialisierten Teams behandelt werden, kann Ihre Begleitung die Gemeinschaftsbereiche genießen und ebenfalls einen angenehmen Aufenthalt erleben.

Die perfekten Behandlungsergebnisse sind ein weiterer guter Grund dafür, sich für die größte und modernste Haarklinik auf der Welt zu entscheiden. Elithair bietet seinen Patienten demnach das passende Allround-Paket, damit Sie einen vollen Bartwuchs genießen können.