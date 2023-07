Bauchfett loswerden in den Wechseljahren: 10 Tipps mit Erfolgsgarantie

Was sind die Ursachen für Bauchfett in den Wechseljahren?

So verschieden alle Frauen auf dieser Welt auch sind, haben sie alle eine Gemeinsamkeit: Jede gesunde Frau erwarten im Laufe des Lebens die Wechseljahre. Die Menopause ist für eine Frau häufig eine sehr fordernde und auch anstrengende Lebensphase, denn es ändern sich grundlegende Dinge im weiblichen Körper. Dazu gehören auch äußerliche Veränderungen, die nicht gern gesehen sind.

Ein typisches Problem ist Bauchfett, das sich plötzlich in der Körpermitte ansammelt und auch als „Meno-Mitte“ bezeichnet wird. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.

Hormonelle Veränderungen

Während der Wechseljahre nimmt die Produktion von Östrogen und Progesteron drastisch ab. Dieses hormonelle Ungleichgewicht führt zu einer veränderten Fettverteilung. Durch den Überschuss an Testosteron wird bei Frauen in den Wechseljahren mehr Fett im Bauch gespeichert und nicht mehr im Po, den Beinen und Hüften.

Verlangsamter Stoffwechsel

Mit zunehmendem Alter arbeitet der Stoffwechsel immer langsamer. Stoffwechselaktive Muskelmasse wird durch stoffwechselträges Fettgewebe ersetzt. Ein langsamer Stoffwechsel bedeutet, dass der Körper weniger Kalorien verbrennt und ein Energieüberschuss entsteht - auch ohne mehr zu essen. Diese Energie (Kalorien) speichert der Körper in Form von Fett.

Genetische Veranlagung

Die genetische Veranlagung und der natürliche Körperbau spielen ebenfalls eine Rolle bei der Verteilung des Körperfetts. Einige Menschen neigen dazu, mehr Fett im Bauchbereich anzusammeln - insbesondere während der Wechseljahre.

Mangelnde körperliche Aktivität

Ein inaktiver Lebensstil kann die Gewichtszunahme während der Wechseljahre beschleunigen. Wenn man weniger aktiv ist, verbrennt der Körper weniger Kalorien. Die Muskeln werden abgebaut, wodurch der Grundumsatz sinkt. Wer nun seine Ernährungsgewohnheiten nicht ändert, nimmt schleichend zu und bemerkt plötzlich einen dicken Bauch.

Ungesunde Ernährungsgewohnheiten

Eine unausgewogene Ernährung mit einer hohen Zufuhr von raffinierten Kohlenhydraten, zuckerhaltigen Lebensmitteln und gesättigten Fetten fördert die Gewichtszunahme und die Ansammlung von Bauchfett. Eine ungesunde Ernährung wirkt sich negativ auf den Blutzucker und die Blutfettwerte aus, was in den Wechseljahren zusätzlich zu den hormonellen Veränderungen ein großes Hindernis beim Abnehmen darstellt.

Stress

Die Menopause bedeutet für die meisten Frauen Stress. Symptome wie Schlafmangel und Hitzewallungen verschlechtern das Wohlbefinden, was das Stresslevel unterbewusst erhöht. Chronischer Stress kann zu einer gesteigerten Produktion des Stresshormons Cortisol führen. Erhöhte Cortisolspiegel beeinflusst den Stoffwechsel und begünstigt eine Fetteinlagerung in der Mitte des Körpers.

In den Wechseljahren ist nicht nur einer dieser Auslöser schuld daran, dass Bauchfett entsteht. Es ist vielmehr die Kombination aus verschiedenen Faktoren, die dazu führen, dass das Gewicht und der Bauchumfang allmählich wachsen.

Welche Auswirkungen hat Bauchfett auf die Gesundheit?

Bauchfett ist aus verschiedenen Gründen problematisch. In erster Linie empfinden viele Frauen das überschüssige Fett am Bauch als unschön, es kann aber auch gesundheitliche Risiken mit sich bringen.

Bauchfett, insbesondere das viszerale Fett, das sich um die inneren Organe ansammelt, wird mit einem erhöhten Risiko für verschiedene chronische Krankheiten in Verbindung gebracht. Dazu gehören Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Schlaganfall, bestimmte Krebsarten und das metabolische Syndrom.

Bauchfett produziert Botenstoffe, die den Stoffwechsel negativ beeinflussen können. Diese können z.B. die Insulinwirkung verschlechtern, was zu einer Insulinresistenz und einem erhöhten Risiko für Diabetes führen kann. Darüber hinaus kann Bauchfett den Cholesterinspiegel erhöhen und den Fettstoffwechsel beeinträchtigen.

Bauchfett ist ein aktives Gewebe, das Hormone und Botenstoffe bildet, die Entzündungen verursachen. Entzündliche Prozesse im Körper werden mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht, einschließlich des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthritis und auch Krebs.

Ein großer Bauchumfang ist eine Belastung für Knochen und Gelenke, insbesondere für die Wirbelsäule. Die Folge sind Rückenschmerzen und Haltungsprobleme.

Bauchfett in großem Umfang kann die Lebensqualität beeinträchtigen. Es verursacht körperliche Beschwerden wie Atemnot, eine eingeschränkte Beweglichkeit. Zudem kann es das Selbstwertgefühl und Wohlbefinden verschlechtern.

Bauchfett weg in den Wechseljahren: Mit diesen Tipps zum Erfolg

Sucht man online nach „Bauchfett Wechseljahre“, findet man allerlei Wundermittel und Tricks, die sofort helfen und einen flachen Bauch in 1 Woche versprechen. Was so erfolgversprechend klingt, ist meist aber nicht von Dauer. Insbesondere in den Wechseljahren ist das Bauchfett schneller wieder da, als es abgenommen wurde. Darum haben wir für Sie Tipps zusammengestellt, die garantiert Erfolg bringen.

Gesunde Ernährung

Der Fokus sollte auf einer ausgewogenen Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Protein liegen. Wichtig sind außerdem Ballaststoffe, die die Verdauung anregen und lange satt machen. Bevorzugen Sie komplexe Kohlenhydrate, wie Vollkornbrot und -nudeln, sowie ungesättigte Fette aus Nüssen, Samen und gesunden Ölen.

Zuckerhaltige Lebensmittel, verarbeitete Snacks und Fertigprodukte sollten auf ein Minimum reduziert werden. Eine gesunde Ernährung sollte ein fester Teil des Lebens und keine vorübergehende Maßnahme sein.

Portionen kontrollieren

Achten Sie auf die Portionsgrößen, um eine übermäßige Kalorienzufuhr zu vermeiden.

Verwenden Sie kleinere Teller und legen Sie Wert darauf, langsam zu essen, um die Sättigung rechtzeitig zu bemerken. Für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und weniger Heißhunger sind Glucomannan Kapseln wie Vitalrin Sonnenkomplex sehr gut geeignet. Sie unterstützen die Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung und enthalten essentielle Nährstoffe, die in den Wechseljahren wichtig sind.

Sport

Kombinieren Sie Ausdauertraining (wie Gehen, Laufen, Radfahren) mit Krafttraining, um den Stoffwechsel zu steigern und Muskeln aufzubauen.

Streben Sie mindestens 150 Minuten moderates Training pro Woche an, zusätzlich zu zwei bis drei Einheiten Krafttraining. Das Wichtigste dabei: Es muss Spaß machen! Wählen Sie Sportarten, die Freude bereiten und zu Ihren körperlichen Fähigkeiten passen.

Bauchmuskeln stärken

Übungen zur Stärkung der Bauchmuskulatur helfen dabei, die Bauchregion zu straffen.

Fügen Sie auch Übungen für den Rücken, die Hüften und den gesamten Rumpf hinzu, um eine gute Körperhaltung und Stabilität zu unterstützen. Dazu gehören z.B. Planks und andere sogenannte „deep core stabilizers“. Diese Übungen können ganz einfach in die Trainingseinheiten (Ausdauer oder Kraft) integriert werden.

Stressmanagement

Finden Sie Wege, um Stress abzubauen, da chronischer Stress mit einer erhöhten Fetteinlagerung im Bauchbereich in Verbindung gebracht wird.

Praktizieren Sie regelmäßig Entspannungstechniken oder suchen Sie sich einen Ausgleich, um Stress auf Ihre Art und Weise abzubauen.

Ausreichend Schlaf

Achten Sie auf genug und qualitativen Schlaf, da Schlafmangel mit einer erhöhten Gewichtszunahme und einem erhöhten Risiko für Bauchfett verbunden ist.

Versuchen Sie, eine regelmäßige Schlafenszeit einzuplanen und schaffen Sie eine entspannende Schlafumgebung sowie Zubettgeh-Routinen.

Langfristige Veränderungen

Betrachten Sie den Prozess des Bauchfettabbaus als langfristige Veränderung des Lebensstils, anstatt auf schnelle Ergebnisse zu zielen.

Setzen Sie sich realistische Ziele und feiern Sie kleine Erfolge, um motiviert zu bleiben.

Zucker vermeiden

Vermeiden Sie zuckerhaltige Getränke wie Softdrinks, Fruchtsäfte und gesüßte Kaffeegetränke. Sie enthalten oft große Mengen an verstecktem Zucker, der zu einer Gewichtszunahme und einer erhöhten Fettspeicherung führen kann. Es ist besser, Wasser und ungesüßten Tee zu trinken.

Alkohol reduzieren

Alkohol enthält viele versteckte Kalorien und hat einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel und begünstigt die Entstehung von viszeralem Fett. Versuchen Sie, den Alkoholkonsum zu reduzieren oder ganz zu vermeiden, um den Fettabbau im Bauch zu fördern.

Crash-Diäten meiden

Extreme Diäten oder Crash-Diäten werden oft empfohlen, um schnell Bauchfett zu verlieren. Solche Diäten können zwar kurzfristige Ergebnisse liefern, sind jedoch selten nachhaltig und beeinflussen den Stoffwechsel negativ. Das macht es in Zukunft noch schwerer, Bauchfett zu verlieren.