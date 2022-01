Beauty-Tipps für die Hautpflege

Die Haut als Spiegel der Seele: ist die Haut rein, geht es (meist) auch der Seele gut. Allerdings ist das schöne Hautbild beileibe kein Selbstläufer. Was ist das Geheimnis von rosigen Wangen, feinen Poren und einem ebenmäßigen Teint? Manche Frauen, die auch im Alter noch schöne Haut haben, scheinen etwas Entscheidendes richtig zu machen. Wir schauen uns an, worauf es bei der Hautpflege besonders ankommt, und geben Tipps, wie die Gesichtshaut ebenmäßig und frisch aussehen kann.

Worauf es bei der Hautpflege besonders an?

Mit zunehmendem Alter bekommen viele Menschen kleinere oder größere Hautprobleme: Allergien, trockene Haut oder Hautunreinheiten beeinträchtigen das Hautbild. Die Folge: man fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Ein erster Schritt in die richtige Richtung kann eine gesunde Ernährung sein. Doch auch hochwertige Pflegecremes, wie beispielsweise Produkte der Marke Mesoestetic, können helfen, die richtige Balance der Haut wiederherzustellen. Folgende Tipps bieten zusätzliche Unterstützung:

Feuchtigkeit mit Urea

Der Wirkstoff Urea (Harnstoff) ist ein Stoff, der natürlicherweise in der Haut vorkommt. Er glättet die Haut und beugt Trockenheit vor. Bei Neurodermitis lindert er Juckreiz und Rötungen. Mit seinen antibakteriellen Eigenschaften unterstützt Urea die Haut außerdem dabei, abgestorbene Zellen abzustoßen. Bei der Wahl der richtigen Kosmetik sollte also darauf geachtet werden, dass Urea enthalten ist.

Duft- und Konservierungsstoffe vermeiden

Was früher ausschließlich in Apotheken für teures Geld erhältlich war, gibt es mittlerweile in fast jedem Discounter: Pflegeprodukte ohne Duft- und Konservierungsstoffe. Beim Kauf von Kosmetikprodukten sollte man immer darauf achten, dass diese ausschließlich die Wirkstoffe enthalten, die der Haut guttun. Denn Duft- und Konservierungsstoffe können Allergien auslösen und Probleme im Hautbild verursachen.

Das Gesicht nur mit Wasser reinigen

Weniger ist mehr: Je mehr Stoffen die Haut täglich ausgesetzt wird, desto gestresster reagiert sie. Rötungen, Ekzeme und Juckreiz können die Folge sein. Deshalb sollte man bei der Reinigung lieber auf Produkte verzichten und ganz minimalistisch arbeiten: mit reinem Wasser.

Produktwechsel vermeiden

Hat man das richtige Pflegeprodukt für seine Haut gefunden, dabei zu bleiben. Ständiger Wechsel verschiedener Mittel ist Stress für die Haut.

Sonnenschutz gegen Falten

Unbestritten: Sonnenstrahlen sind wichtig für die Bildung von Vitamin D, können aber auch die Haut schneller altern lassen. Deshalb ist ein guter UV-Schutz beim Spazierengehen und anderen Outdoor-Aktivitäten von Vorteil.

Leberflecken regelmäßig kontrollieren

Zuviel UV-Licht kann im schlimmsten Fall auch Hautkrebs begünstigen. Eine regelmäßige Kontrolle von Leberflecken und Muttermalen ist deshalb wichtig. Um eine mögliche Veränderung frühzeitig zu erkennen und handeln zu können, sollte der Besuch beim Hautarzt mindestens einmal im Jahr obligatorisch sein.

Augencreme unnötig

Eine gute Kosmetik pflegt auch die Partie um die Augen optimal. Deshalb ist es unnötig, dafür eine extra Creme zu kaufen. Für die feine Haut um die Augen ist es völlig ausreichend eine hochwertige Tagespflege für das Gesicht zu benutzen und vor dem Schlafengehen eine reichhaltige Nachtcreme zu verwenden.

Naturkosmetik testen

Naturkosmetik ist momentan voll im Trend. Viele Menschen stellen diese sogar selbst her und schwören auf die Kraft der Natur. Allerdings darf man eben diese Kraft nicht unterschätzen: manche Öle oder Pflanzenstoffe können Allergien auslösen. Um Ekzeme und andere böse Überraschungen bei der Do-it-Yourself-Rezeptur zu vermeiden, sollten selbst gemachte Pflegeprodukte immer erst an einer kleinen Stelle auf der Haut getestet werden.

Fazit

Schönheit wird mit reiner, faltenfreier Haut assoziiert. Eine gute Ernährung und das richtige Pflegeprodukt bilden dafür die Grundlage. Im täglichen Umgang mit Reinigung und Pflege der Haut ist weniger oft mehr.