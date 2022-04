Bedeutung und Bereiche der ästhetischen Zahnmedizin

Außerdem erläutern wir, warum auch Zahnersatz ein Bereich der ästhetischen Zahnmedizin ist und wann Veneers und Bleaching infrage kommen.

Gesundes Zahnfleisch ist die Grundlage für ästhetische Zähne

Für viele Probleme, mit denen es die ästhetische Zahnheilkunde zu tun hat, liegt die Ursache in nicht intaktem Zahnfleisch. Aber welche Funktion hat das Zahnfleisch überhaupt für ein gesundes Lächeln? Sowohl Wurzelhaut als auch Zahnhälse sind vom Zahnfleisch bedeckt und werden somit geschützt. In gesundem Zustand ist das Zahnfleisch ein wichtiger Bestandteil des Zahnhalteapparates. Ist es allerdings entzündet, können die Zähne im schlimmsten Fall ihren Halt verlieren. In der ästhetischen Zahnmedizin wird deshalb der Ansatz vertreten, dass die Vorbeugung und Therapie von Zahnfleischentzündungen in jedem Alter einen hohen Stellenwert haben sollten - je früher damit begonnen wird, desto besser.

Hinweis: Beim Zahnfleisch kann es auch zu Verdickungen, Verfärbungen oder Narbenbildung kommen. Darüber hinaus sind manche Patienten von Zahnfleischrückgang betroffen, dessen Ursache nicht in einer Entzündung liegt. Einige solcher Schönheitsfehler erfordern keine Behandlung. Ist ein Eingriff gewünscht oder sinnvoll, stehen der ästhetischen Zahnmedizin heute modernste Verfahren zur Verfügung, um optische Mängel ausgleichen zu können. Dazu zählen unter anderem Lasereingriffe sowie Transplantationen.

Auch Zahnersatz ist ein Teilbereich ästhetischer Zahnheilkunde

Wenn Zähne durch einen Unfall, infolge von Karies oder durch eine langwierige Parodontitis so stark beschädigt sind, dass eine Zahnerhaltung nicht mehr infrage kommt, müssen sie ersetzt werden, um die Lücke zu schließen und das ästhetische Zahnbild wiederherzustellen. Das kann in Form von Kronen, Brücken, Inlays oder Implantaten erfolgen. Wichtig zu wissen ist bei Zahnersatz, dass es für hochwertige Lösungen aus langlebigem Material nur einen Festzuschuss der Krankenkasse gibt. Sämtliche Mehrkosten tragen Betroffene selbst. Deshalb kann es sinnvoll sein für einen solchen Fall eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Denn diese zahlt in aller Regel auch bei Eingriffen, die außerhalb der Standardleistungen der Krankenkassen liegen.

Bleaching und Veneers kommen bei ästhetischen Mängeln zum Einsatz

Oft gibt es Fälle, bei denen die Zähne grundsätzlich gesund sind, aber dennoch ästhetische Mängel aufweisen. Eine einfache Lösung für kleinere Schönheitsfehler sind sogenannte Veneers. Dabei handelt es sich um sehr feine Verblendschalen, die aus Keramik gefertigt werden. Der betroffene Zahn muss dabei nur ganz leicht angeraut werden und wird somit kaum beeinflusst. Anschließend werden die Schalen mittels Spezialkleber auf der Oberfläche des Zahnes fixiert. Ein weiterer Bereich der ästhetischen Zahnheilkunde ist das Bleaching. Dabei werden Zahnverfärbungen mit speziellen Verfahren aufgehellt, um wieder ein strahlendes weißes Lächeln zu erzielen.