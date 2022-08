Besser und entspannter schlafen mit diesen Tipps

40 Prozent der Deutschen gaben in einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstitutes YouGov an, schlecht zu schlafen. Ein Drittel der Befragten beklagte zudem häufige Einschlafschwierigkeiten, ein weiteres Drittel könne nur manchmal schwer einschlafen. Frauen erreichten bezüglich beider Fragen höhere Prozentwerte als Männer. Die Zahlen sind besorgniserregend und Grund genug für ein paar Tipps, die Betroffenen helfen sollen, künftig besser zu schlafen.

1. Regelmäßigkeit

Das Einschlafen fällt leichter, wenn der Körper „weiß“, wann in etwa Schlafenszeit ist. Dazu am besten täglich ungefähr zur gleichen Zeit aufstehen und schlafen gehen, auch am Wochenende!

2. Den Raum abdunkeln

Es ist erwiesen, dass man im Dunkeln besser schläft. Ein Fünkchen Restlicht sollte jedoch bleiben, damit man morgens durch den Weckeffekt des Lichtes aus dem Bett kommt. Wer keine Möglichkeit hat, Lichtquellen abzudunkeln, kann eine Schlafmaske benutzen.

3. Lärm reduzieren

Lärm kann vielfältigen Quellen entstammen, auf die wir häufig keinen Einfluss haben. Das kann der schnarchende Partner sein oder Straßenlärm. Manchem helfen Ohrstöpsel. Wer diese unangenehm oder unpraktisch findet, schließlich muss man ja morgens den Wecker hören, der kann sich nach einem alternativen Schlafplatz umschauen. Nicht vergessen, das vorher mit dem Partner zu besprechen, um Missverständnisse zu vermeiden.

4. Rituale einführen

Hilfreich ist es, die letzten Stunden vor dem Schlafengehen mit Ritualen zu füllen, die dem Körper die baldige Schlafenszeit signalisieren. Je nach Vorliebe können dies Yoga oder Meditation sein, eine Duftlampe, das Lesen weniger aufregender Texte oder das Hören von entspannender Musik oder Naturgeräuschen.

5. Am Tage möglichst aktiv sein

Wer sich tagsüber ausreichend bewegt, am besten an der frischen Luft, der ist abends zumindest körperlich müde. Leichte Yogaübungen kurz vor dem Zubettgehen können schlaffördernd sein, ebenso sexuelle Aktivitäten. Ein anstrengendes Workout sollte jedoch eher auf den Vor- oder Nachmittag verlegt werden.

Übrigens ist der Wunsch nach einem Nickerchen am Tage zwar verständlich, wenn man in der Nacht zuvor schlecht geschlafen hat. Leider kann es zu neuen Einschlafschwierigkeiten in der kommenden Nacht führen.

6. Den Schlafplatz bequem gestalten

Für einen optimalen Erholungseffekt und um Verspannungen zu verhindern, sollte man seine Matratze sorgfältig auswählen und über funktionale Bettwaren nachdenken. Bauch-, Rücken- oder Seitenschläfer profitieren zum Beispiel von passenden Stützkopfkissen, die jeweils eine entspannte Schlafhaltung gewährleisten. Im Schlafzimmer sollte es außerdem nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt sein, die empfohlene Temperatur beträgt 16 - 18 °C.

7. Blaufilter einschalten

Wer kurz vor dem Schlafengehen noch am Bildschirm zu tun hat, der sollte zumindest den Blauanteil des Lichtes herausfiltern, denn dieser wirkt aktivierend. Das funktioniert über die Einstellungen des Gerätes oder mit einer speziellen App.

8. Kein Essen oder koffeinhaltige Getränke spät abends

Bis 4 h vor dem Zubettgehen sollten keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu sich genommen werden. Die letzte größere Mahlzeit sollte auch entsprechend lange zurückliegen und keine schwerverdauliche Kost enthalten. Alkohol nutzt der eine oder andere gern zum Einschlafen. Allerdings leidet darunter die Qualität des Schlafes, da die Tiefschlafphase verkürzt wird. Dies führt zu einem weniger erholsamen Schlaf.

Was, wenn nichts hilft?

Insbesondere, wer in der Grübelfalle steckt, hat oft Schwierigkeiten einzuschlafen, selbst wenn er alle Tipps befolgt. Manch einem hilft der Gedanke, dass man das Problem jetzt in der Nacht ohnehin nicht lösen und daher auf morgen vertagen kann. Anderen hilft das Aufschreiben der Gedanken, damit man sie erst einmal festhalten und dann weglegen kann.

Wer immer noch nicht einschlafen kann, der wünscht sich in seiner Verzweiflung oft ein Schlafmittel. In Krisensituationen kann dies vorübergehend hilfreich sein. Kein Schlafmittel ist für den Dauergebrauch geeignet, denn was wirkt, hat in der Regel auch Nebenwirkungen. Alles Weitere sollten Betroffene mit dem Arzt ihres Vertrauens besprechen, auch um behandlungsbedürftige Erkrankungen auszuschließen. Dies gilt vor allem bei Durchschlafstörungen und nicht erholsamem Schlaf.