Chronisch krank ein Leben lang - Leben mit Diabetes

"Honigsüßen Durchfluss" nannten bereits die alten Griechen die uns heutzutage besser unter dem Namen "Blutzuckerkrankheit" oder schlichtweg "Diabetes" genannte Krankheit. Diese die Bauchspeicheldrüse angreifende Erkrankung kann hierzulande durchwegs bereits als Volkskrankheit verstanden werden, denn sie betrifft immerhin rund sieben Millionen Menschen in Deutschland - und die Zahlen steigen. Aber warum ist das so und was kann man tun, um den Diabetes aufzuhalten und damit zu leben?

Diabetes ist nicht gleich Diabetes

Wenn vom typischen "Zucker" die Rede ist, meint man damit den weitaus häufigeren Typ-2-Diabetes. Der Typ-1-Diabetes hingegen ist eine angeborene Erkrankung, welche man nicht verhindern kann und daher auf eine lebenslängliche Insulin-Substitution angewiesen ist. Die im Volksmund verstandene Form des Diabetes ist also die zweite Form, welche in gewissem Maße vermeidbar ist und zu einem großen Anteil aus einer ungesunden Lebensweise resultiert. Nicht umsonst ist der Typ-2-Diabetes vor allem in westlichen Ländern wie den USA aber auch mittlerweile Europa besonders weit verbreitet. Eine zucker- und fettreiche Ernährung in Kombination mit unzureichender Bewegung und dem Konsumieren von Alkohol und Nikotin stellen einen Nährboden für die Blutzuckerkrankheit dar.

Chronisch krank und doch keine Symptome - die Krux des Diabetes

Der Diabetes mellitus ist eine chronische Erkrankung - und doch spüren Betroffene oft jahrelang zuerst nichts. Dieser schleichende Fortschritt der Erkrankung ist es, der es so schwierig macht, den Diabetes zu behandeln und vor allem zu erkennen. Ein erhöhter Blutzucker tut nicht weh und fällt daher auch nicht auf. Im Idealfall wird bei Routineuntersuchungen ein erhöhter Blutzucker festgestellt, sodass eine frühe Therapie eingeleitet werden kann. Der weitaus schlechtere Fall impliziert das jahrelange Fortschreiten und Wüten des Diabetes im Körper, ohne dass dieser erkannt wird - und die Folgen sind fatal. Denn ein erhöhter und vor allem stetig hoher Blutzuckerspiegel führt zu kardiovaskulären Erkrankungen wie Gefäßverengungen, welche im Auge zur Erblindung und an den Extremitäten zum Absterben von Gewebe führen können. Nicht selten sind daher Sehstörungen oder nekrotisches - also abgestorbenes - Gewebe am Fuß erste Symptome für einen fortgeschrittenen Diabetes. Im schlimmsten Fall führt der Diabetes zu letalen Ereignissen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt.



Dem Diabetes den Kampf ansagen - aber wie?

Noch wichtiger als die Behandlung des Diabetes selbst ist die Prävention, denn wer einmal an Diabetes erkrankt, wird diesen auch nicht mehr los. Daher ist es umso wichtiger, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten, sich regelmäßig zu bewegen und auf Nikotin weitgehend zu verzichten. Nikotin stellt nämlich einen maßgeblichen Co-Faktor zur Verengung der Blutgefäße dar, welche in weiterer Folge das Herz belastet. Auch wenn man bereits an hohem Blutzucker leidet, stellen körperliche Aktivität und gesunde Ernährung die wichtigsten Faktoren dar, um das Fortschreiten der Erkrankung hinauszuzögern. Manchmal ist es allerdings unabdingbar - je nach Ausprägung der Krankheit - auch Insulin oder orale Antidiabetika zu nehmen. In jedem Fall sind engmaschige Kontrollen beim Arzt des Vertrauens im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung des Langzeit-Blutzuckerwertes sowie eine Reflexion der eigenen Lebensstil-Gewohnheiten unverzichtbar. Nur so können Spätfolgen hinausgezögert oder gar komplett vermieden werden. Instrumente wie beispielsweise der "Nutri-Score" können hilfreich bei der Bewertung von Lebensmitteln sein und eine Richtlinie, ob die Nahrung für Diabetes-Erkrankte geeignet ist.

Der wichtigste Punkt in der Behandlung des Diabetes sind daher die eigene Wissensaneignung und die Vermeidung von Verhaltensweisen, welche den Diabetes weiter befeuern, um ein langfristiges Zusammenleben mit dieser chronischen Erkrankung zu ermöglichen, ohne den Körper weiter zu schädigen.