Die meisten Sonnencremes halten ihr Versprechen

Wer zu einer Sonnenmilch mit dem Lichtschutzfaktor 30, 50 oder sogar 50+ greift, will gut geschützt in die Sonne gehen. Dabei halten die meisten Sonnenschutzprodukte, was sie versprechen. Das geht aus einer Untersuchung der Zeitschrift «Stiftung Warentest» hervor (Ausgabe 8/2022).

Von 20 getesteten Cremes, Lotionen und Sprays bieten demnach 16 einen zuverlässigen Schutz. Vier Produkte fielen in Sachen UV-Schutz jedoch durch - drei von ihnen Naturkosmetika.

Nur ein Naturkosmetik-Produkt fiel nicht durch

Überzeugen konnte die Tester damit nur eine einzige Naturkosmetik-Sonnencreme: die «Sensitiv Sonnenmilch» von Alverde (dm). Sie ging mit der Note 1,4 aus dem Test hervor, knapp hinter dem Testsieger, der «Ambre Solaire Hydra 24h Sonnenschutz-Milch» von Garnier (Note 1,3).

Insgesamt bewertete «Stiftung Warentest» neun Produkte als sehr gut. Günstige und teure Produkte finden sich darunter gleichermaßen: Während die «Cien Sun Sonnenmilch» von Lidl 1,12 Euro pro 100 Milliliter kostet, sind es bei der «Sun Sensitive Gel-Creme» von Cetaphil 22 Euro.