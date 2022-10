Eisen ist bei Babys wichtig für die Hirnentwicklung

Beim Beikost-Start sollten Eltern darauf achten, dass ihr Kind mit der Nahrung genug Eisen aufnimmt. Darauf weist die Kinderärztin Monika Niehaus vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) hin. Denn Eisen ist wichtig für die Hirnentwicklung.

Gut zu wissen dabei: Eisen, das in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch steckt, kann der Körper besonders gut verwerten. Es gibt aber auch pflanzliche Eisenquellen - zum Beispiel Bohnen, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte oder dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat.

Übrigens: In den ersten sechs Monaten ist der Eisenspeicher bei Babys in aller Regel noch gut gefüllt - zumindest, wenn sie nicht Frühgeborene oder Kaiserschnitt-Babys sind. Dann erschöpft er sich allmählich. Zwar steckt auch in der Muttermilch Eisen. Allerdings nicht genug, um den Eisenbedarf des Kindes vollständig zu decken, so der BVKJ.