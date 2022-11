Endlich wieder durchatmen: Mit den Temperaturen fällt auch die Pollenbelastung

Quälende Monate: Im Frühjahr und Sommer haben Pollen Hochkonjunktur

Weide, Pappel, Birke, Buche, Eiche – wenn sie im Link aus dem Winterschlaf erwachen, beginnt die Leidenszeit für viele Allergiker. Augentränen, Nasejucken – ständige Begleiter, nicht nur in der Natur. Die Pollen können auch in den eigenen vier Wänden für anhaltende Unruhe sorgen, wenn sie nicht rechtzeitig beseitigt werden.

Sind die Fenster geöffnet und weht ein laues Lüftchen, schweben die Pollen fast unsichtbar in den eigenen vier Wänden. Hier gilt: schnell reagieren, Fenster schließen und am besten alles absaugen. Doch nicht jeder Staubsauger ist für die allergiefreundliche Reinigung geeignet. Entscheidend ist der richtige, feinmaschige Filter (ein Staubsauger Test hilft bei der treffsicheren Wahl), denn er hält die Pollen gut fest und bläst sie nicht erneut in die Umgebungsluft.

Allergiegeplagte haben auch im Sommer kaum Ruhe. Ab Ende Mai bis Juni schwirren die Pollen von Süßgräsern, Roggen und anderen Getreidesorten durch die Luft. Von Juli bis August kommen dann noch Brennnessel, Wegerich und Beifuß hinzu. Wer besonders allergisch reagiert, ist von April bis Ende August im Ausnahmezustand und leidet.

Dauerhaft helfen kann eine Hyposensibilisierung, doch sie schlägt nicht bei allen Allergikern an. Um dennoch möglichst gut durch die Pollenflugzeit zu kommen, helfen ein paar probate Tipps der HNO-Experten:

1. Die Kleidung öfter waschen

Kaum jemand kann sich in der Pollenflugzeit zu Hause einschließen. Irgendwann muss der Gang zur Arbeit, zum Supermarkt, zum Arzt oder zu Freunden erfolgen. In der Kleidung sammeln sich die Pollen und gelangen über diesen Weg auch in die eigenen vier Wände.

HNO-Experten empfehlen, häufiger zu waschen (die besten Maschinen mit speziellen Allergiker-Programmen gibt es bei AllesBeste). Zusätzlich sollten Allergiker vermeiden, ihre Kleidung erst im Schlafzimmer auszuziehen. Stattdessen am besten sofort nach dem nach Hause kommen, die Kleidung wechseln und sie zum Waschen in einer geschlossenen Aufbewahrung verstauen.

2. Spaziergänge im Regen lassen Nase durchatmen

Ein wohliger Regenschauer im Frühling und Sommer kühlt nicht nur die Luft ab, sondern ist auch ein wahrer Segen für die Nase. Durch die Feuchtigkeit werden die Pollen wie mit einem unsichtbaren Klebefilm gen Boden gedrückt und gelangen deshalb kaum in die Augen, den Mund und/oder die Nase. Deshalb empfehlen HNO-Experten: Gummistiefel an, Regenschirm auf und den Schauer genießen. Mit etwas Glück zeigt sich dabei sogar ein wunderschöner Regenbogen.

3. Ausreichend trinken nicht vergessen

Nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ausreichende Flüssigkeitszufuhr, sondern auch HNO-Experten. Um die Schleimhäute nicht austrocknen zu lassen, sollte jeder mindestens 1,5 l pro Tag zu sich nehmen. Am besten sind Wasser oder ungesüßte Tees, um den Insulinspiegel nicht auf eine Berg- und Talfahrt zu schicken. Sind die Schleimhäute aufgrund mangelnder Flüssigkeit zu trocken, haften Pollen an ihnen deutlich besser. Die Folge sind verengte Atemwege und verstärkt tränende Augen.

4. Zur richtigen Zeit lüften

Abhängig von der Wohnumgebung beginnt der Pollenflug entweder früh am Morgen oder im Tagesverlauf. Wer in der Stadt lebt, sollte die Wohnung bereits am Morgen einmal kräftig durchlüften und Fenster und Türen für den Rest des Tages geschlossen halten. Für das Landleben gilt das Gegenteil: Lieber kräftig abends lüften. Auch wenn es in den Sommermonaten im Innenraum heiß ist, sind Ventilatoren für Allergiker kontraproduktiv. Sie verwirbeln die Pollen zusätzlich.

5. Pollen abends gründlich abwaschen

Wer sich tagsüber an der frischen Luft aufhält, zieht Pollen unweigerlich auf der Haut und im Haar an. Um ohne Probleme einschlafen zu können, ist die abendliche Dusche besonders wichtig. Dabei sollten auch die Haare nicht vergessen werden, hier setzen sich die feinen Pollen besonders gern ab.