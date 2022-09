Fit für den Herbst: mit Yoga und co. das Immunsystem unterstützen

Yoga-Asanas zur Stärkung des Immunsystems

Asanas sind Körperstellungen im Yoga. Zwar zeigen alle Asanas positive Auswirkungen auf den Körper und den Geist, doch einige Übungen wirken sich besonders förderlich auf das Immunsystem aus. Um den Körper vor Krankheiten zu bewahren, ist es besonders wirksam, täglich zumindest einige Asanas zu üben, die die Abwehrkräfte gezielt fördern. Um Yoga zu üben, brauchst du nur ein wenig Anleitung, eine Yogamatte und eventuell ein Yogakissen.

Genaue Anleitungen zu zahlreichen Yoga-Übungen zur Stärkung des Immunsystems findest du zum Beispiel bei Der Standard.

Der Schulterstand



Der Schulterstand wirkt sich besonders positiv auf die Schilddrüse aus und fördert die Gesundheit des Hormonhaushalts. Die Schilddrüse spielt in der Gesundheit des Immunsystems eine Schlüsselrolle, da sie die Energie für dessen reibungslosen Ablauf liefert. Zudem fördert der Schulterstand die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems.

Die Vorwärtsbeuge



Die Vorwärtsbeuge eignet sich besonders gut, um Erkältungen vorzubeugen. Bei dieser Asana werden alle Organe massiert, wodurch der Körper die Gelegenheit hat, sich von eventuell vorhandenen Giftstoffen und Viren zu befreien. Dies führt zu einer Entlastung des gesamten Körpers und somit zu einem gestärkten Immunsystem.

Der herabschauende Hund



Beim herabschauenden Hund löst sich Druck, der durch Infektionen der Nebenhöhlen und Erkältungen entstanden ist. Zudem eignet sich diese Position, um weiteren Infektionen vorzubeugen, da sich die weißen Blutkörperchen in dieser Haltung im gesamten Körper ausbreiten können und diesen dadurch stärken.

Die richtige Ernährung für ein starkes Immunsystem



Yoga bedeutet nicht nur, körperliche Übungen durchzuführen, sondern geht in der Regel auch mit einer bewussteren Lebensweise und einer gesünderen Ernährung einher. Um das Immunsystem zu stärken und den Körper vor Krankheiten zu schützen ist es entscheidend, sich gesund und ausgewogen zu ernähren und auf schädliche Einflüsse weitestgehend zu verzichten.



5 Tipps für einen gesunden Körper



1. Vermeide den Konsum von gesundheitsschädlichen Substanzen wie Zigaretten, Alkohol, raffiniertem Zucker, stark gebratenem Essen und verarbeiteten Lebensmitteln.



2. Verzehre täglich frisches Obst, Salat und Gemüse in ausreichenden Mengen und setzte auf leicht bekömmliche, nahrhafte Kost.

Gesunde Rezepte zur Stärkung des Immunsystems findest du beispielsweise bei Fit For Fun



3. Verwende frische Kräuter und Gewürze wie Ingwer, Zimt, Kurkuma und Anis, um dein Immunsystem zusätzlich anzuregen und deine Organe zu unterstützen.



4. Trinke jeden Tag mindestens 1,5 Liter stilles Wasser.



5. Gehe nach Möglichkeit jeden Tag für mindestens eine halbe Stunde bei Tageslicht an der frischen Luft spazieren.