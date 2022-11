Für welche Berufe sind höhenverstellbare Tische geeignet?

In der heutigen Zeit üben immer mehr Menschen eine sitzende Tätigkeit am Schreibtisch aus. Allerdings ist diese Art des Arbeitens nicht gesund für den Körper, im Verlauf der Zeit stellen sich dadurch zahlreiche Beschwerden ein. Wer eine Lösung für das Problem sucht, für den bieten sich höhenverstellbare Tische an.

Auswirkungen durch eine sitzende Arbeitsweise

Bedingt durch das viel zu lange Sitzen am Schreibtisch leidet der Rücken schnell an Verspannungen, ebenso wie der Nacken und die Schultern. Außerdem stellen sich dadurch Blockaden im Körper ein, die zu weiteren gesundheitlichen Problemen führen, welche nicht auf den ersten Blick mit dem Sitzen in Verbindung gebracht werden. So haben wissenschaftliche Studien bewiesen, dass sich dadurch unter anderem Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einstellen können. Deswegen ist ein Umdenken bei dieser Arbeitsweise angesagt, allerdings gestalten sich Veränderungen in diesem Bereich nicht so einfach. Schließlich befindet sich die zu erledigende Arbeit auf dem Schreibtisch und dort lässt sich normalerweise nur im Sitzen gut arbeiten. Im Stehen kann die Arbeitskraft an einem normalen Schreibtisch weder die Tastatur optimal bedienen noch den Bildschirm richtig einsehen. Als Lösung für dieses Problem bieten sich höhenverstellbare Tische an, die sich dem Bedarf der Nutzer genau anpassen.



Diese Berufe profitieren von höhenverstellbaren Tischen

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch eignet sich für fast alle Tätigkeiten, die sitzend ausgeübt werden. Dazu gehören Büroarbeiter wie Sekretärinnen und sonstige Sachbearbeiter aus den verschiedenen Wirtschaftszweigen. Aber auch Ärzte und Sprechstundenhilfen ziehen einen großen Nutzen aus dieser praktischen Vorrichtung. Besonders lange Arbeitszeiten haben oft Architekten, Designer und IT-Spezialisten, die vor wichtigen Abgabeterminen schon mal bis weit nach dem Feierabend am Schreibtisch sitzen. Aber auch Lehrer an Schulen und Professoren an Universitäten verbringen viele Stunden sitzend am Schreibtisch, um Hausarbeiten zu korrigieren und die nächsten Klassen vorzubereiten. Darüber hinaus sitzen die Mitarbeiter im Labor gebeugt über dem Tisch, um die Vorgänge im Mikroskop zu beobachten. All die genannten Tätigkeiten lassen sich ebenso an einem höhenverstellbaren Tisch erledigen. Wer den Wechsel von einem klassischen Bürotisch in Angriff nimmt, kann so gesünder und effizienter arbeiten. Für eine deutlich schnellere und bequemere Anpassung der Position bieten sich Modelle mit einer elektrisch verstellbaren Tischhöhe an. Des Weiteren steht noch ergonomisches Zubehör zur Auswahl, um die Position ganzheitlich zu verbessern.





Die Vorteile und Ausstattungsmerkmale der höhenverstellbaren Schreibtische

Dank einem höhenverstellbaren Tisch können die Nutzer abwechselnd im Stehen oder im Sitzen arbeiten, um Abwechslung in den Arbeitsalltag zu bringen. Einen Link zum Tischkonfigurator finden interessierte Leser auf der folgenden Webseite: www.liftor.de/blog/. Auf diese Weise lässt sich ein wenig Bewegung bei den Tätigkeiten integrieren sowie der Körper in eine andere Position bringen. Zu den Vorteilen gehören gesundheitliche Aspekte, da sich bei der genauen Einstellung der Position leidige Rücken- und Kopfschmerzen reduzieren oder sogar ganz beseitigen lassen. Darüber hinaus ist durch den Wechsel eine Erhöhung der Arbeitseffizienz möglich, da die damit einhergehenden Beschwerden abklingen. So steigert sich nachhaltig die Konzentration. Außerdem liefern die Nutzer ein gutes Vorbild für ihre unmittelbare Umgebung, zum Beispiele Ärzte in ihrer Praxis für ihre untätigen Patienten. Wenn Lehrer im Stehen unterrichten, fließen verstärkt die individuelle Gesten und Körperhaltung beim Vortrag ein, der dadurch lebhafter und dynamischer wirkt. So wird eine monotone Klasse zu einer spannende Rede, welche die Aufmerksamkeit der Zuhörer fesselt.