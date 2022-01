Glückliche Füße – mit den passenden Schuhen

Ihre Füße tragen Sie durchs ganze Leben. Bedanken Sie sich dafür mit Schuhen, die Ihnen wirklich passen. Anatomisch gesehen sind die Füße genauso unterschiedlich wie unsere Charaktere. Daher sollte das Schuhwerk in der Größe sowie Breite perfekt an den Fuß passen und auch die Zehen sollten genug Raum haben.

Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Fußsohlen die Flexibilität bekommen, die Sie benötigen. Setzen Sie also auf Schuhe, die sich Ihren Füßen anpassen. Solche komfortablen Schuhe gibt es in den unterschiedlichen Ausführungen und auch modische Designs sind vertreten. Wir erklären Ihnen im Folgenden, worauf Sie dabei achten sollten.

Worauf man bei den passenden Schuhen achten sollte

In der Größe passt ein Schuh immer, wenn dieser eine Daumenbreite länger ist als der längste Zeh. Wenn der Schuh direkt mit den Zehen abschließt, dann hat der Fuß keinen Platz zum Abrollen. Zusätzlich ist die Schuhweite sehr wichtig: Ist diese zu bereit, dann hat der Fuß keinen Halt. Wenn sie allerdings zu eng ist, dann werden die Zehen in eine Fehlstellung gebracht.

Die Schuhweite wird mit den Buchstaben F, G, H, K & M angegeben. F ist die schmalste Weite und M die weiteste. Wer einen sehr schmalen oder breiten Fuß hat, wird mittlerweile nicht nur im Sanitätshaus fündig: Immer mehr Schuhhersteller setzen auch auf unterschiedliche Weiten. So passt der Schuh bereits beim ersten Anprobieren und muss nicht erst eingelaufen werden. Auf folgende Kriterien sollten Sie dabei achten:

Passform

Bei Vitaform finden Sie viele bequeme Sneaker für Damen, die perfekt zu Ihrem Fuß passen. Dabei wird bei allen Schuhen mit vier verschiedenen Weiten gearbeitet. Zudem sorgen Polsterungen, Innenfutter und Gummizüge für einen ganz besonderen Komfort. Besser kann ein Schuh nicht an die eigenen Bedürfnisse angepasst sein.

Weichheit

Zudem werden die Schuhe in drei verschiedene Kategorien eingeordnet, welche das Tragegefühl beschreiben. A steht für super soft und sehr geschmeidig, B steht für soft, die Schuhe geben dabei ein wenig nach und C steht für formstark, dabei wird Ihnen ein sehr stabiler Halt geboten.

Leichtigkeit

Sehr wichtig ist auch, dass Schuhe möglichst leicht sind. Überflüssiges Gewicht sollte eingespart werden, das sorgt dafür, dass Sie auch längere Strecken mit dem Schuh einfach und entspannt zurücklegen können.

Flexibilität

Ebenso sollte die Sohle möglichst flexibel sein. Das gibt den Füßen Bewegungsfreiheit und das Abrollen wird unterstützt.

Shock-Absorber

Beim Gehen wird insbesondere die Ferse besonders stark angesprochen. Auf ihr lastet der größte Druck. Daher ist es immer gut, wenn Schuhe einen Shock-Absorber besitzen. Dieser dämpft die Schritte und schont damit die Gelenke.

Luftpolsterfußbett

Natürlich können Sie auch orthopädische Einlagen in Ihre Schuhe einlegen. Es ist sehr angenehm, ein zusätzliches Luftpolster zu haben. Dieses schont die Füße und macht das Stehen oder Gehen besonders angenehm.

Schuhe für Jung und Alt

Gerade Kinder und ältere Menschen tragen oft falsche Schuhgrößen, da sich die Füße verändern. Kinder merken oft gar nicht, dass sie aus ihren Schuhen bereits herausgewachsen sind. Die Füße wachsen in Schüben, manchmal werden zwei Größen innerhalb weniger Monate überwunden. Vor jedem Kauf sollten die Füße daher neu ausgemessen werden.

Aber auch im Alter verändern sich die Füße stetig, sie werden breiter und länger. Das Fettpolster unter der Ferse verschiebt sich nach hinten und das Gewölbe senkt sich ab. Auch können Wassereinlagerungen den Fuß anschwellen lassen. All das sorgt dafür, dass Sie im Alter eher größere Schuhe benötigen.

Was man über das Tragen von High Heels wissen sollte

High Heels werden häufig für Fußverformungen verantwortlich gemacht. In jedem Fall sind diese Schuhe sehr belastend für die Knie und Hüfte. Zudem schränken Sie die Venen ein, was zu Krampfadern führen kann. Daher sollten High Heels auch nur stundenweise getragen werden.

Fußschäden entstehen jedoch nur, wenn Sie ausschließlich nicht passende Schuhe besitzen. Das einzelne Tragen von High Heels wird sich nicht bedenklich auswirken. Wenn Sie verschiedene Schuhe zur Auswahl haben und diese abwechselnd tragen, dann können die Füße immer wieder entlastet werden.

Schauen Sie nach bequemen aber modischen Schuhen und passen Sie diese perfekt an Ihre individuellen Füße an. So profitieren Sie langfristig von einem gesunden Gang.