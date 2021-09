Haartransplantation in der Türkei: günstige Preise, gute Qualität

Eine Haartransplantation in der Türkei ist beliebter als je zuvor. Alopezie-Patienten aus aller Welt reisen für die Behandlung in die Mittelmeer-Region. Doch warum ausgerechnet in die Türkei? Was hat sie, was andere Länder nicht haben?

Günstige Haartransplantation: Die Türkei punktet mit niedrigen Kosten

Das Hauptargument für Alopezie-Patienten sind die günstigen Preise. In der Türkei können sie ihr Haarkleid um bis zu 70 % günstiger auffrischen lassen als in Deutschland. Trotzdem machen sie keine Qualitätsabstriche. Das medizinische Personal, die Techniken und das Endergebnis bewegen sich stets auf Top-Niveau. So steht die Türkei wohlhabenden westlichen Ländern wie Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien in nichts nach. Im Gegenteil: Oft ist das Ergebnis sogar noch überzeugender.

Zustande kommen die niedrigen Preise durch die niedrigen Lebenshaltungskosten in der Türkei. Hier lebt es sich günstiger. Selbst medizinische Eingriffe gibt es zum Bestpreis. Zusätzlich dazu drücken die All-inklusiv-Pakete vieler Transplantationskliniken den Preis. Einige renommierte Institute wie die Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul werben mit einem Rundum-Sorglos-Paket. Neben der Haartransplantation in Istanbul stehen dem Patienten zahlreiche weitere Dienstleistungen zu, unter anderen:

3 Übernachtungen im 4 Sterne Hotel

kostenloser Shuttle-Service (Flughafen Istanbul – Hotel – Klinik)

professionelle Beratung und kostenlose Haaranalyse durch Dr. Serkan Aygin

maximale Anzahl an Grafts und lebenslange Garantie auf das transplantierte Haar

schmerz- und nadelfreie Betäubung (beste Wahl für ängstliche Patienten)

deutschsprachiger Support 24/7

Medikamente und Pflegeprodukte für die Nachbehandlung im Heimatland

Laser Therapy für ein authentisches Ergebnis

Die Stilvolle Dr. Serkan Aygin Clinic in Istanbul Foto:

Haartransplantation – vorher und nachher kaum zu vergleichen

Neben der Preisliste locken auch die Nachher Bilder viele Patienten nach Istanbul. Vor dem Eingriff dominieren kahle Stellen und Geheimratsecken. Bei einigen Betroffenen ist der Haarausfall sogar noch weiter fortgeschritten. Halb- und Vollglatzen rauben dem Patienten seine Frische und Vitalität. Doch auf den Nachher-Bildern ist von dem Schönheitsmakel nichts mehr zu sehen. An ihre Stelle rückt dichtes, gesundes, kräftiges und natürlich glänzendes Haar. Selbst weit vorangeschrittener, erblich bedingter Haarausfall ist so gut wie nicht mehr zu erahnen.

Stichwort natürlich: Das Ergebnis ist authentischer als erwartet. Die transplantierten Grafts passen perfekt in das bestehende Haarkleid. Ein stimmiges Ensemble ist entstanden.

Hinter dem beneidenswerten Ergebnis steht Dr. Serkan Aygin. Der Top-Chirurg aus Istanbul bringt langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der ästhetischen Haarchirurgie mit. Inzwischen sind es mehr als 25 Jahre. Im Laufe seiner Karriere hat er seine Techniken perfektioniert. Mithilfe der DHI Methode und der Saphir FUE Haartransplantation erzielt er ein neues Level an Präzision und Natürlichkeit. Daher lässt sich auch seine Anwuchsrate von 98 % plausibel erklären. Verständlich, dass ihn die Jury der European Awards in Medicine erst 2019 für seine Leistungen ausgezeichnet hat.

Natürliche Ergebnisse mit der DHI Haartransplantation Foto:

Genauso innovativ wie seine Transplantationstechniken ist sein Sedierungsverfahren. Die moderne SOFT Anästhesie unterdrückt das Schmerzempfinden des Patienten, nicht aber sein Bewusstsein. Während der gesamten Haartransplantation bleibt er wach. Selbst lesen, Fernsehen, auf die Toilette gehen oder Unterhaltungen führen sind mit der sanften Narkose problemlos möglich.

Ein Haartransplantation Testsieger, wie er im Buche steht

Unter türkischen Kliniken herrscht ein starker Konkurrenzkampf. Welche ist die beste? meinehaarklinik.de entscheidet das Rennen. Das unabhängige Bewertungsportal bestimmt den Haartransplantation Türkei Testsieger – und zwar die Dr. Serkan Aygin Clinic mit einer Gesamtnote von 9,8 von 10.

Bei der Bestimmung der besten Kliniken für Haartransplantationen orientiert sich meinehaarklinik.de an vier Kernkriterien:

Erfahrung

Qualifikation

Verfügbarkeit

Dienstleistung

In allen vier Kategorien schlägt sich die Dr. Serkan Aygin Clinic wacker. Verständlich, dass sie die anderen türkischen Ärzte mit großem Vorsprung abhängt. So haben es Patienten nun schwarz auf weiß: Diese Klinik beherrscht ihr chirurgisches Handwerk.

Diese Haartransplantation Türkei verdient eine Empfehlung

Auf der Suche nach führenden Kliniken in der Türkei vertrauen viele Alopezie-Patienten auf Empfehlungen – sei es von einem entfernten Bekannten, einem engen Freund, einem Familienmitglied oder zufriedenen Patientenstimmen im Internet. Dabei bekommen sie häufig die Dr. Serkan Aygin Clinic empfohlen – völlig zurecht. Die jahrelange Erfahrung des Chirurgen, die qualitativ hochwertigen Methoden, die günstigen Gesamtpakete und das lobenswerte Corona Krisenmanagement sind sich definitiv eine Empfehlung wert.