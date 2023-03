Kurkuma – Superfood aus Indien

In den letzten Jahren werden im Westen die heilsamen Potenziale von Kurkuma zunehmend erkannt. So gehört das potente Gewürz in Indien schon seit 5.000 Jahren zur traditionellen Heilkunst Ayurveda. In der Petrischale regiert das Gewürz mit alles und jedem, was zu sensationellen Studienergebnissen gegenüber allen möglichen Krankheiten geführt hat.

Doch wie sehr sind die Ergebnisse auf den Menschen übertragbar und hält das Heilgewürz, was sein Ruf verspricht? In diesem Ratgeber widmen wir uns dem legendären Gewürz aus Indien und seiner Wirkung auf den Organismus.

Was ist Kurkuma?

Die Kurkuma-Pflanze (Kurkuma longa) hat ihren Lebensraum auf dem indischen Subkontinent sowie in Südostasien. Sie wächst einen Meter in die Höhe und entwickelt schön geformte Blüten mit einem violetten Farbton. Der Wirkstoff, der aus der Kurkuma-Pflanze gewonnen wird, heißt Curcumin und wird den Knollen des Ingwergewächses entnommen. Hier ist es reichhaltig in den Seitentrieben seines Wurzelstocks, dem Rhizom, konzentriert. Es kann nach der Trocknung der Pflanze aufgelesen werden.

Das Polyphenol Curcumin ist der wichtigste sekundäre Pflanzenstoff der Kurkuma longa. Dank seiner intensiv leuchtenden gelb-orangen Färbung wird er als pflanzlicher Farbstoff genutzt und unter der Kategorie E100 geführt. Currypulver, Senf, Margarine, Kartoffelpüree und verschiedene Reisfertiggerichte erhalten dank Curcumin ihre charakteristische Färbung. Die Aufnahmefähigkeit der kaum wasserlöslichen chemischen Verbindung ist beschränkt, sodass Konsumenten nach heutigen Erkenntnissen nur sechs Prozent der Wirkstoffe aufnehmen können.

Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis von Kurkuma bedienen sich zur Steigerung der Resorptionsfähigkeit einiger Tricks, etwa die Zugabe von Piperin, dem Hauptalkaloid des Schwarzen Pfeffers. Interessierte können unter anderem entsprechende Kurkuma Kapseln hier finden.

Der Geschmack des Gewürzes ist leicht würzig und erdig bitter. Es markiert den Grundton der indischen Küche. 80 % aller Kurkuma-Produkte auf dem Weltmarkt entstammen indischen Anbaugebieten.

Kurkuma ist nicht Safran

Ein beliebter Fehler ist die Verwechslung von Kurkuma und Safran, das ebenfalls ein anerkanntes Heilgewürz ist. Grund für die Verwechslung ist dieselbe Färbung, die mit bloßem Auge kaum oder gar nicht voneinander zu unterscheiden ist. Dass Kurkuma neben Gelbwurz auch Safranwurz genannt werden kann, trägt nicht dazu bei, das Verwechslungsrisiko zu minimieren.

In Wirklichkeit handelt es sich bei Safran und Kurkuma um zwei unterschiedliche Gewürze, die nichts miteinander zu tun haben. Safran wird aus einer Krokuspflanze, dem Safran-Krokus, gewonnen, und entstammt nicht dessen Knolle, sondern Stempel.

Haupteinsatzgebiet von Kurkuma sind Magen-Darm-Probleme

Curcumin wird in der indischen Heilkunst traditionell gegen Magen-Darm-Probleme genutzt. Die Grundlage für die Heilwirkung besteht darin, dass der Wirkstoff die Leber zur Produktion von Gallensäure anregen soll. Die Gallensäure wird benötigt, um Nahrungsfette zu binden und verdaulicher zu machen. Darüber hinaus vermuten Forscher, dass Kurkuma zur Regeneration der Darmflora und Darmschleimhaut beitragen kann, was ebenfalls die Darmgesundheit fördert.

Eine andere Funktion der Gallensäure besteht in der Aktivierung der Fettproduktion. Durch die Beschleunigung des Fettstoffwechsels wird Kurkuma als Fatburner in einer Diät verwendet. Speziell bei Fettstoffwechselerkrankungen bestehe eine realistische Chance auf Besserung. Kurkuma wirkt überdies einem unangenehmen Völlegefühl entgegen.

Kampf den Entzündungen

Ein anderer Hebel von Kurkuma ist seine mögliche entzündungshemmende Wirkung. Dieser Effekt basiere darauf, dass sich Curcumin an Enzyme wie Lipoxygenase und Cyclooxygenase sowie Zytokine, die jeweils Entzündungsprozesse im Körper fördern, binden und diese blockieren kann. Diese Wirkung soll bei Magen-Darm-Problemen, die mit Entzündungen einhergehen, ausgenutzt werden können.

Auf diese Weise konnte bei Erkrankungen wie Colitis ulcerosa, Hautentzündungen, Reizdarmsyndrom, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Magenbeschwerden nach einer Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori eine Heilwirkung von Curcumin in Studien belegt werden.

Die antiinflammatorische Wirkung von Curcumin lasse sich ebenfalls für nicht auf den Stoffwechsel bezogene Krankheiten ausnutzen, die auf Entzündungen zurückzuführen sind. So könnte das indische Heilgewürz bei Erkrankungen wie Arthrose, Arthritis, Rheuma, Pankreatitis und Schuppenflechte möglicherweise gute Dienste leisten.

Curcumin als Antidementivum

Mediziner gehen bei Kurkuma von einem signifikanten Schutz gegenüber degenerativen Gehirnerkrankungen wie Demenz aus. Sie verweisen auf die Ergebnisse in Studien, dass Kurkuma die Konzentration des Wachstumsfaktors BDNF im Nervensystem erhöhen kann, der die Neuronen anfeuert, deren Wachstum stimuliert und neuronalen Nervenzellen den Weg bahnt.

Bei Demenzerkrankungen wie Morbus Alzheimer besteht eine neuronale Mangelsituation an BDNF, sodass das Gehirn diese wichtigen Prozesse nicht mehr modulieren kann. Wird die Konzentration des Proteins BDNF im Nervensystem erhöht, könnte Kurkuma als Basis eines Antidementivums in der akuten und prophylaktischen Therapie zukünftig stärker berücksichtigt werden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten von Kurkuma

Die in Studien belegten antioxidativen Effekte könnten im Zusammenspiel mit den entzündungshemmenden Eigenschaften von Curcumin für die Förderung der Hautgesundheit von Bedeutung sein. In einer indischen Studie zeigte sich dank dieser Eigenschaften auch ein Effekt gegenüber verschiedenen Atemwegserkrankungen. Vermutet werden weiterhin antivirale Eigenschaften, die bei Erkältungen und dem Pfeifferschen Drüsenfieber eine heilende Wirkung hervorrufen könnten.

Sogar von antitumoralen Effekten im Kampf gegen Krebs ist die Rede. Als sicher gilt derzeit, dass sich die blutverdünnenden Eigenschaften von Kurkuma positiv auf die Durchblutung und das Herz-Kreislauf-System auswirken, sodass ein gewisser Schutz unter anderem gegen gefährliche Krankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall existiere. Ferner vermuten Mediziner, dass Kurkuma den Cholesterinspiegel senkt und bei Diabetes hilft.

Wirksames Antidepressivum?

Die antioxidativen und inflammatorischen Merkmale von Curcumin sollen einen angstlösenden und antidepressiven Effekt haben, da Ängste und Depressionen von Medizinern in einen Zusammenhang mit oxidativem Stress gebracht werden. Dass sich einer aktuellen Studie zur Folge jeder dritte Deutsche psychisch krank wähnt, ist ein böses Menetekel für die Zukunft, wobei sich die Frage stellt, ob die Kraft des Gelbwurzpulvers ausreicht, sich gegen diesen Sog in die Dunkelheit zu stemmen.

Wie valide ist die Studienlage?

Wir haben erwähnt, dass die Heilwirkung von Kurkuma aufgrund seiner Reaktionsfreudigkeit in Laboruntersuchungen sensationell ist. Herausragende Ergebnisse, die in vitro erzielt werden, weisen allerdings nicht zwangsläufig darauf hin, dass die Effekte gegen Krankheiten aller Art auch beim Menschen anschlagen. Diese geben nur den Hinweis, dass etwas potenziell möglich ist. Hier gilt die Studienlage noch als relativ dünn und aufgrund der geringen Teilnehmerzahl in vielen Studien als unzuverlässig.

Positiv ist hingegen, dass durch die Entdeckung von Kurkuma als traditionelles Heilmittel im Westen das Interesse der medizinischen Forschung gestiegen ist, Versuche mit Menschen auf Basis von Curcumin ins Leben zu rufen. Größere Studien mit aussagekräftigen Ergebnissen signalisieren bereits, dass die entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften von Curcumin als gesichert gelten können.

Dies trifft ebenfalls auf die Abwehr von Zytokinen zu, die Entzündungen hervorrufen und Stoffwechselstörungen wie das Metabolische Syndrom verursachen. Die verstärkte Konzentration des Wachstumsfaktors BDNF im Nervensystem ist ebenfalls medizinisch gesichert.

Was auf jeden Fall für Kurkuma spricht, ist sein anregender und beliebter Geschmack, sodass Feinschmecker das Gewürz mit Genuss in leckeren Gerichten verkosten können. Bei der Alternative, Kurkuma als Supplement einzunehmen, um von einer Verbesserung der Aufnahmefähigkeit zu profitieren, muss man hingegen auf den Genuss verzichten. So hat alles seinen Preis.