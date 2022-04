Mehr Lebensqualität durch selbstbewusstes Auftreten

Der Ausdruck „Selbstbewusstsein“ ist jedoch weitaus bedeutungsvoller. Wörtlich ist jemand „sich selbst bewusst“, der seine Stärken und Schwächen, Grenzen und Kompetenzen kennt und sich damit seiner „Persönlichkeit“ bewusst ist.

Als selbstbewusster Mensch erscheint unterm Strich nicht nur der laute Anführer, sondern viel mehr die beständige Persönlichkeit, die Fehler zulässt und Hilfe anbietet, ohne andere in den Schatten zu stellen. Jemand dem es gelingt, anderen sicher zu vermitteln, wie er gesehen werden will und der weiß wie gut ihm dies gelingt.

Selbstbewusstsein erlangen

Wie stark diese Fähigkeiten, das Vertrauen auf die eigenen Kompetenzen und der zuversichtliche Blick in die Zukunft ausgeprägt sind, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Unsere Beziehung zu uns selbst beruht auf frühkindlichen Bindungserfahrungen und lebenslangen sozialen Lernsituationen. Potentiell ist jeder Mensch in der Lage, einen gesunden Selbstwert zu entwickeln. Der Weg dorthin gestaltet sich jedoch für den einen mehr, für den anderen weniger steinig.

Eine stabile Basis finden

Der Schlüssel liegt in der Regel in einer gelingenden Selbstreflexion. Der Blick auf das eigene Verhalten und dessen Hintergründe kann bisweilen beschwerlich und von harten Widerständen begleitet sein.

Achtsam praktizierte Selbstfürsorge kann ein guter Einstieg in dieses Vorhaben sein. Es ist ein vergleichsweise leichter Schritt, vorerst allgemein zu schauen, was dem eigenen Körper gut tut und wonach es uns in den kleinen Pausen vom Alltag verlangt. Dieser Ansatz ermöglicht eine Annäherung an die eigene Person über die offenkundigen äußeren Gegebenheiten hin zu den verborgenen inneren Anteilen.

Es entsteht ein gewisses Wohlwollen dem eigenen selbst gegenüber, eine Haltung, die Fehler zulässt, sodass im nächsten Schritt das eigene Verhalten betrachtet werden kann. Was tue ich und warum? Wann tue ich Dinge, die mir eigentlich widerstreben? Wichtig ist auch zu sehen, wie dieses Verhalten auf andere wirkt – wird es angenommen oder abgelehnt?

Der Abgleich der Umgebungsnorm mit den eigenen Werten kann enorm wirkungsvoll sein. Wer sich gegen die geltende Meinung stellt, kann sich nun fragen, worauf sich diese Haltung begründet. Sind seine Gründe stichhaltig, kann er sich diesen Fakt bewusst machen, um seine Überzeugungen vor anderen vertreten zu können. Sind sie nicht stichhaltig und stattdessen nur aus früheren Erfahrungen übernommen, dient der Moment einer Kurskorrektur.

Es kommt dann darauf an, auffällige Ungereimtheiten durch neue, den eigenen Vorstellungen entsprechende Annahmen zu ersetzen. So bildet sich mit der Zeit ein positives Mindset, das dem eigenen Auftreten Stabilität verleiht.

Die Wirkung auf die Umgebung

Schließlich wird es möglich werden, die eigenen Stärken und Schwächen objektiv zu beleuchten. Hierbei kann das ehrliche Feedback vertrauter Bezugspersonen ungemein nützlich sein. Fragen Sie Ihre Freunde ganz direkt, was sie an Ihnen schätzen und versuchen Sie, dieses Lob für sich anzunehmen.

Hinterfragen Sie kritische Äußerungen Ihrer Vorgesetzten oder Geschäftspartner so objektiv wie möglich. Allein dieser Akt verdeutlicht eine gesunde Selbstreflexionsfähigkeit, der viele Menschen Respekt zollen. Bleiben Sie in solchen Gesprächen respektvoll. Fehler sind Lernsituationen und man wird Ihnen einen offenen Umgang damit hoch anrechnen.

Hinterfragen Sie anschließend die so gewonnenen Einsichten. Entspricht es Ihren Werten und Zielen der Kritik durch Veränderung entgegenzukommen oder ist der angesprochene Punkt für Sie irrelevant oder ganz allgemein nicht gerechtfertigt?

Entwickeln Sie hierzu eine klare, wohl begründete Haltung und vermitteln Sie diese auch in Ihrer Körpersprache. Können Sie Konflikten und Vorwürfen aufrecht und mit klarem Blick begegnen, wirken Sie sofort selbstbewusster. Sie vermitteln Ihrem gegenüber eine klare Meinung und sich selbst genügend Standhaftigkeit, um auch in angespannten Situationen ruhig und wohlwollend zu agieren.

Wie wirkt sich ein gesundes Selbstbewusstsein auf die Lebensqualität aus?

„Selbstbewusstsein“ ist somit klar eine Frage der inneren Haltung. Wer eine ausgeglichene Einstellung zu sich selbst entwickelt, ist weniger anfällig für schräge Blicke und fragwürdige Kommentare. Er richtet seine Ideale weniger an Vergleichen und überhöhten Erwartungen aus und orientiert sich stattdessen an dauerhaften Werten.

Eine selbstbewusste Haltung versetzt Sie in die Lage, zuversichtlich den Stürmen des Lebens entgegenzutreten und Schicksalsschläge gelassener zu bewältigen.

Die Ängste vor gesellschaftlichem Versagen nehmen ab und der Blick fürs Wesentliche wird frei.