Professionelle Übersetzungen von medizinischen Texten – Darauf sollte geachtet werden

Im folgenden Artikel haben wir Tipps zu professionellen Übersetzungen medizinischer Texte für Sie zusammengefasst, um bei Inhalt, aber auch Rechtschreibung auf Nummer sicher zu gehen.

Im folgenden Artikel haben wir Tipps zu professionellen Übersetzungen medizinischer Texte für Sie zusammengefasst, um bei Inhalt, aber auch Rechtschreibung auf Nummer sicher zu gehen.

Medizinische Übersetzungen von Profis aus dem Internet

Professionelle Übersetzungsbüros sind auch im Internet zu finden. Bei der Auswahl sollte man auf jeden Fall auf die Kundenbewertungen achten, um einen Eindruck vom jeweiligen Übersetzungsservice zu bekommen. Häufig werden umfangreiche professionelle Übersetzungen, gerade im medizinischen Bereich, binnen weniger Tage benötigt, worauf man sich beim ausgewählten Service verlassen können muss. Je mehr Mitarbeitende mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen auf höchstem Niveau beim jeweiligen Übersetzungsbüro beschäftigt sind, desto schneller ist die Fachübersetzung bei Ihnen.

Detailorientierte Übersetzungen im medizinischen Bereich

Professionelle medizinische Übersetzungen gestalten sich in den meisten Fällen nicht preiswert, was aber auch gerechtfertigt ist. Man kann sich nämlich im Regelfall darauf verlassen, dass jedes kleinste Detail perfekt in die Zielsprache übersetzt wird. Vor allem im medizinischen Bereich werden diese Übersetzungen immer wichtiger, die sich auf höchstem sprachlichen Niveau bewegen müssen. Eine gelungene Übersetzung in diesem Bereich muss ganz klar verständlich sein und lässt keinen Spielraum für eigene Interpretationen.

Kostengünstige medizinische Übersetzungen

Leider gibt es auch hier schwarze Schafe, die professionelle medizinische Übersetzungen anbieten, ohne das nötige Know-how zu haben. Bei günstigen Services sollten Sie sorgfältig prüfen, ob die Übersetzung für Ihre Zwecke ausreichend ist. Gerade im medizinischen Bereich kann eine falsche Übersetzung im schlimmsten Fall den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

Fehler bei medizinischen Übersetzungen können tödlich sein

Findet ein Mediziner unsinnige oder zusammenhanglose Wörter beim Lesen eines Studienprotokolls oder einer Krankenakte, basieren diese Übersetzungen meist von ungenügend qualifizierten Übersetzungsservices oder wurden maschinell erstellt. Eine einfache Verwechslung z. B. der Begriffe “Hyper” und “Hypo” kann zu einer falschen Behandlung und somit zu einer gesundheitlichen Verschlechterung von Patient*innen führen. Auch kann die falsche Übersetzung einer Packungsbeilage im schlimmsten Fall tödlich enden. Deshalb sollte man gerade im medizinischen Bereich auf äußerste Professionalität diesbezüglich achten.

Beispielfall

Einer der berühmtesten Fälle bezüglich einer schlechten medizinischen Übersetzung hat mit dem Fall des 18-jährigen Willie Ramirez zu tun. Als er in Florida in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, versuchte seine Familie den Zustand des jungen Mannes zu erklären, wobei sie aber ausschließlich Spanisch sprachen. Ihrer Meinung nach handelte es sich bei Willie um eine Lebensmittelvergiftung. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses übersetzte das spanische Wort „intoxicado“ mit „berauscht“, obwohl eigentlich „vergiftet” damit gemeint war. Willi Ramirez wurde daraufhin wegen einer Drogenüberdosierung behandelt, obwohl er an einer intrazerebralen Blutung litt. Diese Behandlung führte dazu, dass er heute gelähmt ist, was eine Entschädigungssumme von 71 Millionen Dollar auch nicht wieder gut machen kann.

Achten Sie deshalb auf Folgendes bei professionellen medizinischen Übersetzungen

● Lassen Sie medizinische Übersetzungen ausschließlich von Übersetzungsservices übersetzen, die darauf spezialisiert sind.

● Beachten Sie Kundenbewertungen und lassen Sie sich ggf. Übersetzungen von medizinischen Dokumenten aus der Vergangenheit zeigen, um zu prüfen, ob diese einwandfrei sind.

● Fachkundige Übersetzungsbüros kennen sich perfekt mit medizinischem Fachjargon in verschiedenen Sprachen aus und können Fachbegriffe klar und präzise übersetzen. Darüber hinaus kennen sie sich mit den neuesten medizinischen Errungenschaften und Erkenntnissen aus.

● Sie haben ebenso Erfahrungen mit medizinischen Studien, Sicherheitsinformationen, Forschungsberichten, Handbüchern und Bedienungsanleitungen für Medizinprodukte.

“Wir sind eine der größten psychiatrischen Kliniken des Landes und könnten uns unsachgemäße medizinische Übersetzungen nicht leisten. Die Behandlung der Patient*innen liegt ganz klar in unseren Händen, da muss alles professionell sein und stimmen …” so Prof. Dr. Weiß.