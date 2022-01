So fahren Sie warm und sicher im Winter mit Ihrem E-Bike

E-Bike fahren im Winter

Grundsätzlich spricht nichts gegen das Fahren mit dem E-Bike im Winter. Durch den akkubetriebenen Motor fährt man damit sogar sicherer als mit dem bisherigen klassischen Fahrrad. In den meisten Fällen sind zudem die Lenker und auch die Räder beim E-Bike etwas breiter und vermitteln so auch im Schnee besseren Halt. Zudem muss weniger Kraft eingesetzt werden, was die Anstrengung minimiert und übermäßiges Schwitzen verhindert. Dadurch kann auf dem E-Bike viel wärmere Kleidung getragen werden, sodass man auch auf dem Fahrrad im Winter nicht frieren muss. Sind die Bedingungen mitten im Winter jedoch so garstig wie Glatteis oder eine sehr große Menge Neuschnee, sollte auf das E-Bike verzichtet werden. Die persönliche Sicherheit steht nach wie vor an oberster Stelle und sollte unbedingt im Hinterkopf gehalten werden. Tipps und Tricks zum E-Bike Fahren im Winter findet man zum Beispiel bei Ebikeers.

Servicetermin

Bevor man jedoch im Winter auf das E-Bike sitzt, sollte dies einem regelmäßigen Servicetermin unterzogen werden. Ähnlich wie der Wintercheck beim Auto inkl. Reifenprofilkontrolle sollte auch das elektrische Fahrrad untersucht werden. Im Fokus stehen hierbei primär die Bremsen inklusive Bremsscheiben sowie sämtliche Lichter. Diese sind für die Sicherheit während der dunkleren Jahreszeit essenziell. Weiter werden in den meisten Fällen die Akkus kontrolliert und auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Ein E-Bike Motor läuft am besten zwischen 5 und 30 Grad Celsius. Im Winter kann es schon mal kälter werden. Abweichungen bis -10 Grad steckt der Akku in der Regel jedoch gut weg. Schwierigkeiten könnten höchsten beim Anfahren bestehen, daher lohnt es sich, die Akkus an einem warmen Ort aufzubewahren, bevor das E-Bike genutzt wird. Während der Fahrt wird der Akku durch die Stromentnahme zusätzlich aufgewärmt und trotzt so dem kalten Fahrtwind. In kalten Regionen empfiehlt es sich, einen Schutz in Form von Neopren oder Daunen für den Akku zu kaufen.

Sichtbarkeit und Licht

In etwa gleich wichtig wie der Antrieb ist die Sichtbarkeit im Straßenverkehr während der dunklen Monate. Ein gut funktionierendes Licht sowie reflektierende Stellen am Fahrrad sowie am Körper sind daher ein Muss für jeden Winter E-Bike Fahrer. Sie sorgen einerseits dafür, in der Dunkelheit den richtigen Weg zu finden, jedoch viel wichtiger ist die Sichtbarkeit des Radfahrers für andere Verkehrsteilnehmer. Je besser man im Straßenverkehr gesehen wird, desto sicherer bewegt man sich durch die Straßen. Die Mindestvoraussetzungen für die Sichtbarkeit von E-Bikes ist in Deutschland zudem gesetzlich geregelt. Die «lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern» ist im Artikel 67 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) festgehalten.

Das Licht muss fest sitzen und nicht unabsichtlich verstellt werden können

Vorne muss ein weißes Abblendlicht angebracht werden

Hinten muss ein rotes Licht befestigt werden

Reflektoren sind in beiden Lichtern (vorne und hinten) erlaubt

Die Lichter müssen leuchten und dürfen nicht blinken

Die Pedale müssen mit Reflektoren versehen sein

Speziell für E-Bikes ist zudem festgehalten, dass die Lichter am Fahrrad nach Abschalten des Akkus noch für mindestens 2 Stunden laufen können müssen. Dank guter Kleidung, einem Wintercheck und Vorsichtsmaßnahmen steht dem Gebrauch des E-Bikes im Winter nichts im Wege.

Nachfolgend werden die wichtigsten Punkte nochmals kurz zusammengefasst:

Winterkleidung

Dank dem Akkuantrieb und weniger Krafteinsatz, kann man mit dem E-Bike durchaus wärmere Kleidung anziehen und so den kalten Temperaturen trotzen.

Dank dem Akkuantrieb und weniger Krafteinsatz, kann man mit dem E-Bike durchaus wärmere Kleidung anziehen und so den kalten Temperaturen trotzen. Licht und Reflektoren

Sehen und gesehen werden, gilt als oberstes Gebot im Winter und ist zudem gesetzlich verankert.

Weiter gilt grundsätzlich:

- Ist das Wetter so garstig, dass auch normale Fahrräder und 2-Rad betriebene Fahrzeuge nicht auf die Straße gehen, so ist auch die Verwendung des E-Bikes zu unterlassen.